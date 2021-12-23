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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Отложен

Стадион:
Лидс

История личных встреч

Ливерпуль
Лидс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3
КЛ
2:0
КC
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 15 (2) 0.83
Жота Диогу 10 0.56
Мане Садио 7 0.39
Фирмино Роберто 4 0.22
Александер-Арнольд Трент 2 0.11
Хендерсон Джордан 2 0.11
Кейта Наби 2 0.11
Ориги Дивок 2 0.11
Робертсон Эндрю 1 0.06
Фабиньо Энрике 1 0.06
Алькантара Тьяго 1 0.06
Ван Дейк Виргил 1 0.06
Джонс Кёртис 1 0.06
Минамино Такуми 1 0.06
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 8 (3) 0.44
Бэмфорд Патрик 2 0.11
Морено Родриго 2 (1) 0.11
Эйлинг Люк 1 0.06
Клих Матеуш 1 0.06
Робертс Тайлер 1 0.06
Джеймс Дэниэл 1 0.06
Льоренте Диего 1 0.06
Джелхардт Джо 1 0.06
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Харрисон Джек 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Цимикас Костас 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 5 0
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Льоренте Диего 4 0
Робертс Тайлер 4 0
Рафинья Диас 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 2 0
Даллас Стюарт 2 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Меслье Иллан 2 0
Джелхардт Джо 2 0
Кох Робин 1 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
8
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
9%
1
13%
1-15
4
18%
1
13%
16-30
5
23%
1
13%
31-45
3
14%
3
38%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
2
25%
76-90

Пропущено

6
21
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
17%
2
10%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
8
38%
46-60
2
33%
5
24%
61-75
1
17%
2
10%
76-90

Забито

29
11
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
5
17%
0
0%
1-15
3
10%
4
36%
16-30
6
21%
1
9%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
5
17%
3
27%
61-75
5
17%
3
27%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
5
36%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
50%
1
7%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Забито

51
19
25 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 9
0 Не забивали 4
7
14%
1
5%
1-15
7
14%
5
26%
16-30
11
22%
2
11%
31-45
8
16%
3
16%
46-60
8
16%
3
16%
61-75
10
20%
5
26%
76-90

Пропущено

14
35
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 15
2
14%
3
9%
1-15
2
14%
6
17%
16-30
2
14%
4
11%
31-45
0
0%
11
31%
46-60
6
43%
6
17%
61-75
2
14%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0
Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Лидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2021, осталось 2 дня 4 часа 24 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 58
Ливерпуль 94.8% (55)
X 3.4% (2)
Лидс 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Лидс
1.17
9.30
19.00
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Лидс

Исход игры
Ливерпуль
94.8% (55)
Ничья
3.4% (2)
Лидс
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.15% (34)
Меньше
35.85% (19)
Обе команды забьют
Да
35.85% (19)
Нет
64.15% (34)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
29.3% (17)
3:0 Ливерпуль
22.4% (13)
3:1 Ливерпуль
10.3% (6)
2:1 Ливерпуль
10.3% (6)
4:1 Ливерпуль
6.9% (4)
5:0 Ливерпуль
3.4% (2)
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Лидс

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