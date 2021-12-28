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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Ливерпуль
0'
5' Желтая карточка
Матип Жоэль
0:0
16' Не забитый пенальти
Салах Мохамед
37'

Ход матча

5'
 
Матип Жоэль
16'
0:0
Салах Мохамед

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 169
Лестер 7.1% (12)
X 12.4% (21)
Ливерпуль 80.5% (136)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Ливерпуль
9.90
6.35
1.36
Все Коэффициенты
Новости
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
18
Амарти
Даниэль
25
Ндиди
Уилфред
33
Томас
Люк
20
Чодури
Хамза
42
Сумаре
Бубакари
22
Дьюзбери-Холл
Кирнан
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
14
Ихеаначо
Келечи
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Лестер
4-3-1-2
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Лестер
Ливерпуль

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
75%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

КЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
КЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.5
Мэддисон Джеймс 5 0.28
Тилеманс Юри 5 (1) 0.28
Ихеаначо Келечи 2 0.11
Дака Пэтсон 2 0.11
Барнс Харви 2 0.11
Лукмен Адемола 2 0.11
Эванс Джонни 1 0.06
Олбрайтон Марк 1 0.06
Сёюнджю Чаглар 1 0.06
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 15 (2) 0.79
Жота Диогу 10 0.53
Мане Садио 7 0.37
Фирмино Роберто 4 0.21
Александер-Арнольд Трент 2 0.11
Хендерсон Джордан 2 0.11
Кейта Наби 2 0.11
Ориги Дивок 2 0.11
Робертсон Эндрю 1 0.05
Фабиньо Энрике 1 0.05
Алькантара Тьяго 1 0.05
Ван Дейк Виргил 1 0.05
Джонс Кёртис 1 0.05
Минамино Такуми 1 0.05
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Цимикас Костас 2 0
Юрген Клопп 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
29
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
6%
5
17%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
6
38%
6
21%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
1
6%
5
17%
61-75
6
38%
5
17%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
4
36%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
4
50%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
3
20%
2
9%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
1
7%
5
23%
76-90

Пропущено

21
6
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
14%
1
17%
1-15
5
24%
1
17%
16-30
3
14%
1
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
33%
61-75
3
14%
1
17%
76-90

Забито

31
51
15 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 14
3 Не забивали 0
4
13%
7
14%
1-15
3
10%
7
14%
16-30
8
26%
11
22%
31-45
4
13%
8
16%
46-60
5
16%
8
16%
61-75
7
23%
10
20%
76-90

