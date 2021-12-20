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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
 
Позже

Стадион:
Арсенал

История личных встреч

Норвич
Арсенал

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 5 (2) 0.29
Норманн Матиас 1 0.06
Хэнли Грант 1 0.06
Омобамиделе Эндрю 1 0.06
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 7 0.39
Мартинелли Габриэл 4 0.22
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.22
Эдегор Мартин 4 0.22
Сака Букайо 3 0.17
Ляказетт Александр 2 0.11
Габриэль дос Сантос 2 0.11
Парти Томас 1 0.06
Тирни Киран 0 0
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Уильямс Брендон 4 0
Ааронс Макс 4 0
Норманн Матиас 4 0
Гибсон Бен 2 1
Пукки Теэму 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Байрам Сэм 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Джака Гранит 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Эдегор Мартин 2 0
Парти Томас 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Сака Букайо 2 0
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
4
29%
4
24%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Забито

5
17
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
2
40%
2
12%
1-15
1
20%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
20%
3
18%
61-75
1
20%
2
12%
76-90

Пропущено

18
6
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
11%
1
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
2
11%
1
17%
46-60
5
28%
1
17%
61-75
5
28%
2
33%
76-90

Забито

10
27
6 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
3
30%
4
15%
1-15
1
10%
8
30%
30%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
1
10%
5
19%
46-60
1
10%
3
11%
61-75
2
20%
3
11%
76-90

Пропущено

32
23
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
4
13%
3
13%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
9
28%
5
22%
61-75
8
25%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1
Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0
Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2021, осталось 2 дня 6 часов 54 минуты.

    Главный судья: Скотт Грэм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Норвич 2.9% (2)
    X 0% (0)
    Арсенал 97.1% (67)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Норвич
    Ничья
    Арсенал
    8.20
    4.93
    1.47
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Норвич - Арсенал онлайн


    Прогнозы на матч Норвич - Арсенал

    Исход игры
    Норвич
    2.9% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Арсенал
    97.1% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (44)
    Меньше
    26.67% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (40)
    Нет
    33.33% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    44.9% (31)
    0:2 Арсенал
    14.5% (10)
    1:3 Арсенал
    11.6% (8)
    0:1 Арсенал
    8.7% (6)
    0:3 Арсенал
    4.3% (3)
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    Норвич
    Арсенал

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