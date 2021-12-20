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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Астон Вилла
Челси

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед

26 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
4 победы 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМС
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
7:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:4

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.29
Макгинн Джон 3 0.18
Ингс Дэнни 3 (1) 0.18
Конса Эзри 2 0.12
Рамси Джакоб 2 0.12
Буэндия Эмилиано 1 0.06
Бэйли Леон 1 0.06
Мингс Тайрон 1 0.06
Таргетт Мэтт 1 0.06
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.06
Хаус Кортни 1 0.06
Кэш Мэтти 1 0.06
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.39
Джеймс Рис II 4 0.22
Жоржиньо II 4 (4) 0.22
Чилуэлл Бен 3 0.17
Лукаку Ромелу 3 0.17
Хаверц Кай 2 0.11
Силва Тьяго 2 0.11
Рюдигер Антонио 2 0.11
Канте Н'Голо 2 0.11
Чалоба Трево 2 0.11
Пулишич Кристиан 2 0.11
Ковачич Матео 1 0.06
Алонсо Маркос 1 0.06
Зиеш Хаким 1 0.06
Вернер Тимо 1 0.06
Хадсон-Одои Каллум 1 0.06
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Конса Эзри 2 1
Уоткинс Олли 3 0
Соарес Дуглас 3 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 3 0
Алонсо Маркос 3 0
Рюдигер Антонио 3 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Маунт Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
4
31%
3
18%
61-75
2
15%
3
18%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
20%
76-90

Забито

10
21
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
10%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
30%
2
10%
61-75
5
50%
6
29%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Забито

23
38
6 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 14
3 Не забивали 2
2
9%
5
13%
1-15
1
4%
6
16%
16-30
3
13%
7
18%
31-45
3
13%
6
16%
46-60
7
30%
5
13%
61-75
7
30%
9
24%
76-90

Пропущено

25
13
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
6
24%
0
0%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
16%
3
23%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
7
28%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1
Челси
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2
Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2021, осталось 2 дня 9 часов 24 минуты.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Астон Вилла 6.3% (4)
    X 9.5% (6)
    Челси 84.1% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Челси
    6.01
    3.98
    1.73
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Астон Вилла - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Астон Вилла - Челси

    Исход игры
    Астон Вилла
    6.3% (4)
    Ничья
    9.5% (6)
    Челси
    84.1% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (40)
    Меньше
    33.33% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    71.67% (43)
    Нет
    28.33% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    49.2% (31)
    0:2 Челси
    14.3% (9)
    1:3 Челси
    9.5% (6)
    1:1 Ничья
    7.9% (5)
    0:1 Челси
    7.9% (5)
    0:3 Челси
    3.2% (2)
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    Челси

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