Пропущено

32
14
18 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 8
5
16%
2
14%
1-15
9
28%
2
14%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
6
19%
6
43%
61-75
4
13%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2
Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0
Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 15 2 2 50 - 12 47
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 19 12 6 1 50 - 15 42
3. Челси Заявка 19 12 5 2 42 - 13 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 22 - 20 30
7. Манчестер Юнайтед Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Брайтон Заявка 17 5 8 4 16 - 17 23
10. Лестер 0:0 Заявка 18 6 5 7 30 - 33 23
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд Заявка 17 5 5 7 21 - 24 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 17 4 1 12 22 - 35 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
8. Лестер 0:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
9. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 10 6 3 1 28 - 9 21
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер 0:0 Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Угловой
    38'
    Первый корнер в матче не принёс хозяевам дивиденды. Футболисты "Ливерпуля" не сразу, но мяч из своей штрафной выбили. 
  • Опасный момент
    37'
    Варди сыграл на Кастаня на правый край штрафной, получил пас в ответ, сблизился с вратарской и пробил - Матип заблокировал. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Хамза Чодури принял мяч в центре поля, затем закрыл его корпусом и заставил Костаса Цимикаса нарушить правила. 
  • Угловой
    35'
    Александер-Арнольд выполняет подачу с угла поля и находит Ван Дейка, который пробивает из борьбы, но получается слабо и Дьюзбери-Холл мяч выносит. 
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНО! Шмейхель снова выручает "Лестер", справляясь на сей раз с ударом Салаха с правого угла вратарской. 
  • 33'
    Вовремя возвращается в оборону Тимоти Кастань, блокируя прострел Костаса Цимикаса с левого края штрафной площадки. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Очередное наступление гостей завершилось нарушением правил в штрафной площадке. После чего Каспер Шмейхель не торопится вводить мяч в игру. 
  • 31'
    Александер-Арнольд подаёт в центр вратарской с правого края штрафной площадки и снова борьба на втором этаже выигрывается хозяевами. 
  • Опасный момент
    30'
    Джейми Варди врывается в штрафную площадку и пробивает, но до ворот мяч не доводит, так как Виргил Ван Дейк успевает вставить ногу. 
  • Офсайд
    29'
    Мане подаёт в центр с левого фланга, Салах скидывает правее на Жоту, который не переигрывает Шмейхеля, а потом слышит свисток судьи - офсайд. 
  • 28'
    Жота выполняет подачу - Амарти выигрывает верх и выбивает мяч на Хендерсона, который стреляет в касание, отправляя игровой снаряд на трибуны. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Ещё один стандарт зарабатывает "Ливерпуль" - на правом фланге, в метре от штрафной. Люк Томас далеко отпустил мяч, а потом сбил Джордана Хендерсона. 
  • 26'
    Нет работы у Джейми Варди у чужих ворот, поэтому он активно действует у своих. Сейчас выигрывает воздух и выбивает мяч после исполнения соперником штрафного. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Дьюзбери-Холл отобрал мяч у Фабиньо на левом фланге. Казалось, что фола не было, но арбитр посчитал иначе. 
  • Опасный момент
    24'
    Окслейд-Чемберлен выполняет мягкую подачу на левый угол вратарской, куда врывается Хендерсон и до мяча не добирается, но круглый всё равно летит в створ и создаёт проблемы Шмейхелю, однако Каспер справляется, отражая угрозу. 
  • 23'
    Кастань отправил мяч в центр поля, где на перехвате сыграл Ван Дейк, отправив игровой снаряд за боковую линию. 
  • 22'
    Сумаре возвращается в игру, чтобы помогать партнёрам в обороне. "Ливерпуль" проводит очередную атаку, левым флангом. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Наш поединок ставится на паузу, а дело в том, что Бубакари Сумаре оказывается на газоне и нуждается в медицинской помощи. 
  • 20'
    Варди принял мяч около правого угла штрафной, затем сместился в центр и прострелил, найдя Ван Дейка. 
  • 18'
    Кастань выбивает мяч от своей штрафной и дарит его Окслейду-Чемберлену, который тоже ошибается, выполняя безадресный заброс. 
  • 17'
    Тут же "Лестер" провёл контратаку левым флангом, но не сумел выполнить подачу, допустив ошибку в передаче. 
  • Не забитый пенальти
    16'
    Фантастика! Салах бьёт в левый угол и Шмейхель отбивает, затем Мохамед добивает головой и попадает в перекладину. 
  • Пенальти!
    15'
    Салах принимает мяч в штрафной площадке и готовится пробивать, но ему мешает Ндиди, нарушая правила - пенальти. 
  • 14'
    Мэддисон сыграл в стенку с Ихеаначо на левом фланге, а после получения ответной передачи не сумел справиться с приёмом, выпустив мяч за боковую. 
  • 13'
    Мане получил мяч от Цимикаса на левом фланге, затем сместился в центр и выполнил безадресный пас на правый фланг, в аут. 
  • Угловой
    12'
    Цимикас выполняет первый корнер в матче, с левого фланга, после чего слишком неточный удар наносит Матип. 
  • 11'
    Александер-Арнольд забрасывает мяч в штрафную площадку на Жоту, которого опережает вовремя вышедший Шмейхель. 
  • 10'
    "Ливерпуль" продолжает регулярно добираться до штрафной площадки "Лестера", да и бить не забывает, но точности выстрелам пока не хватает. 
  • 9'
    Джордан Хендерсон решается на удар с дальней дистанции, отправляя мяч существенно выше владений Каспера Шмейхеля. 
  • 8'
    Цимикас снова поддерживает атаку левым флангом и выполняет подачу во вратарскую, где воздух снимают защитники "Лестера". 
  • Фол, нарушение
    7'
    Тимоти Кастань поднялся в центр поля и остановил атаку "Ливерпуля", нарушив правила на Диогу Жоте. 
  • 6'
    Бубакари Сумаре завершает затяжную позиционную атаку ударом из-за пределов штрафной площадки, отправляя мяч над перекладиной. 
  • Опасный момент
    5'
    Цимикас прорывается по левому флангу и выполняет подачу на дальнюю штангу, откуда Салах скидывает на Жоту, который бьёт и попадает в Амарти. 
  • Офсайд
    4'
    При помощи заброса хозяева попытались провести атаку, но она была прервана лайнсменом, который зафиксировал офсайд у Ихеаначо. 
  • 3'
    Александер-Арнольд выполнил подачу в центр штрафной площадки с правого фланга и нашёл голову одного из защитников "Лестера". 
  • 2'
    Хамза Чодури выполнил передачу вперёд по правому флангу на Джейми Варди, которого опередил Ван Дейк, выбив мяч в центр поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Андре Марринер даёт свисток и противостояние "Лестера" и "Ливерпуля" начинается! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лестер 0:0 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Лестер 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Лестер
7.1% (12)
Ничья
12.4% (21)
Ливерпуль
80.5% (136)
Тотал 2.5
Больше
86.13% (118)
Меньше
13.87% (19)
Обе команды забьют
Да
90.51% (124)
Нет
9.49% (13)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
37.9% (64)
1:3 Ливерпуль
15.4% (26)
2:3 Ливерпуль
5.9% (10)
1:1 Ничья
4.7% (8)
0:2 Ливерпуль
4.1% (7)
2:2 Ничья
3% (5)
0:1 Ливерпуль
2.4% (4)
2:1 Лестер
2.4% (4)
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Лестер
Ливерпуль

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