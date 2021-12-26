Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Вилла Парк
1:0
28' Гол в свои воротаДжеймс Рис
33' Желтая карточкаМартинес Эмилиано
1:1
34' ПенальтиЖоржиньо
Ход матча
28'
1:0
34'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
41
Рамси
Джакоб
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
19
Маунт
Мэйсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ингс ДэнниНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
- Защитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеНападающий
- Нападающий
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
-
Главный тренер: Gary McAllister
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
18 Баркли РоссНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Астон Вилла
Челси
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед
26 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
4 победы 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.28
|Макгинн Джон
|3
|0.17
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.17
|Конса Эзри
|2
|0.11
|Рамси Джакоб
|2
|0.11
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.06
|Бэйли Леон
|1
|0.06
|Мингс Тайрон
|1
|0.06
|Таргетт Мэтт
|1
|0.06
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.06
|Хаус Кортни
|1
|0.06
|Кэш Мэтти
|1
|0.06
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|7 (1)
|0.37
|Жоржиньо II
|5 (5)
|0.26
|Джеймс Рис II
|4
|0.21
|Чилуэлл Бен
|3
|0.16
|Лукаку Ромелу
|3
|0.16
|Хаверц Кай
|2
|0.11
|Силва Тьяго
|2
|0.11
|Рюдигер Антонио
|2
|0.11
|Канте Н'Голо
|2
|0.11
|Чалоба Трево
|2
|0.11
|Пулишич Кристиан
|2
|0.11
|Ковачич Матео
|1
|0.05
|Алонсо Маркос
|1
|0.05
|Зиеш Хаким
|1
|0.05
|Вернер Тимо
|1
|0.05
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.05
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Конса Эзри
|2
|1
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Соарес Дуглас
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Жоржиньо II
|3
|0
|Алонсо Маркос
|3
|0
|Рюдигер Антонио
|3
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Томас Тухель
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
4
31%
3
18%
61-75
2
15%
3
18%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90
Забито
10
21
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
10%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
5
50%
6
29%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Забито
23
38
6 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 14
3 Не забивали 2
2
9%
5
13%
1-15
1
4%
6
16%
16-30
3
13%
7
18%
31-45
3
13%
6
16%
46-60
7
30%
5
13%
61-75
7
30%
9
24%
76-90
Пропущено
25
13
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
6
24%
0
0%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
16%
3
23%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
7
28%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1
Челси
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2
Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|50 - 12
|47
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|3.
|Челси
|1:1 Заявка
|19
|11
|6
|2
|40 - 13
|39
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|21 - 19
|29
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 24
|28
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Астон Вилла
|1:1 Заявка
|18
|7
|2
|9
|24 - 26
|23
|10.
|Лестер
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 33
|22
|11.
|Брайтон
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 28
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|24 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|8 - 39
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|18 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|7.
|Астон Вилла
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|2.
|Челси
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|12.
|Астон Вилла
|1:1 Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|15.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла 1:1 Челси
Исход игры
Астон Вилла
7.4% (13)
Ничья
17.7% (31)
Челси
74.9% (131)
Тотал 2.5
Больше
60.29% (82)
Меньше
39.71% (54)
Обе команды забьют
Да
72.06% (98)
Нет
27.94% (38)
Популярный счёт
1:2 Челси
36.6% (64)
1:1 Ничья
10.3% (18)
0:2 Челси
9.7% (17)
0:1 Челси
9.7% (17)
1:3 Челси
5.7% (10)
0:3 Челси
1.1% (2)
2:3 Челси
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!