Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Первый тайм: 6'
Стадион: Diaz Arena
28
Юбер
Гийом
29
Д'Хасе
Робби
36
Siebe
Wylin
10
Роша
Кенни
34
Бэтцнер
Ник
33
Лукуми
Джон
21
Угбо
Ике
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
- Защитник
-
36 Siebe WylinПолузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Нападающий
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
-
-
37 Jordy Brock
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
20 Эйтинг КарелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Остенде
Генк
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
25 матчей
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.55
|Амброз Тьерри
|4
|0.2
|Бэтцнер Ник
|2
|0.1
|Якель Фредерик
|2
|0.1
|Амаде Альфонс
|2
|0.1
|Квасина Марко
|1
|0.05
|Капон Брехт
|1
|0.05
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|12 (3)
|0.6
|Бонгонда Тео
|6
|0.3
|Ито Дзюнъя
|3
|0.15
|Торстведт Кристиан
|3
|0.15
|Грошовски Патрик
|3
|0.15
|Хейнен Бриан
|3
|0.15
|Угбо Ике
|2
|0.1
|Муньос Даниэль
|1
|0.05
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.05
|Лукуми Джон
|1
|0.05
|Ойен Люка
|1
|0.05
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|3
|2
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Козьелло Венсан
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
23%
3
19%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
5
31%
76-90
Пропущено
23
18
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
6
26%
5
28%
76-90
Забито
10
20
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
30%
5
25%
31-45
4
40%
4
20%
46-60
2
20%
3
15%
61-75
1
10%
5
25%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
2
13%
5
33%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
6
40%
76-90
Забито
23
36
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 4
3
13%
4
11%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
3
13%
7
19%
31-45
5
22%
8
22%
46-60
6
26%
5
14%
61-75
4
17%
10
28%
76-90
Пропущено
39
33
15 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
4
10%
1
3%
1-15
5
13%
5
15%
16-30
6
15%
8
24%
31-45
7
18%
4
12%
46-60
6
15%
4
12%
61-75
11
28%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1
Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0
Генк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1
Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|21
|15
|2
|4
|50 - 20
|47
|2.
|Брюгге
|21
|11
|7
|3
|41 - 28
|40
|3.
|Антверпен
|20
|11
|4
|5
|37 - 24
|37
|4.
|Андерлехт
|20
|9
|8
|3
|43 - 26
|35
|5.
|Шарлеруа
|20
|10
|5
|5
|38 - 26
|35
|6.
|Гент
|21
|10
|4
|7
|33 - 22
|34
|7.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|8.
|Мехелен
|20
|9
|3
|8
|35 - 37
|30
|9.
|Генк
|1:0
|21
|8
|5
|8
|37 - 33
|29
|10.
|Эйпен
|20
|7
|4
|9
|30 - 34
|25
|11.
|Серкль Брюгге
|21
|7
|4
|10
|29 - 28
|25
|12.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|13.
|АХ Лёвен
|20
|5
|8
|7
|26 - 34
|23
|14.
|Стандард
|20
|6
|5
|9
|22 - 34
|23
|15.
|Остенде
|0:1
|21
|7
|2
|12
|23 - 40
|23
|16.
|Сент-Трейден
|20
|6
|3
|11
|20 - 31
|21
|17.
|Серен Юнайтед
|20
|6
|1
|13
|23 - 40
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|19
|2
|3
|14
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|2.
|Гент
|10
|7
|1
|2
|22 - 11
|22
|3.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Брюгге
|10
|5
|5
|0
|22 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Генк
|1:0
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|11.
|Остенде
|0:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 24
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|13.
|Эйпен
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|2
|0
|8
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|3
|2
|25 - 17
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|7.
|Стандард
|10
|4
|2
|4
|13 - 18
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|9.
|Генк
|1:0
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|10.
|Эйпен
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|11.
|Сент-Трейден
|10
|4
|1
|5
|8 - 13
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|15.
|Остенде
|0:1
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3