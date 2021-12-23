Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Ливерпуль
Лидс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|15 (2)
|0.83
|Жота Диогу
|10
|0.56
|Мане Садио
|7
|0.39
|Фирмино Роберто
|4
|0.22
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.11
|Хендерсон Джордан
|2
|0.11
|Кейта Наби
|2
|0.11
|Ориги Дивок
|2
|0.11
|Робертсон Эндрю
|1
|0.06
|Фабиньо Энрике
|1
|0.06
|Алькантара Тьяго
|1
|0.06
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.06
|Джонс Кёртис
|1
|0.06
|Минамино Такуми
|1
|0.06
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|8 (3)
|0.44
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.11
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.11
|Эйлинг Люк
|1
|0.06
|Клих Матеуш
|1
|0.06
|Робертс Тайлер
|1
|0.06
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.06
|Льоренте Диего
|1
|0.06
|Джелхардт Джо
|1
|0.06
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Харрисон Джек
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|3
|1
|Купер Лиам
|4
|0
|Морено Родриго
|4
|0
|Льоренте Диего
|4
|0
|Робертс Тайлер
|4
|0
|Рафинья Диас
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Даллас Стюарт
|2
|0
|Форшоу Адам
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Меслье Иллан
|2
|0
|Джелхардт Джо
|2
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
8
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
9%
1
13%
1-15
4
18%
1
13%
16-30
5
23%
1
13%
31-45
3
14%
3
38%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
2
25%
76-90
Пропущено
6
21
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
17%
2
10%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
8
38%
46-60
2
33%
5
24%
61-75
1
17%
2
10%
76-90
Забито
29
11
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
5
17%
0
0%
1-15
3
10%
4
36%
16-30
6
21%
1
9%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
5
17%
3
27%
61-75
5
17%
3
27%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
5
36%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
50%
1
7%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Забито
51
19
25 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 9
0 Не забивали 4
7
14%
1
5%
1-15
7
14%
5
26%
16-30
11
22%
2
11%
31-45
8
16%
3
16%
46-60
8
16%
3
16%
61-75
10
20%
5
26%
76-90
Пропущено
14
35
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 15
2
14%
3
9%
1-15
2
14%
6
17%
16-30
2
14%
4
11%
31-45
0
0%
11
31%
46-60
6
43%
6
17%
61-75
2
14%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0
Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Лидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|44 - 9
|44
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|39 - 12
|38
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 23
|32
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|18 - 19
|26
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|10.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|11.
|Брайтон
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|24 - 24
|20
|14.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|18 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Лидс
Исход игры
Ливерпуль
94.8% (55)
Ничья
3.4% (2)
Лидс
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.15% (34)
Меньше
35.85% (19)
Обе команды забьют
Да
35.85% (19)
Нет
64.15% (34)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
29.3% (17)
3:0 Ливерпуль
22.4% (13)
3:1 Ливерпуль
10.3% (6)
2:1 Ливерпуль
10.3% (6)
4:1 Ливерпуль
6.9% (4)
5:0 Ливерпуль
3.4% (2)
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