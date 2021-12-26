  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
1:1
Перерыв

Стадион:
Челси
0'
1:0
28' Гол в свои ворота
Джеймс Рис
33' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
1:1
34' Пенальти
Жоржиньо

Ход матча

28'
Джеймс Рис
1:0
33'
Мартинес Эмилиано
 
34'
1:1
Жоржиньо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 175
Астон Вилла 7.4% (13)
X 17.7% (31)
Челси 74.9% (131)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Челси
5.85
3.91
3.41
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
3
Таргетт
Мэтт
8
Сансон
Морган
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
10
Буэндия
Эмилиано
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
20
Хадсон-Одои
Каллум
10
Пулишич
Кристиан
Астон Вилла
4-3-3
Челси
3-4-2-1

История личных встреч

Астон Вилла
Челси

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед

26 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
4 победы 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМС
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
7:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:4

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.28
Макгинн Джон 3 0.17
Ингс Дэнни 3 (1) 0.17
Конса Эзри 2 0.11
Рамси Джакоб 2 0.11
Буэндия Эмилиано 1 0.06
Бэйли Леон 1 0.06
Мингс Тайрон 1 0.06
Таргетт Мэтт 1 0.06
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.06
Хаус Кортни 1 0.06
Кэш Мэтти 1 0.06
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.37
Жоржиньо II 5 (5) 0.26
Джеймс Рис II 4 0.21
Чилуэлл Бен 3 0.16
Лукаку Ромелу 3 0.16
Хаверц Кай 2 0.11
Силва Тьяго 2 0.11
Рюдигер Антонио 2 0.11
Канте Н'Голо 2 0.11
Чалоба Трево 2 0.11
Пулишич Кристиан 2 0.11
Ковачич Матео 1 0.05
Алонсо Маркос 1 0.05
Зиеш Хаким 1 0.05
Вернер Тимо 1 0.05
Хадсон-Одои Каллум 1 0.05
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Конса Эзри 2 1
Уоткинс Олли 3 0
Соарес Дуглас 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 3 0
Алонсо Маркос 3 0
Рюдигер Антонио 3 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Маунт Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
4
31%
3
18%
61-75
2
15%
3
18%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90

Забито

10
21
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
10%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
5
50%
6
29%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Забито

23
38
6 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 14
3 Не забивали 2
2
9%
5
13%
1-15
1
4%
6
16%
16-30
3
13%
7
18%
31-45
3
13%
6
16%
46-60
7
30%
5
13%
61-75
7
30%
9
24%
76-90

