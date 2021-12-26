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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
2:0
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
26' Желтая карточка
Ланг Ноа
1:0
53' Гол
Мьянге Сенна
56' Желтая карточка
Деман Оливье
57' Желтая карточка
Мата Клинтон
64' Желтая карточка
Декостере Роббе
71' Желтая карточка
Мьянге Сенна
2:0
90' Гол
David Sousa
90'+4
1
Дидийон
Томас
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
3
David
Sousa
18
Мьянге
Сенна
14
Ванхутт
Шарль
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
11
Матондо
Рабби
34
Сомерс
Тибо
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
44
Мехеле
Брэндон
2
Соболь
Эдуард
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
25
Вормер
Руд
90
Де
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Брюгге

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 15 побед

26 матчей

19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.9%
15.4%
57.7%
7 побед 4 ничьи 15 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ПДА
4:0
КБ
2:3
КБ
5:1
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:3
КБ
0:1
ЛЖ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 5 0.24
Хотич Дино 3 (1) 0.14
Миллан Алехандро 3 (2) 0.14
Деман Оливье 3 0.14
Уткус Эдгарас 3 0.14
Рубио Вальдо 2 0.1
Даланн Йеспер 2 0.1
Сомерс Тибо 2 0.1
David Sousa 1 0.05
Витиньо Виктор II 1 0.05
Лопес Леонардо 1 0.05
Мьянге Сенна 1 0.05
Ванхутт Шарль 1 0.05
Попович Борис 1 0.05
Велковски Димитар 0 0
Декостере Роббе 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 9 0.43
Дост Бас 7 (2) 0.33
Ланг Ноа 6 0.29
Ванакен Ханс 6 0.29
Вормер Руд 5 0.24
Ритс Матс 2 0.1
Соболь Эдуард 1 0.05
Баланта Эдер 1 0.05
Мата Клинтон 1 0.05
Рикка Федерико 1 0.05
Персин Тибо 1 0.05
Сандра Сиссе 1 0.05
Сова Камаль 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 9 0
Уткус Эдгарас 7 0
Даланн Йеспер 5 0
Деман Оливье 5 0
Матондо Рабби 2 1
Хотич Дино 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Декостере Роббе 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Мьянге Сенна 1 0
Кануте Франк 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 7 0
Нсоки Стенли 3 2
Соболь Эдуард 4 1
Баланта Эдер 4 0
Мата Клинтон 4 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ритс Матс 1 0
Рикка Федерико 1 0
Хендри Джек 1 0
Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
17%
7
35%
61-75
3
25%
5
25%
76-90

Пропущено

14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
5
36%
2
13%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Забито

17
22
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
2
12%
4
18%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
5
29%
29%
1
5%
61-75
4
24%
4
18%
76-90

Пропущено

13
12
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Забито

29
42
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 17
3 Не забивали 1
3
10%
6
14%
1-15
4
14%
5
12%
16-30
6
21%
8
19%
31-45
2
7%
6
14%
46-60
7
24%
8
19%
61-75
7
24%
9
21%
76-90

Пропущено

27
27
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 15
5
19%
2
7%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
3
11%
7
26%
31-45
6
22%
4
15%
46-60
4
15%
6
22%
61-75
6
22%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2
Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0
ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 20 15 1 4 50 - 20 46
2. Брюгге 21 11 7 3 41 - 28 40
3. Антверпен 20 11 4 5 37 - 24 37
4. Андерлехт 20 9 8 3 43 - 26 35
5. Шарлеруа 20 10 5 5 38 - 26 35
6. Гент 20 10 3 7 33 - 22 33
7. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
8. Мехелен 20 9 3 8 35 - 37 30
9. Генк 20 7 5 8 36 - 33 26
10. Эйпен 20 7 4 9 30 - 34 25
11. Серкль Брюгге 21 7 4 10 29 - 28 25
12. Стандард 0:0 20 6 6 8 22 - 33 24
13. АХ Лёвен 20 5 8 7 26 - 34 23
14. Остенде 20 7 2 11 23 - 39 23
15. Зульте-Варегем 0:0 21 5 6 10 30 - 45 21
16. Сент-Трейден 20 6 3 11 20 - 31 21
17. Серен Юнайтед 20 6 1 13 23 - 40 19
18. Беерсхот-Вильрейк 19 2 3 14 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 10 7 1 2 22 - 11 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 10 7 0 3 23 - 11 21
3. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Брюгге 10 5 5 0 22 - 12 20
5. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Генк 10 4 3 3 20 - 15 15
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
11. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
12. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
13. Эйпен 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 0:0 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Стандард 0:0 10 2 4 4 9 - 15 10
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 2 0 8 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Шарлеруа 11 6 3 2 25 - 17 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
6. Андерлехт 10 4 4 2 18 - 12 16
7. Стандард 0:0 10 4 2 4 13 - 18 14
8. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
9. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 10 4 1 5 8 - 13 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Зульте-Варегем 0:0 10 2 4 4 13 - 18 10
14. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
15. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Ланг Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серкль Брюгге 2:0 Брюгге онлайн


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