  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Норвич
Прогнозы 58
Кристал Пэлас 77.6% (45)
X 15.5% (9)
Норвич 6.9% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Норвич
1.58
4.56
6.56
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кристал Пэлас
Норвич

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМС
1:0
Ч
0:0
Ч
1:2
ТМС
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 6 0.35
Заха Уилфрид 5 (2) 0.29
Бентеке Кристиан 4 0.24
Эдуар Одсонн 3 0.18
Гехи Марк 2 0.12
Айю Джордан 1 0.06
Олисе Майкл 1 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.06
Шлупп Джеффри 1 0.06
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 5 (2) 0.29
Норманн Матиас 1 0.06
Хэнли Грант 1 0.06
Омобамиделе Эндрю 1 0.06
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 5 0
Гехи Марк 4 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Томкинс Джеймс 1 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Уильямс Брендон 4 0
Ааронс Макс 4 0
Норманн Матиас 4 0
Гибсон Бен 2 1
Пукки Теэму 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Байрам Сэм 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
1
7%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
1
20%
61-75
6
40%
1
20%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
5
28%
61-75
2
22%
5
28%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
13 Не забивали 13
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
5
33%
3
21%
76-90

Забито

24
10
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
3
13%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
3
13%
1
10%
46-60
7
29%
29%
1
10%
61-75
7
29%
29%
2
20%
76-90

Пропущено

24
32
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
2
8%
4
13%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
7
29%
29%
2
6%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
3
13%
9
28%
61-75
7
29%
29%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3
Норвич
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1
Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 5 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Кристал Пэлас 77.6% (45)
    X 15.5% (9)
    Норвич 6.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Норвич
    1.58
    4.56
    6.56
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Норвич онлайн


    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Норвич

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    77.6% (45)
    Ничья
    15.5% (9)
    Норвич
    6.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (30)
    Меньше
    47.37% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (39)
    Нет
    31.58% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    43.1% (25)
    1:0 Кристал Пэлас
    19% (11)
    1:1 Ничья
    15.5% (9)
    2:0 Кристал Пэлас
    10.3% (6)
    1:2 Норвич
    5.2% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кристал Пэлас
    Норвич

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    30 000 рублей бонусы!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    1500 рублей для новых игроков!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     