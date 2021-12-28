Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Селхерст Парк
1:0
8' ПенальтиЭдуар Одсонн
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
12
Хьюз
Уилл
22
Эдуар
Одсонн
28
Ганн
Энгус
23
Маклин
Кенни
35
Айда
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Мэттьюз РемиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
35 Айда АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
-
26 Мумба БалиПолузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Кристал Пэлас
Норвич
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|6
|0.33
|Заха Уилфрид
|5 (2)
|0.28
|Бентеке Кристиан
|4
|0.22
|Эдуар Одсонн
|3
|0.17
|Гехи Марк
|2
|0.11
|Айю Джордан
|1
|0.06
|Олисе Майкл
|1
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.06
|Шлупп Джеффри
|1
|0.06
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|5 (2)
|0.28
|Норманн Матиас
|1
|0.06
|Хэнли Грант
|1
|0.06
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.06
|Рашица Милот
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Галлахер Конор
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Уильямс Брендон
|4
|0
|Ааронс Макс
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Гибсон Бен
|2
|1
|Пукки Теэму
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Байрам Сэм
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
7%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
1
20%
61-75
6
40%
1
20%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
5
28%
61-75
2
22%
5
28%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
14 Не забивали 14
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
1
6%
3
16%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
5
28%
5
26%
76-90
Забито
24
10
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
3
13%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
3
13%
1
10%
46-60
7
29%
29%
1
10%
61-75
7
29%
29%
2
20%
76-90
Пропущено
27
37
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
2
7%
5
14%
1-15
3
11%
5
14%
16-30
9
33%
3
8%
31-45
2
7%
4
11%
46-60
4
15%
10
27%
61-75
7
26%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1
Норвич
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0
Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|50 - 12
|47
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|42 - 13
|41
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|21 - 19
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|7.
|Вест Хэм
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 25
|28
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|16 - 17
|23
|10.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|12.
|Лестер
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 33
|22
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|19 - 28
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|17
|5
|1
|11
|22 - 31
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|16 - 9
|17
|7.
|Вест Хэм
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 17
|10
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 21
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Норвич
Исход игры
Кристал Пэлас
81.4% (118)
Ничья
12.4% (18)
Норвич
6.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
51.11% (69)
Меньше
48.89% (66)
Обе команды забьют
Да
60.74% (82)
Нет
39.26% (53)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
35.9% (52)
1:0 Кристал Пэлас
22.8% (33)
2:0 Кристал Пэлас
11.7% (17)
1:1 Ничья
9% (13)
3:1 Кристал Пэлас
4.8% (7)
1:2 Норвич
4.1% (6)
3:2 Кристал Пэлас
1.4% (2)
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