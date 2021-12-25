Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Эмирейтс
История личных встреч
Арсенал
Вулверхэмптон
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|7
|0.39
|Мартинелли Габриэл
|4
|0.22
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.22
|Эдегор Мартин
|4
|0.22
|Сака Букайо
|3
|0.17
|Ляказетт Александр
|2
|0.11
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.11
|Парти Томас
|1
|0.06
|Тирни Киран
|0
|0
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Пепе Николя
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|4
|0.22
|Хименес Рауль
|3
|0.17
|Саисс Ромен
|2
|0.11
|Невеш Рубен
|1
|0.06
|Коди Конор
|1
|0.06
|Килман Макс
|1
|0.06
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Дендонкер Леандер
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Джака Гранит
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Габриэль дос Сантос
|2
|0
|Сака Букайо
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|6
|0
|Хименес Рауль
|4
|1
|Саисс Ромен
|3
|0
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
12%
1
14%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
2
12%
4
57%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
10
5
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
2
40%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
12%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
18%
2
29%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90
Забито
27
12
16 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
4
15%
1
8%
1-15
8
30%
30%
2
17%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
3
11%
4
33%
76-90
Пропущено
23
15
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
5
22%
5
33%
61-75
6
26%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0
Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|44 - 9
|44
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|39 - 12
|38
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 23
|32
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|18 - 19
|26
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|10.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|11.
|Брайтон
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|24 - 24
|20
|14.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|18 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
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Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон
Исход игры
Арсенал
96.7% (58)
Ничья
3.3% (2)
Вулверхэмптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.32% (35)
Меньше
40.68% (24)
Обе команды забьют
Да
61.02% (36)
Нет
38.98% (23)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
50% (30)
2:0 Арсенал
28.3% (17)
1:0 Арсенал
10% (6)
3:1 Арсенал
5% (3)
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