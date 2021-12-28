Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Кинг Пауэр
5' Желтая карточкаМатип Жоэль
0:0
16' Не забитый пенальтиСалах Мохамед
Ход матча
5'
16'
0:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
33
Томас
Люк
20
Чодури
Хамза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
-
45 Нельсон БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
-
63 Бек ОуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
-
76 Уильямс НекоНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лестер
Ливерпуль
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
75%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.5
|Мэддисон Джеймс
|5
|0.28
|Тилеманс Юри
|5 (1)
|0.28
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.11
|Дака Пэтсон
|2
|0.11
|Барнс Харви
|2
|0.11
|Лукмен Адемола
|2
|0.11
|Эванс Джонни
|1
|0.06
|Олбрайтон Марк
|1
|0.06
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.06
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|15 (2)
|0.79
|Жота Диогу
|10
|0.53
|Мане Садио
|7
|0.37
|Фирмино Роберто
|4
|0.21
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.11
|Хендерсон Джордан
|2
|0.11
|Кейта Наби
|2
|0.11
|Ориги Дивок
|2
|0.11
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|Фабиньо Энрике
|1
|0.05
|Алькантара Тьяго
|1
|0.05
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.05
|Джонс Кёртис
|1
|0.05
|Минамино Такуми
|1
|0.05
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
29
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
6%
5
17%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
6
38%
6
21%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
6
38%
5
17%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
4
50%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Забито
15
22
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
3
20%
2
9%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
1
7%
5
23%
76-90
Пропущено
21
6
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
14%
1
17%
1-15
5
24%
1
17%
16-30
3
14%
1
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
33%
61-75
3
14%
1
17%
76-90
Забито
31
51
15 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 14
3 Не забивали 0
4
13%
7
14%
1-15
3
10%
7
14%
16-30
8
26%
11
22%
31-45
4
13%
8
16%
46-60
5
16%
8
16%
61-75
7
23%
10
20%
76-90
Пропущено
32
14
18 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 8
5
16%
2
14%
1-15
9
28%
2
14%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
6
19%
6
43%
61-75
4
13%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2
Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0
Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|50 - 12
|47
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|19
|12
|6
|1
|50 - 15
|42
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|42 - 13
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 25
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 20
|30
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|16 - 17
|23
|10.
|Лестер
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|30 - 33
|23
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 27
|23
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 29
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|22 - 35
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 9
|17
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 9
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|12.
|Лестер
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Лестер
7.1% (12)
Ничья
12.4% (21)
Ливерпуль
80.5% (136)
Тотал 2.5
Больше
86.13% (118)
Меньше
13.87% (19)
Обе команды забьют
Да
90.51% (124)
Нет
9.49% (13)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
37.9% (64)
1:3 Ливерпуль
15.4% (26)
2:3 Ливерпуль
5.9% (10)
1:1 Ничья
4.7% (8)
0:2 Ливерпуль
4.1% (7)
2:2 Ничья
3% (5)
0:1 Ливерпуль
2.4% (4)
2:1 Лестер
2.4% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!