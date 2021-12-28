Первый тайм

11' Эдуар остался на газоне. Медики вышли на поле.

10' Борьба за мяч на половине поля гостей, и Эдуар упал на газон. Гибсон получает желтую за этот фол.

9' Вот так начало, "Кристал" делает явную заявку после очень неудачного прошлого матча. "Норвичу" будет тяжело.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Эдуар!!! Более чем уверенное исполнение пенальти, вратарь ничего не мог тут поделать!