ОПАСНО! Шмейхель снова выручает "Лестер", справляясь на сей раз с ударом Салаха с правого угла вратарской.

Александер-Арнольд выполняет подачу с угла поля и находит Ван Дейка, который пробивает из борьбы, но получается слабо и Дьюзбери-Холл мяч выносит.

Хамза Чодури принял мяч в центре поля, затем закрыл его корпусом и заставил Костаса Цимикаса нарушить правила.

Варди сыграл на Кастаня на правый край штрафной, получил пас в ответ, сблизился с вратарской и пробил - Матип заблокировал.

Первый корнер в матче не принёс хозяевам дивиденды. Футболисты "Ливерпуля" не сразу, но мяч из своей штрафной выбили.

33' Вовремя возвращается в оборону Тимоти Кастань, блокируя прострел Костаса Цимикаса с левого края штрафной площадки.

32' Очередное наступление гостей завершилось нарушением правил в штрафной площадке. После чего Каспер Шмейхель не торопится вводить мяч в игру.

31' Александер-Арнольд подаёт в центр вратарской с правого края штрафной площадки и снова борьба на втором этаже выигрывается хозяевами.

30' Джейми Варди врывается в штрафную площадку и пробивает, но до ворот мяч не доводит, так как Виргил Ван Дейк успевает вставить ногу.

29' Мане подаёт в центр с левого фланга, Салах скидывает правее на Жоту, который не переигрывает Шмейхеля, а потом слышит свисток судьи - офсайд.

28' Жота выполняет подачу - Амарти выигрывает верх и выбивает мяч на Хендерсона, который стреляет в касание, отправляя игровой снаряд на трибуны.

27' Ещё один стандарт зарабатывает "Ливерпуль" - на правом фланге, в метре от штрафной. Люк Томас далеко отпустил мяч, а потом сбил Джордана Хендерсона.

26' Нет работы у Джейми Варди у чужих ворот, поэтому он активно действует у своих. Сейчас выигрывает воздух и выбивает мяч после исполнения соперником штрафного.

25' Дьюзбери-Холл отобрал мяч у Фабиньо на левом фланге. Казалось, что фола не было, но арбитр посчитал иначе.

24' Окслейд-Чемберлен выполняет мягкую подачу на левый угол вратарской, куда врывается Хендерсон и до мяча не добирается, но круглый всё равно летит в створ и создаёт проблемы Шмейхелю, однако Каспер справляется, отражая угрозу.

23' Кастань отправил мяч в центр поля, где на перехвате сыграл Ван Дейк, отправив игровой снаряд за боковую линию.

22' Сумаре возвращается в игру, чтобы помогать партнёрам в обороне. "Ливерпуль" проводит очередную атаку, левым флангом.

21' Наш поединок ставится на паузу, а дело в том, что Бубакари Сумаре оказывается на газоне и нуждается в медицинской помощи.

20' Варди принял мяч около правого угла штрафной, затем сместился в центр и прострелил, найдя Ван Дейка.

18' Кастань выбивает мяч от своей штрафной и дарит его Окслейду-Чемберлену, который тоже ошибается, выполняя безадресный заброс.

17' Тут же "Лестер" провёл контратаку левым флангом, но не сумел выполнить подачу, допустив ошибку в передаче.

16' Фантастика! Салах бьёт в левый угол и Шмейхель отбивает, затем Мохамед добивает головой и попадает в перекладину.

15' Салах принимает мяч в штрафной площадке и готовится пробивать, но ему мешает Ндиди, нарушая правила - пенальти.

14' Мэддисон сыграл в стенку с Ихеаначо на левом фланге, а после получения ответной передачи не сумел справиться с приёмом, выпустив мяч за боковую.

13' Мане получил мяч от Цимикаса на левом фланге, затем сместился в центр и выполнил безадресный пас на правый фланг, в аут.

12' Цимикас выполняет первый корнер в матче, с левого фланга, после чего слишком неточный удар наносит Матип.

11' Александер-Арнольд забрасывает мяч в штрафную площадку на Жоту, которого опережает вовремя вышедший Шмейхель.

10' "Ливерпуль" продолжает регулярно добираться до штрафной площадки "Лестера", да и бить не забывает, но точности выстрелам пока не хватает.

9' Джордан Хендерсон решается на удар с дальней дистанции, отправляя мяч существенно выше владений Каспера Шмейхеля.

8' Цимикас снова поддерживает атаку левым флангом и выполняет подачу во вратарскую, где воздух снимают защитники "Лестера".

7' Тимоти Кастань поднялся в центр поля и остановил атаку "Ливерпуля", нарушив правила на Диогу Жоте.

6' Бубакари Сумаре завершает затяжную позиционную атаку ударом из-за пределов штрафной площадки, отправляя мяч над перекладиной.

5' Цимикас прорывается по левому флангу и выполняет подачу на дальнюю штангу, откуда Салах скидывает на Жоту, который бьёт и попадает в Амарти.

4' При помощи заброса хозяева попытались провести атаку, но она была прервана лайнсменом, который зафиксировал офсайд у Ихеаначо.

3' Александер-Арнольд выполнил подачу в центр штрафной площадки с правого фланга и нашёл голову одного из защитников "Лестера".

2' Хамза Чодури выполнил передачу вперёд по правому флангу на Джейми Варди, которого опередил Ван Дейк, выбив мяч в центр поля.