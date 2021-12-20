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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Лестер

История личных встреч

Манчестер Сити
Лестер

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

21 матч

66.7%
9.5%
23.8%
14 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:5
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
5:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
К
4:2
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 7 0.39
Стерлинг Рахим 5 (1) 0.28
Марез Рияд 4 0.22
Фоден Фил 4 0.22
Де Брёйне Кевин 4 0.22
Гюндоган Илкай 3 0.17
Жезус Габриэль 2 0.11
Грилиш Джек 2 0.11
Родри Эрнандес 2 0.11
Диаш Рубен 2 0.11
Торрес Ферран 2 0.11
Канселу Жоау 1 0.06
Фернандиньо Фернандо 1 0.06
Стоунс Джон 1 0.06
Аке Натан 1 0.06
Лапорт Эмерик 1 0.06
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.56
Тилеманс Юри 5 (1) 0.31
Мэддисон Джеймс 4 0.25
Дака Пэтсон 2 0.13
Барнс Харви 2 0.13
Ихеаначо Келечи 1 0.06
Эванс Джонни 1 0.06
Олбрайтон Марк 1 0.06
Сёюнджю Чаглар 1 0.06
Лукмен Адемола 1 0.06
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Канселу Жоау 5 0
Родри Эрнандес 4 0
Силва Бернарду 4 0
Диаш Рубен 4 0
Эдерсон Мораес 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варди Джейми 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
12
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
5
21%
3
25%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
6
25%
3
25%
61-75
5
21%
1
8%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
2
50%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
50%
2
13%
76-90

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
4
22%
6
38%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
6
38%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

42
28
20 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
8
19%
4
14%
1-15
4
10%
3
11%
16-30
8
19%
8
29%
31-45
4
10%
2
7%
46-60
10
24%
4
14%
61-75
8
19%
7
25%
76-90

Пропущено

11
26
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
3
27%
3
12%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
3
27%
4
15%
46-60
1
9%
5
19%
61-75
4
36%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1
Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1
Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1
Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2021, осталось 2 дня 6 часов 54 минуты.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Манчестер Сити 92.3% (60)
    X 3.1% (2)
    Лестер 4.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Лестер
    1.21
    8.40
    18.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Лестер онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лестер

    Исход игры
    Манчестер Сити
    92.3% (60)
    Ничья
    3.1% (2)
    Лестер
    4.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.35% (43)
    Меньше
    30.65% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    72.58% (45)
    Нет
    27.42% (17)
    Популярный счёт
    3:1 Манчестер Сити
    36.9% (24)
    2:0 Манчестер Сити
    23.1% (15)
    2:1 Манчестер Сити
    20% (13)
    1:1 Ничья
    3.1% (2)
    4:1 Манчестер Сити
    3.1% (2)
    1:2 Лестер
    3.1% (2)
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    Лестер

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