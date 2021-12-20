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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
Прогнозы 64
Тоттенхэм 95.3% (61)
X 3.1% (2)
Кристал Пэлас 1.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Кристал Пэлас
1.80
3.94
4.96
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Тоттенхэм
Кристал Пэлас

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

19 матчей

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 7 0.47
Кейн Гарри 2 0.13
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.13
Регилон Серхио 1 0.07
Лукас Моура 1 0.07
Н'Домбеле Тангай 1 0.07
Санчес Давинсон 1 0.07
Алли Деле 1 (1) 0.07
Дэвис Бен 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 6 0.35
Заха Уилфрид 5 (2) 0.29
Бентеке Кристиан 4 0.24
Эдуар Одсонн 3 0.18
Гехи Марк 2 0.12
Айю Джордан 1 0.06
Олисе Майкл 1 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.06
Шлупп Джеффри 1 0.06
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 2 0
Регилон Серхио 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 5 0
Гехи Марк 4 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Томкинс Джеймс 1 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
4
36%
2
22%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Забито

6
15
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
33%
6
40%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
3
18%
3
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
4
24%
7
29%
29%
61-75
3
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
15%
2
8%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
20%
7
29%
29%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0
Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2021, осталось 2 дня 6 часов 54 минуты.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Тоттенхэм 95.3% (61)
    X 3.1% (2)
    Кристал Пэлас 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.80
    3.94
    4.96
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Тоттенхэм
    95.3% (61)
    Ничья
    3.1% (2)
    Кристал Пэлас
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.3% (38)
    Меньше
    37.7% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    62.3% (38)
    Нет
    37.7% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    54.7% (35)
    2:0 Тоттенхэм
    21.9% (14)
    1:0 Тоттенхэм
    10.9% (7)
    1:1 Ничья
    3.1% (2)
    3:0 Тоттенхэм
    3.1% (2)
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    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас

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