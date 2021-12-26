Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
15
Дайер
Эрик
29
Скипп
Оливер
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
12
Хьюз
Уилл
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
19 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
19 матчей
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|7
|0.47
|Кейн Гарри
|2
|0.13
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.13
|Регилон Серхио
|1
|0.07
|Лукас Моура
|1
|0.07
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.07
|Санчес Давинсон
|1
|0.07
|Алли Деле
|1 (1)
|0.07
|Дэвис Бен
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|6
|0.35
|Заха Уилфрид
|5 (2)
|0.29
|Бентеке Кристиан
|4
|0.24
|Эдуар Одсонн
|3
|0.18
|Гехи Марк
|2
|0.12
|Айю Джордан
|1
|0.06
|Олисе Майкл
|1
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.06
|Шлупп Джеффри
|1
|0.06
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|5
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Регилон Серхио
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Уинкс Гарри
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Галлахер Конор
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
4
36%
2
22%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Забито
6
15
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
33%
6
40%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
3
18%
3
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
4
24%
7
29%
29%
61-75
3
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
20
24
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
15%
2
8%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
20%
7
29%
29%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|44 - 9
|45
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|39 - 12
|38
|4.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 23
|33
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|18 - 19
|27
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 27
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|24 - 24
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|14.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|16 - 26
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|8 - 34
|11
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|18 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 3
|23
|2.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|4.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 10
|20
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|14.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Тоттенхэм
94.5% (138)
Ничья
2.7% (4)
Кристал Пэлас
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.65% (82)
Меньше
38.35% (51)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
45.2% (66)
2:0 Тоттенхэм
17.8% (26)
1:0 Тоттенхэм
15.1% (22)
3:1 Тоттенхэм
7.5% (11)
3:0 Тоттенхэм
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!