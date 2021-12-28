  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
1:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Норвич
0'
1:0
8' Пенальти
Эдуар Одсонн
9'

Ход матча

8'
Эдуар Одсонн
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 142
Кристал Пэлас 82.4% (117)
X 11.3% (16)
Норвич 6.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Норвич
1.77
3.68
5.82
Все Коэффициенты
Новости
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
15
Шлупп
Джеффри
8
Куйяте
Шейку
12
Хьюз
Уилл
14
Матета
Жан-Филипп
22
Эдуар
Одсонн
9
Айю
Джордан
28
Ганн
Энгус
3
Байрам
Сэм
19
Соренсен
Якоб
4
Гибсон
Бен
30
Яннулис
Димитрис
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Гилмор
Билли
23
Маклин
Кенни
11
Плахета
Пшемыслав
35
Айда
Адам
18
Цолис
Христос
Кристал Пэлас
4-3-3
Норвич
4-3-3

История личных встреч

Кристал Пэлас
Норвич

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМС
1:0
Ч
0:0
Ч
1:2
ТМС
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 6 0.33
Заха Уилфрид 5 (2) 0.28
Бентеке Кристиан 4 0.22
Эдуар Одсонн 3 0.17
Гехи Марк 2 0.11
Айю Джордан 1 0.06
Олисе Майкл 1 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.06
Шлупп Джеффри 1 0.06
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 5 (2) 0.28
Норманн Матиас 1 0.06
Хэнли Грант 1 0.06
Омобамиделе Эндрю 1 0.06
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заха Уилфрид 4 1
Уорд Джоэл 5 0
Гехи Марк 4 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Уильямс Брендон 4 0
Ааронс Макс 4 0
Норманн Матиас 4 0
Гибсон Бен 2 1
Пукки Теэму 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Байрам Сэм 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
7%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
1
20%
61-75
6
40%
1
20%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
5
28%
61-75
2
22%
5
28%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
14 Не забивали 14
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
6%
3
16%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
5
28%
5
26%
76-90

Забито

24
10
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
3
13%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
3
13%
1
10%
46-60
7
29%
29%
1
10%
61-75
7
29%
29%
2
20%
76-90

Пропущено

27
37
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
2
7%
5
14%
1-15
3
11%
5
14%
16-30
9
33%
3
8%
31-45
2
7%
4
11%
46-60
4
15%
10
27%
61-75
7
26%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1
Норвич
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0
Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 15 2 2 50 - 12 47
2. Челси Заявка 19 12 5 2 42 - 13 41
3. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 17 9 3 5 21 - 19 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
7. Вест Хэм 0:1 Заявка 19 8 4 7 30 - 25 28
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Брайтон Заявка 17 5 8 4 16 - 17 23
10. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
12. Лестер Заявка 17 6 4 7 30 - 33 22
13. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 4 9 6 19 - 28 21
14. Брентфорд Заявка 17 5 5 7 21 - 24 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд 1:0 Заявка 17 5 1 11 22 - 31 16
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
20. Норвич 0:1 Заявка 19 2 4 13 8 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм 0:0 Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 10 4 5 1 16 - 9 17
7. Вест Хэм 0:1 Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
8. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон 0:0 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Уотфорд 1:0 Заявка 9 3 1 5 11 - 17 10
18. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Норвич 0:1 Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм 0:1 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд 1:0 Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич 0:1 Заявка 9 1 2 6 3 - 21 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    11'
    Эдуар остался на газоне. Медики вышли на поле. 
  • Желтая карточка
    10'
    Борьба за мяч на половине поля гостей, и Эдуар упал на газон. Гибсон получает желтую за этот фол. 
  • 9'
    Вот так начало, "Кристал" делает явную заявку после очень неудачного прошлого матча. "Норвичу" будет тяжело. 
  • Пенальти
    8'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Эдуар!!! Более чем уверенное исполнение пенальти, вратарь ничего не мог тут поделать!
  • Пенальти!
    7'
    Кенни Маклин поставил подножку Хьюзу в собственной штрафной, пенальти назначен в ворота "Норвича"!
  • Угловой
    6'
    Первый угловой в матче теперь для "Пэлас". Подача, затем Маклин выносит мяч из опасной зоны, подбор за хозяевами. 
  • 5'
    Ида неплохо обыграл соперника на дриблинге, прострелил в штрафную, но мяч мимо защитника не прошел. 
  • Угловой
    3'
    Первый угловой в матче за "Норвичем", Гилмор подает, Сёренсен скидывает головой на партнера, защита выбивает.
  • 2'
    Неспешно начинают команды, пока приглядываясь друг к другу. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кристал Пэлас 1:0 Норвич онлайн


Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Норвич

Исход игры
Кристал Пэлас
81.4% (118)
Ничья
12.4% (18)
Норвич
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
51.11% (69)
Меньше
48.89% (66)
Обе команды забьют
Да
60.74% (82)
Нет
39.26% (53)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
35.9% (52)
1:0 Кристал Пэлас
22.8% (33)
2:0 Кристал Пэлас
11.7% (17)
1:1 Ничья
9% (13)
3:1 Кристал Пэлас
4.8% (7)
1:2 Норвич
4.1% (6)
3:2 Кристал Пэлас
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кристал Пэлас
Норвич

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 