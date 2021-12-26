Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Ян Брейдель
26' Желтая карточкаЛанг Ноа
Ход матча
26'
18
Мьянге
Сенна
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
-
32 Кассарт АрнеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудНападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
- Нападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
История личных встреч
Серкль Брюгге
Брюгге
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 15 побед
26 матчей
19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.9%
15.4%
57.7%
7 побед 4 ничьи 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|5
|0.24
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.14
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.14
|Деман Оливье
|3
|0.14
|Уткус Эдгарас
|3
|0.14
|Рубио Вальдо
|2
|0.1
|Даланн Йеспер
|2
|0.1
|Сомерс Тибо
|2
|0.1
|Витиньо Виктор II
|1
|0.05
|Лопес Леонардо
|1
|0.05
|Ванхутт Шарль
|1
|0.05
|Попович Борис
|1
|0.05
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|9
|0.43
|Дост Бас
|7 (2)
|0.33
|Ланг Ноа
|6
|0.29
|Ванакен Ханс
|6
|0.29
|Вормер Руд
|5
|0.24
|Ритс Матс
|2
|0.1
|Соболь Эдуард
|1
|0.05
|Баланта Эдер
|1
|0.05
|Мата Клинтон
|1
|0.05
|Рикка Федерико
|1
|0.05
|Персин Тибо
|1
|0.05
|Сандра Сиссе
|1
|0.05
|Сова Камаль
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Матондо Рабби
|2
|1
|Хотич Дино
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Декостере Роббе
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|0
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Соболь Эдуард
|4
|1
|Баланта Эдер
|4
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
20
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
20%
7
35%
61-75
2
20%
5
25%
76-90
Пропущено
14
13
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
5
36%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Забито
17
22
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
2
12%
4
18%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
5
29%
29%
1
5%
61-75
4
24%
4
18%
76-90
Пропущено
13
12
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Забито
27
42
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 17
3 Не забивали 0
3
11%
6
14%
1-15
4
15%
5
12%
16-30
6
22%
8
19%
31-45
1
4%
6
14%
46-60
7
26%
8
19%
61-75
6
22%
9
21%
76-90
Пропущено
27
25
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 14
5
19%
2
8%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
3
11%
7
28%
31-45
6
22%
3
12%
46-60
4
15%
6
24%
61-75
6
22%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2
Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0
ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|20
|15
|1
|4
|50 - 20
|46
|2.
|Брюгге
|0:0
|21
|11
|8
|2
|41 - 26
|41
|3.
|Антверпен
|20
|11
|4
|5
|37 - 24
|37
|4.
|Андерлехт
|20
|9
|8
|3
|43 - 26
|35
|5.
|Шарлеруа
|20
|10
|5
|5
|38 - 26
|35
|6.
|Гент
|20
|10
|3
|7
|33 - 22
|33
|7.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|8.
|Мехелен
|20
|9
|3
|8
|35 - 37
|30
|9.
|Генк
|20
|7
|5
|8
|36 - 33
|26
|10.
|Эйпен
|20
|7
|4
|9
|30 - 34
|25
|11.
|АХ Лёвен
|20
|5
|8
|7
|26 - 34
|23
|12.
|Стандард
|19
|6
|5
|8
|22 - 33
|23
|13.
|Остенде
|20
|7
|2
|11
|23 - 39
|23
|14.
|Серкль Брюгге
|0:0
|21
|6
|5
|10
|27 - 28
|23
|15.
|Сент-Трейден
|20
|6
|3
|11
|20 - 31
|21
|16.
|Зульте-Варегем
|20
|5
|5
|10
|30 - 45
|20
|17.
|Серен Юнайтед
|20
|6
|1
|13
|23 - 40
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|19
|2
|3
|14
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|10
|7
|1
|2
|22 - 11
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|7
|0
|3
|23 - 11
|21
|3.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Брюгге
|0:0
|10
|5
|5
|0
|22 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Генк
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|11.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|13.
|Эйпен
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|15.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|16.
|Серкль Брюгге
|0:0
|11
|2
|3
|6
|10 - 14
|9
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|2
|0
|8
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Брюгге
|0:0
|11
|6
|3
|2
|19 - 14
|21
|3.
|Шарлеруа
|11
|6
|3
|2
|25 - 17
|21
|4.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|7.
|Стандард
|10
|4
|2
|4
|13 - 18
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|0:0
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|9.
|Эйпен
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Сент-Трейден
|10
|4
|1
|5
|8 - 13
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|14.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3