Алонсо простреливает на дальнюю штангу с левого фланга, где до мяча не добирается Маунт, да ещё и Таргетта сбивает.

Кэш выполняет передачу на правый угол штрафной на Уоткинса, который наносит удар в ближний угол и попадает в Менди.

Хадсон-Одои уходит от Кэша на левом фланге, а потом выполняет безадресный прострел в центр штрафной.

Время первого тайма подошло к концу, пока 1-1.

42' В концовке тайма "Астон Вилла" решила поиграть первым номером. Кэш и Таргетт активно поддерживают атаки на флангах.

41' Ингс пробивает с левого края штрафной площадки и попадает в соперника, а потом и Кэш находит оппонента, стреляя с линии штрафной.

40' Сансон разгоняет атаку правым флангом и выполняет передачу к линии штрафной на Ингса, которого успевает опередить вовремя вышедший из ворот Менди.

39' Очередную серию противостояния Кэша и Хадсона-Одои мы увидели. Мэтти вышел из него победителем, успешно сыграв в отборе.

38' Антонио Рюдигер не позволил соперникам разогнать атаку левым флангом, отобрав мяч при помощи нарушения правил.

37' Рис Джеймс навесил с лицевой линии во вратарскую, где успешно сыграл Эмилиано Мартинес, зафиксировав игровой снаряд.

36' Кэш останавливает атаку "Челси", успешно играя в отборе, а потом выполняет передачу Мартинесу.

35' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ЖОРЖИНЬО!!! Жоржиньо легко переигрывает Мартинеса, отправляя мяч в левый угол, а Эмилиано прыгнул в правый.

34' Мэтти Кэш сбивает Хадсона-Одои в своей штрафной площадке и привозит пенальти. А Эмилиано Мартинес получает жёлтую за разговоры.

33' Пулишич входит в штрафную площадку через центр и катит на левый край на Хадсона-Одои, который наносит удар в соперника.

32' Невнятную передачу в штрафную площадку выполнил Рис Джеймс, где никого из партнёров не оказалось. Эмилиано Мартинес забрал мяч.

31' Маркос Алонсо принимает мяч на левом крае штрафной площадки, но далеко его отпускает, чем и пользуется Кэш, играя в отборе.

29' Владели гости инициативой, но практически не создавали опасные моменты, зато хозяева оказались более продуктивными у чужих владений.

28' АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ДЖЕЙМС!!! Таргетт выполняет подачу с левого фланга, Джеймс играет головой, отправляя мяч в сетку собственных ворот.

27' Джеймс не сумел обыграть Таргетта на правом фланге, но сохранил мяч, после чего выполнил пас назад. Пока надёжно играет "Астон Вилла" в обороне.

26' Давненько не видели мы Дэнни Ингса, а сейчас форвард "Астон Виллы" напомнил о себе, но со знаком минус, нарушив правила в атаке.

25' Ух, опасную подачу с левого фланга исполнил Маунт, отправив мяч в перекладину, рикошетом от которой круглый ушёл за пределы поля.

23' Маунт исполняет корнер с левого фланга, после чего мяч из своей штрафной выбивает Мингс, но на подборе Канте.

22' Хадсон-Одои подключил к атаке Джеймса, который прошёл по правому флангу и выполнил слишком высокую подачу на левый край штрафной.

21' Вернулся в игру Буэндия. Тем временем Уоткинс совершил рейд по левому флангу, вошёл в штрафную площадь и нанёс удар, который заблокировал Чалоба.

20' Возникла пауза, связанная с повреждением Буэндии. Досталось Эмилиано в верховой борьбе с Антонио Рюдигером.

19' Преимущественно левым флангом атакует "Челси", но остроты пока маловато. Кэш справляется с Алонсо.

18' Уоткинс разогнал атаку левым флангом и ворвался в штрафную площадку, но потом упал. Арбитр сразу же сообщил, что фола не было.

17' Хадсон-Одои открылся под передачу на левом фланге, но справиться с приёмом не сумел, выпустив мяч за лицевую линию.

16' На правом фланге разыграли корнер хозяева, после чего Сансон выполнил подачу и нашёл руки Менди.

15' Маркос Алонсо завозился с мячом на левом фланге, в результате чего обрезался, а потом нарушил правила на Моргане Сансоне.

14' И снова в деле Чалоба, на сей раз выигрывает борьбу на втором этаже на левом крае штрафной площадки после подачи Таргетта с угла поля.

13' Уоткинс врывается в штрафную площадку левым краем и вырезает на Ингса, но вмешивается Чалоба, выбивая мяч на корнер.

12' Маунт выполнил подачу с угла поля, но не сумел довести мяч до партнёров. Отбиваются хозяева, однако подбор за "Челси".

11' Мэтти Кэш прерывает прострел Маркоса Алонсо с левого фланга, отправляя мяч за лицевую линию. Первый угловой в матче увидим.

10' Эзри Конса опередил Хадсона-Одои на правом фланге, после чего поставил корпус и позволил игровому снаряду выкатиться за лицевую линию.

9' Маркос Алонсо поддерживает атаку левым флангом и выполняет прострел в центр штрафной, откуда мяч в аут выбивает Дуглас Луис.

8' Постепенно перехватывают инициативу гости, сумев справиться со стартовой активностью "Астон Виллы".

7' А теперь и Мингс безупречно действует у своих ворот, не пуская к мячу Маунта благодаря корпусу.

6' Мэтт Таргет надёжно играет на левом крае собственной штрафной, выбивая мяч из-под ног Риса Джеймаса в подкате.

5' Активно действует Дэнни Ингс около чужой штрафной. И в стенку с партнёрами играет, и открывается, но точной передачи дождаться не может.

4' "Астон Вилла" больше владеет мячом на старте поединка, но до опасных моментов пока не добирается, да и до штрафной площадки "Челси" тоже.

3' Рамси перехватил мяч в центре поля и выполнил передачу на Ингса, но Дэнни рано совершил рывок и круглый до него не дошёл.

2' Мартинес выполняет не самый удобный пас на правый фланг, но Кэш справляется. Принимает мяч и начинает наступление.