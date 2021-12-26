Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
26' Желтая карточкаЛанг Ноа
1:0
53' ГолМьянге Сенна
56' Желтая карточкаДеман Оливье
57' Желтая карточкаМата Клинтон
64' Желтая карточкаДекостере Роббе
71' Желтая карточкаМьянге Сенна
2:0
90' ГолDavid Sousa
Ход матча
26'
53'
1:0
56'
57'
64'
71'
90'
2:0
18
Мьянге
Сенна
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
-
32 Кассарт АрнеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудНападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
- Нападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
История личных встреч
Серкль Брюгге
Брюгге
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 15 побед
26 матчей
19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.9%
15.4%
57.7%
7 побед 4 ничьи 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|5
|0.24
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.14
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.14
|Деман Оливье
|3
|0.14
|Уткус Эдгарас
|3
|0.14
|Рубио Вальдо
|2
|0.1
|Даланн Йеспер
|2
|0.1
|Сомерс Тибо
|2
|0.1
|David Sousa
|1
|0.05
|Витиньо Виктор II
|1
|0.05
|Лопес Леонардо
|1
|0.05
|Мьянге Сенна
|1
|0.05
|Ванхутт Шарль
|1
|0.05
|Попович Борис
|1
|0.05
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|9
|0.43
|Дост Бас
|7 (2)
|0.33
|Ланг Ноа
|6
|0.29
|Ванакен Ханс
|6
|0.29
|Вормер Руд
|5
|0.24
|Ритс Матс
|2
|0.1
|Соболь Эдуард
|1
|0.05
|Баланта Эдер
|1
|0.05
|Мата Клинтон
|1
|0.05
|Рикка Федерико
|1
|0.05
|Персин Тибо
|1
|0.05
|Сандра Сиссе
|1
|0.05
|Сова Камаль
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Деман Оливье
|5
|0
|Матондо Рабби
|2
|1
|Хотич Дино
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Мьянге Сенна
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|0
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Соболь Эдуард
|4
|1
|Баланта Эдер
|4
|0
|Мата Клинтон
|4
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
17%
7
35%
61-75
3
25%
5
25%
76-90
Пропущено
14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
5
36%
2
13%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Забито
17
22
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
2
12%
4
18%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
5
29%
29%
1
5%
61-75
4
24%
4
18%
76-90
Пропущено
13
12
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Забито
29
42
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 17
3 Не забивали 1
3
10%
6
14%
1-15
4
14%
5
12%
16-30
6
21%
8
19%
31-45
2
7%
6
14%
46-60
7
24%
8
19%
61-75
7
24%
9
21%
76-90
Пропущено
27
27
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 15
5
19%
2
7%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
3
11%
7
26%
31-45
6
22%
4
15%
46-60
4
15%
6
22%
61-75
6
22%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2
Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0
ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|20
|15
|1
|4
|50 - 20
|46
|2.
|Брюгге
|21
|11
|7
|3
|41 - 28
|40
|3.
|Антверпен
|20
|11
|4
|5
|37 - 24
|37
|4.
|Андерлехт
|20
|9
|8
|3
|43 - 26
|35
|5.
|Шарлеруа
|20
|10
|5
|5
|38 - 26
|35
|6.
|Гент
|20
|10
|3
|7
|33 - 22
|33
|7.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|8.
|Мехелен
|20
|9
|3
|8
|35 - 37
|30
|9.
|Генк
|20
|7
|5
|8
|36 - 33
|26
|10.
|Эйпен
|20
|7
|4
|9
|30 - 34
|25
|11.
|Серкль Брюгге
|21
|7
|4
|10
|29 - 28
|25
|12.
|Стандард
|0:0
|20
|6
|6
|8
|22 - 33
|24
|13.
|АХ Лёвен
|20
|5
|8
|7
|26 - 34
|23
|14.
|Остенде
|20
|7
|2
|11
|23 - 39
|23
|15.
|Зульте-Варегем
|0:0
|21
|5
|6
|10
|30 - 45
|21
|16.
|Сент-Трейден
|20
|6
|3
|11
|20 - 31
|21
|17.
|Серен Юнайтед
|20
|6
|1
|13
|23 - 40
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|19
|2
|3
|14
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|10
|7
|1
|2
|22 - 11
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|7
|0
|3
|23 - 11
|21
|3.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Брюгге
|10
|5
|5
|0
|22 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Генк
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|11.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|13.
|Эйпен
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|0:0
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Стандард
|0:0
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|2
|0
|8
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|3
|2
|25 - 17
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|7.
|Стандард
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 18
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|9.
|Эйпен
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Сент-Трейден
|10
|4
|1
|5
|8 - 13
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Зульте-Варегем
|0:0
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|14.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|15.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3