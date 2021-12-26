Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
49' Желтая карточкаФаи Коллинс
0:1
55' ГолГано Зиньо
81' Желтая карточкаБойя Франк
88' Вторая желтая карточкаФаи Коллинс
Ход матча
49'
55'
0:1
81'
88'
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
14
Нкунку
Нильс
19
Амалла
Селим
11
Доннум
Арон
15
Бойя
Франк
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
-
11 Доннум АронНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Cihan Canak
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кутеса ДерекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
54 Dion De Neve
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Стандард
Зульте-Варегем
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
41.9%
22.6%
35.5%
13 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|3
|0.15
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.1
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.1
|Доннум Арон
|2
|0.1
|Тапсоба Абдул
|2
|0.1
|Лайфис Константинос
|2
|0.1
|Мулека Джексон
|2
|0.1
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.05
|Фаи Коллинс
|1
|0.05
|Николя Гавори
|1
|0.05
|Бастьен Самюэль
|1
|0.05
|Бокади Мервей
|1
|0.05
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.05
|Раскин Николас
|0
|0
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|12 (2)
|0.57
|Гано Зиньо
|11
|0.52
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.1
|Кутеса Дерек
|2
|0.1
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.1
|Dion De Neve
|1
|0.05
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.05
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Раскин Николас
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Амалла Селим
|4
|0
|Павлович Дамьян
|2
|1
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Нкунку Нильс
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Бойя Франк
|4
|1
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|Юбер Давид
|4
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Думбия Идрисса
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Сиранни Алессандро
|2
|0
|Сек Ибраима
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
5
33%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
12%
4
24%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
5
29%
29%
3
18%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
4
24%
2
12%
76-90
Забито
14
17
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
4
29%
3
18%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
5
36%
7
41%
76-90
Пропущено
17
27
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
4
24%
1
4%
1-15
4
24%
3
11%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
1
6%
7
26%
46-60
4
24%
8
30%
30%
61-75
1
6%
4
15%
76-90
Забито
22
32
5 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
5%
4
13%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
3
14%
3
9%
31-45
6
27%
5
16%
46-60
3
14%
5
16%
61-75
8
36%
12
38%
76-90
Пропущено
34
44
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
6
18%
5
11%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
6
18%
7
16%
31-45
6
18%
10
23%
46-60
6
18%
12
27%
61-75
5
15%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2
Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|21
|15
|2
|4
|50 - 20
|47
|2.
|Брюгге
|21
|11
|7
|3
|41 - 28
|40
|3.
|Антверпен
|20
|11
|4
|5
|37 - 24
|37
|4.
|Андерлехт
|20
|9
|8
|3
|43 - 26
|35
|5.
|Шарлеруа
|20
|10
|5
|5
|38 - 26
|35
|6.
|Гент
|0:0
|21
|10
|4
|7
|33 - 22
|34
|7.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|8.
|Мехелен
|20
|9
|3
|8
|35 - 37
|30
|9.
|Генк
|20
|7
|5
|8
|36 - 33
|26
|10.
|Эйпен
|20
|7
|4
|9
|30 - 34
|25
|11.
|Серкль Брюгге
|21
|7
|4
|10
|29 - 28
|25
|12.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|13.
|АХ Лёвен
|20
|5
|8
|7
|26 - 34
|23
|14.
|Стандард
|20
|6
|5
|9
|22 - 34
|23
|15.
|Остенде
|20
|7
|2
|11
|23 - 39
|23
|16.
|Сент-Трейден
|20
|6
|3
|11
|20 - 31
|21
|17.
|Серен Юнайтед
|20
|6
|1
|13
|23 - 40
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|19
|2
|3
|14
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|2.
|Гент
|0:0
|10
|7
|1
|2
|22 - 11
|22
|3.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Брюгге
|10
|5
|5
|0
|22 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Генк
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|11.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|13.
|Эйпен
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|2
|0
|8
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|3
|2
|25 - 17
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|7.
|Стандард
|10
|4
|2
|4
|13 - 18
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|9.
|Эйпен
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Сент-Трейден
|10
|4
|1
|5
|8 - 13
|13
|11.
|Гент
|0:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|12.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|13.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|14.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|15.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3