  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
 
Отложен

Стадион:
Уотфорд
Прогнозы 55
Вулверхэмптон 83.6% (46)
X 12.7% (7)
Уотфорд 3.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Уотфорд
1.89
3.77
4.71
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Вулверхэмптон
Уотфорд

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
3:2
ПЛ
0:2
Ч
2:2
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
2:1
Ч
3:1
Ч
2:3
Ч
3:0
К
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.22
Хименес Рауль 3 0.17
Саисс Ромен 2 0.11
Невеш Рубен 1 0.06
Коди Конор 1 0.06
Килман Макс 1 0.06
Поденсе Даниэл 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 7 0.44
Кинг Джошуа 5 (1) 0.31
Сарр Исмаила 5 0.31
Эрнандес Хуан 2 0.13
Педро Жоао 1 0.06
Куцка Юрай 1 0.06
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 6 0
Хименес Рауль 4 1
Саисс Ромен 3 0
Дендонкер Леандер 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Коди Конор 1 0
Са Жозе 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Кинг Джошуа 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Сиссоко Мусса 2 0
Луза Имран 2 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
2
40%
3
27%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
4
57%
2
18%
76-90

Пропущено

8
16
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
4
50%
3
19%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Забито

12
22
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
4
18%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
6
27%
61-75
4
33%
7
32%
76-90

Пропущено

15
30
5 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
1
7%
4
13%
1-15
1
7%
5
17%
16-30
3
20%
7
23%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
5
33%
5
17%
61-75
4
27%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0
Уотфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2
Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2021, осталось 2 дня 4 часа 23 минуты.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 55
Вулверхэмптон 83.6% (46)
X 12.7% (7)
Уотфорд 3.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Уотфорд
1.89
3.77
4.71
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вулверхэмптон - Уотфорд онлайн


Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Уотфорд

Исход игры
Вулверхэмптон
83.6% (46)
Ничья
12.7% (7)
Уотфорд
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (28)
Меньше
47.17% (25)
Обе команды забьют
Да
64.15% (34)
Нет
35.85% (19)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
45.5% (25)
1:0 Вулверхэмптон
25.5% (14)
1:1 Ничья
10.9% (6)
2:0 Вулверхэмптон
9.1% (5)
1:2 Уотфорд
3.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вулверхэмптон
Уотфорд

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 