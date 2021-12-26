Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Кэрроу Роуд
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
28
Ганн
Энгус
15
Кабак
Озан
10
Дауэлл
Киран
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Мумба БалиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Айда АдамНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Тавареш НунуЗащитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
-
87 Патино ЧарлиПолузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Норвич
Арсенал
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|5 (2)
|0.29
|Норманн Матиас
|1
|0.06
|Хэнли Грант
|1
|0.06
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.06
|Рашица Милот
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|7
|0.39
|Мартинелли Габриэл
|4
|0.22
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.22
|Эдегор Мартин
|4
|0.22
|Сака Букайо
|3
|0.17
|Ляказетт Александр
|2
|0.11
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.11
|Парти Томас
|1
|0.06
|Тирни Киран
|0
|0
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Пепе Николя
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Уильямс Брендон
|4
|0
|Ааронс Макс
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Гибсон Бен
|2
|1
|Пукки Теэму
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Байрам Сэм
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Джака Гранит
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Габриэль дос Сантос
|2
|0
|Сака Букайо
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
4
29%
4
24%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Забито
5
17
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
2
40%
2
12%
1-15
1
20%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
20%
3
18%
61-75
1
20%
2
12%
76-90
Пропущено
18
6
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
11%
1
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
5
28%
1
17%
61-75
5
28%
2
33%
76-90
Забито
10
27
6 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
3
30%
4
15%
1-15
1
10%
8
30%
30%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
1
10%
5
19%
46-60
1
10%
3
11%
61-75
2
20%
3
11%
76-90
Пропущено
32
23
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
4
13%
3
13%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
9
28%
5
22%
61-75
8
25%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1
Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0
Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|44 - 9
|45
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|39 - 12
|38
|4.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 23
|33
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|18 - 19
|27
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 27
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|24 - 24
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|14.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|16 - 26
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|8 - 34
|11
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|18 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 3
|23
|2.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|4.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 10
|20
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|14.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич 0:0 Арсенал
Исход игры
Норвич
3.8% (6)
Ничья
5.6% (9)
Арсенал
90.6% (145)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (74)
Меньше
43.08% (56)
Обе команды забьют
Да
53.85% (70)
Нет
46.15% (60)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
31.9% (51)
0:2 Арсенал
20% (32)
0:1 Арсенал
11.3% (18)
1:3 Арсенал
8.1% (13)
0:3 Арсенал
4.4% (7)
1:1 Ничья
2.5% (4)
2:1 Норвич
1.3% (2)
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