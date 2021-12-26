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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
0:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
49' Желтая карточка
Фаи Коллинс
0:1
55' Гол
Гано Зиньо
81' Желтая карточка
Бойя Франк
88' Вторая желтая карточка
Фаи Коллинс
90'+1
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
6
Дюссенн
Ноэ
5
Сиссако
Мусса
14
Нкунку
Нильс
20
Бокади
Мервей
26
Раскин
Николас
19
Амалла
Селим
11
Доннум
Арон
9
Клаусс
Жоао
10
Карсела-Гонсалес
Мехди
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
24
Плетинкс
Эвауд
33
Хамфриз
Кэмерон
27
Де
Бок
Лоренс
8
Кристенсен
Лассе
15
Бойя
Франк
21
Сек
Ибраима
9
Воссен
Йелле
19
Кутеса
Дерек
17
Жан-Люк
Домпе
Стандард
4-3-3
Зульте-Варегем
4-3-1-2

История личных встреч

Стандард
Зульте-Варегем

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

41.9%
22.6%
35.5%
13 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
2:2
ПДА
4:0
ПДА
4:1
ПДА
3:1
ПДА
2:1
ПДА
0:4
ЛП
4:1
ЛП
1:0
ЛП
2:3
ЛП
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:4
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:1
ПЛ
4:2
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 3 0.15
Клаусс Жоао 2 (1) 0.1
Амалла Селим 2 (1) 0.1
Доннум Арон 2 0.1
Тапсоба Абдул 2 0.1
Лайфис Константинос 2 0.1
Мулека Джексон 2 0.1
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.05
Фаи Коллинс 1 0.05
Николя Гавори 1 0.05
Бастьен Самюэль 1 0.05
Бокади Мервей 1 0.05
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.05
Раскин Николас 0 0
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 12 (2) 0.57
Гано Зиньо 11 0.52
Жан-Люк Домпе 2 0.1
Кутеса Дерек 2 0.1
Сиссако Абдулайе 2 0.1
Dion De Neve 1 0.05
Плетинкс Эвауд 1 0.05
Де Бок Лоренс 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаусс Жоао 6 0
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Раскин Николас 5 0
Сике Уго 5 0
Сиссако Мусса 3 1
Бастьен Самюэль 4 0
Амалла Селим 4 0
Павлович Дамьян 2 1
Дюссенн Ноэ 3 0
Петерс Дауда 3 0
Доннум Арон 3 0
Мулека Джексон 3 0
Нкунку Нильс 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Лайфис Константинос 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Николя Гавори 1 0
Бокади Мервей 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 4 1
Бойя Франк 4 1
Де Бок Лоренс 5 0
Юбер Давид 4 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Думбия Идрисса 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Сиранни Алессандро 2 0
Сек Ибраима 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
3
38%
5
36%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
4
24%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
25%
2
12%
76-90

Забито

14
17
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
4
29%
3
18%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
5
36%
7
41%
76-90

Пропущено

17
27
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
4
24%
1
4%
1-15
4
24%
3
11%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
1
6%
7
26%
46-60
4
24%
8
30%
30%
61-75
1
6%
4
15%
76-90

Забито

22
31
5 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
1
5%
4
13%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
6
27%
4
13%
46-60
3
14%
5
16%
61-75
8
36%
12
39%
76-90

Пропущено

33
44
17 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
6
18%
5
11%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
6
18%
7
16%
31-45
5
15%
10
23%
46-60
6
18%
12
27%
61-75
5
15%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2
Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 20 15 1 4 50 - 20 46
2. Брюгге 21 11 7 3 41 - 28 40
3. Антверпен 20 11 4 5 37 - 24 37
4. Андерлехт 20 9 8 3 43 - 26 35
5. Шарлеруа 20 10 5 5 38 - 26 35
6. Гент 20 10 3 7 33 - 22 33
7. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
8. Мехелен 20 9 3 8 35 - 37 30
9. Генк 20 7 5 8 36 - 33 26
10. Эйпен 20 7 4 9 30 - 34 25
11. Серкль Брюгге 21 7 4 10 29 - 28 25
12. Зульте-Варегем 1:0 21 6 5 10 31 - 45 23
13. АХ Лёвен 20 5 8 7 26 - 34 23
14. Стандард 0:1 20 6 5 9 22 - 34 23
15. Остенде 20 7 2 11 23 - 39 23
16. Сент-Трейден 20 6 3 11 20 - 31 21
17. Серен Юнайтед 20 6 1 13 23 - 40 19
18. Беерсхот-Вильрейк 19 2 3 14 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 10 7 1 2 22 - 11 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 10 7 0 3 23 - 11 21
3. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Брюгге 10 5 5 0 22 - 12 20
5. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Генк 10 4 3 3 20 - 15 15
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
11. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
12. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
13. Эйпен 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 1:0 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Стандард 0:1 10 2 3 5 9 - 16 9
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 2 0 8 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Шарлеруа 11 6 3 2 25 - 17 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
6. Андерлехт 10 4 4 2 18 - 12 16
7. Стандард 0:1 10 4 2 4 13 - 18 14
8. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
9. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 10 4 1 5 8 - 13 13
11. Зульте-Варегем 1:0 10 3 3 4 14 - 18 12
12. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
13. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
14. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
15. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Зульте-Варегем
4.71
4.50
4.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стандард 0:1 Зульте-Варегем онлайн


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Стандард
Зульте-Варегем

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