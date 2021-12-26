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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
0:1
Первый тайм: 6'

Стадион:
Генк
0' 6'
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Генк
5.60
4.90
1.59
Все Коэффициенты
28
Юбер
Гийом
15
Якель
Фредерик
29
Д'Хасе
Робби
3
Медли
Зех
36
Siebe
Wylin
10
Роша
Кенни
24
Патулидис
Эвангелос
34
Бэтцнер
Ник
7
Матам
Тео
Ндика
68
Амброз
Тьерри
9
Гейе
Махтар
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
42
Торстведт
Кристиан
7
Ито
Дзюнъя
21
Угбо
Ике
10
Бонгонда
Тео
Остенде
3-5-2
Генк
4-3-3

История личных встреч

Остенде
Генк

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
3:4
ПДА
3:1
ПДА
2:2
ПДА
2:4
ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ЛППОЗПВЛЕ
3:1
К
0:1
К
1:1
ЛП
6:0
ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
4:1
ЛП
3:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
КБ
1:0
КБ
0:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.55
Амброз Тьерри 4 0.2
Бэтцнер Ник 2 0.1
Якель Фредерик 2 0.1
Амаде Альфонс 2 0.1
Квасина Марко 1 0.05
Капон Брехт 1 0.05
Роша Кенни 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Арпино Максим 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 12 (3) 0.6
Бонгонда Тео 6 0.3
Ито Дзюнъя 3 0.15
Торстведт Кристиан 3 0.15
Грошовски Патрик 3 0.15
Хейнен Бриан 3 0.15
Угбо Ике 2 0.1
Муньос Даниэль 1 0.05
Пейнтсил Джозеф 1 0.05
Лукуми Джон 1 0.05
Ойен Люка 1 0.05
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 6 1
Фортес Стивен 3 2
Гейе Махтар 6 0
Матам Тео Ндика 6 0
Амброз Тьерри 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Козьелло Венсан 2 1
Квасина Марко 3 0
Роша Кенни 3 0
Якель Фредерик 3 0
Танье Антон 3 0
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Капон Брехт 1 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 4 0
Хейнен Бриан 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Ито Дзюнъя 2 0
Онуачу Пол 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Угбо Ике 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Садик Муджаид 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
23%
3
19%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
5
31%
76-90

Пропущено

23
18
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
6
26%
5
28%
76-90

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
30%
5
25%
31-45
4
40%
4
20%
46-60
2
20%
3
15%
61-75
1
10%
5
25%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
2
13%
5
33%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
6
40%
76-90

Забито

23
36
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 4
3
13%
4
11%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
3
13%
7
19%
31-45
5
22%
8
22%
46-60
6
26%
5
14%
61-75
4
17%
10
28%
76-90

Пропущено

39
33
15 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
4
10%
1
3%
1-15
5
13%
5
15%
16-30
6
15%
8
24%
31-45
7
18%
4
12%
46-60
6
15%
4
12%
61-75
11
28%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1
Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0
Генк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1
Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 21 15 2 4 50 - 20 47
2. Брюгге 21 11 7 3 41 - 28 40
3. Антверпен 20 11 4 5 37 - 24 37
4. Андерлехт 20 9 8 3 43 - 26 35
5. Шарлеруа 20 10 5 5 38 - 26 35
6. Гент 21 10 4 7 33 - 22 34
7. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
8. Мехелен 20 9 3 8 35 - 37 30
9. Генк 1:0 21 8 5 8 37 - 33 29
10. Эйпен 20 7 4 9 30 - 34 25
11. Серкль Брюгге 21 7 4 10 29 - 28 25
12. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
13. АХ Лёвен 20 5 8 7 26 - 34 23
14. Стандард 20 6 5 9 22 - 34 23
15. Остенде 0:1 21 7 2 12 23 - 40 23
16. Сент-Трейден 20 6 3 11 20 - 31 21
17. Серен Юнайтед 20 6 1 13 23 - 40 19
18. Беерсхот-Вильрейк 19 2 3 14 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
2. Гент 10 7 1 2 22 - 11 22
3. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Брюгге 10 5 5 0 22 - 12 20
5. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Генк 1:0 10 4 3 3 20 - 15 15
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
11. Остенде 0:1 11 4 1 6 13 - 24 13
12. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
13. Эйпен 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 2 0 8 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Шарлеруа 11 6 3 2 25 - 17 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
6. Андерлехт 10 4 4 2 18 - 12 16
7. Стандард 10 4 2 4 13 - 18 14
8. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
9. Генк 1:0 11 4 2 5 17 - 18 14
10. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
11. Сент-Трейден 10 4 1 5 8 - 13 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
15. Остенде 0:1 10 3 1 6 10 - 16 10
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Генк
5.60
4.90
1.59
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остенде 0:1 Генк онлайн


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Генк

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