Пропущено

25
13
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
6
24%
0
0%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
16%
3
23%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
7
28%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1
Челси
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2
Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 15 2 2 50 - 12 47
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси 1:1 Заявка 19 11 6 2 40 - 13 39
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Тоттенхэм Заявка 16 9 2 5 21 - 19 29
6. Вест Хэм Заявка 18 8 4 6 30 - 24 28
7. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла 1:1 Заявка 18 7 2 9 24 - 26 23
10. Лестер Заявка 17 6 4 7 30 - 33 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Саутгемптон Заявка 18 4 8 6 19 - 28 20
14. Кристал Пэлас Заявка 18 4 8 6 24 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 18 2 4 12 8 - 39 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси 1:1 Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
7. Астон Вилла 1:1 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
8. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси 1:1 Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
9. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
11. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
12. Астон Вилла 1:1 Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
13. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
15. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
16. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
17. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Время первого тайма подошло к концу, пока 1-1. 
  • 45'
    Хадсон-Одои уходит от Кэша на левом фланге, а потом выполняет безадресный прострел в центр штрафной. 
  • Дополнительное время
    45'
    В первом тайме команды переиграют одну минуту. 
  • 44'
    Кэш выполняет передачу на правый угол штрафной на Уоткинса, который наносит удар в ближний угол и попадает в Менди. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Алонсо простреливает на дальнюю штангу с левого фланга, где до мяча не добирается Маунт, да ещё и Таргетта сбивает. 
  • 42'
    В концовке тайма "Астон Вилла" решила поиграть первым номером. Кэш и Таргетт активно поддерживают атаки на флангах. 
  • 41'
    Ингс пробивает с левого края штрафной площадки и попадает в соперника, а потом и Кэш находит оппонента, стреляя с линии штрафной. 
  • Опасный момент
    40'
    Сансон разгоняет атаку правым флангом и выполняет передачу к линии штрафной на Ингса, которого успевает опередить вовремя вышедший из ворот Менди. 
  • 39'
    Очередную серию противостояния Кэша и Хадсона-Одои мы увидели. Мэтти вышел из него победителем, успешно сыграв в отборе. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Антонио Рюдигер не позволил соперникам разогнать атаку левым флангом, отобрав мяч при помощи нарушения правил. 
  • 37'
    Рис Джеймс навесил с лицевой линии во вратарскую, где успешно сыграл Эмилиано Мартинес, зафиксировав игровой снаряд. 
  • 36'
    Кэш останавливает атаку "Челси", успешно играя в отборе, а потом выполняет передачу Мартинесу. 
  • Пенальти
    35'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ЖОРЖИНЬО!!! Жоржиньо легко переигрывает Мартинеса, отправляя мяч в левый угол, а Эмилиано прыгнул в правый. 
  • Пенальти!
    34'
    Мэтти Кэш сбивает Хадсона-Одои в своей штрафной площадке и привозит пенальти. А Эмилиано Мартинес получает жёлтую за разговоры. 
  • 33'
    Пулишич входит в штрафную площадку через центр и катит на левый край на Хадсона-Одои, который наносит удар в соперника. 
  • 32'
    Невнятную передачу в штрафную площадку выполнил Рис Джеймс, где никого из партнёров не оказалось. Эмилиано Мартинес забрал мяч. 
  • 31'
    Маркос Алонсо принимает мяч на левом крае штрафной площадки, но далеко его отпускает, чем и пользуется Кэш, играя в отборе. 
  • 29'
    Владели гости инициативой, но практически не создавали опасные моменты, зато хозяева оказались более продуктивными у чужих владений. 
  • Гол в свои ворота
    28'
    АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ДЖЕЙМС!!! Таргетт выполняет подачу с левого фланга, Джеймс играет головой, отправляя мяч в сетку собственных ворот. 
  • 27'
    Джеймс не сумел обыграть Таргетта на правом фланге, но сохранил мяч, после чего выполнил пас назад. Пока надёжно играет "Астон Вилла" в обороне. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Давненько не видели мы Дэнни Ингса, а сейчас форвард "Астон Виллы" напомнил о себе, но со знаком минус, нарушив правила в атаке. 
  • Штанга
    25'
    Ух, опасную подачу с левого фланга исполнил Маунт, отправив мяч в перекладину, рикошетом от которой круглый ушёл за пределы поля. 
  • Угловой
    23'
    Маунт исполняет корнер с левого фланга, после чего мяч из своей штрафной выбивает Мингс, но на подборе Канте. 
  • 22'
    Хадсон-Одои подключил к атаке Джеймса, который прошёл по правому флангу и выполнил слишком высокую подачу на левый край штрафной. 
  • 21'
    Вернулся в игру Буэндия. Тем временем Уоткинс совершил рейд по левому флангу, вошёл в штрафную площадь и нанёс удар, который заблокировал Чалоба. 
  • Травма, повреждение
    20'
    Возникла пауза, связанная с повреждением Буэндии. Досталось Эмилиано в верховой борьбе с Антонио Рюдигером. 
  • 19'
    Преимущественно левым флангом атакует "Челси", но остроты пока маловато. Кэш справляется с Алонсо. 
  • Судья
    18'
    Уоткинс разогнал атаку левым флангом и ворвался в штрафную площадку, но потом упал. Арбитр сразу же сообщил, что фола не было. 
  • 17'
    Хадсон-Одои открылся под передачу на левом фланге, но справиться с приёмом не сумел, выпустив мяч за лицевую линию. 
  • Угловой
    16'
    На правом фланге разыграли корнер хозяева, после чего Сансон выполнил подачу и нашёл руки Менди. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Маркос Алонсо завозился с мячом на левом фланге, в результате чего обрезался, а потом нарушил правила на Моргане Сансоне. 
  • 14'
    И снова в деле Чалоба, на сей раз выигрывает борьбу на втором этаже на левом крае штрафной площадки после подачи Таргетта с угла поля. 
  • Угловой
    13'
    Уоткинс врывается в штрафную площадку левым краем и вырезает на Ингса, но вмешивается Чалоба, выбивая мяч на корнер. 
  • 12'
    Маунт выполнил подачу с угла поля, но не сумел довести мяч до партнёров. Отбиваются хозяева, однако подбор за "Челси". 
  • Угловой
    11'
    Мэтти Кэш прерывает прострел Маркоса Алонсо с левого фланга, отправляя мяч за лицевую линию. Первый угловой в матче увидим. 
  • 10'
    Эзри Конса опередил Хадсона-Одои на правом фланге, после чего поставил корпус и позволил игровому снаряду выкатиться за лицевую линию. 
  • 9'
    Маркос Алонсо поддерживает атаку левым флангом и выполняет прострел в центр штрафной, откуда мяч в аут выбивает Дуглас Луис. 
  • 8'
    Постепенно перехватывают инициативу гости, сумев справиться со стартовой активностью "Астон Виллы". 
  • 7'
    А теперь и Мингс безупречно действует у своих ворот, не пуская к мячу Маунта благодаря корпусу. 
  • 6'
    Мэтт Таргет надёжно играет на левом крае собственной штрафной, выбивая мяч из-под ног Риса Джеймаса в подкате. 
  • 5'
    Активно действует Дэнни Ингс около чужой штрафной. И в стенку с партнёрами играет, и открывается, но точной передачи дождаться не может. 
  • 4'
    "Астон Вилла" больше владеет мячом на старте поединка, но до опасных моментов пока не добирается, да и до штрафной площадки "Челси" тоже. 
  • 3'
    Рамси перехватил мяч в центре поля и выполнил передачу на Ингса, но Дэнни рано совершил рывок и круглый до него не дошёл. 
  • 2'
    Мартинес выполняет не самый удобный пас на правый фланг, но Кэш справляется. Принимает мяч и начинает наступление. 
  • Первый тайм начался
    1'
    На стадионе "Вилла Парк" начинается противостояние "Астон Виллы" и "Челси". 
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Астон Вилла 1:1 Челси онлайн


Прогнозы на матч Астон Вилла 1:1 Челси

Исход игры
Астон Вилла
7.4% (13)
Ничья
17.7% (31)
Челси
74.9% (131)
Тотал 2.5
Больше
60.29% (82)
Меньше
39.71% (54)
Обе команды забьют
Да
72.06% (98)
Нет
27.94% (38)
Популярный счёт
1:2 Челси
36.6% (64)
1:1 Ничья
10.3% (18)
0:2 Челси
9.7% (17)
0:1 Челси
9.7% (17)
1:3 Челси
5.7% (10)
0:3 Челси
1.1% (2)
2:3 Челси
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Астон Вилла
Челси

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 