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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
Прогнозы 60
Арсенал 96.7% (58)
X 3.3% (2)
Вулверхэмптон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Вулверхэмптон
1.89
3.71
5.16
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал
Вулверхэмптон

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 7 0.39
Мартинелли Габриэл 4 0.22
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.22
Эдегор Мартин 4 0.22
Сака Букайо 3 0.17
Ляказетт Александр 2 0.11
Габриэль дос Сантос 2 0.11
Парти Томас 1 0.06
Тирни Киран 0 0
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.22
Хименес Рауль 3 0.17
Саисс Ромен 2 0.11
Невеш Рубен 1 0.06
Коди Конор 1 0.06
Килман Макс 1 0.06
Поденсе Даниэл 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Джака Гранит 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Эдегор Мартин 2 0
Парти Томас 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Сака Букайо 2 0
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 6 0
Хименес Рауль 4 1
Саисс Ромен 3 0
Дендонкер Леандер 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Коди Конор 1 0
Са Жозе 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
12%
1
14%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
2
12%
4
57%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

10
5
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
2
40%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
12%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
18%
2
29%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90

Забито

27
12
16 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
4
15%
1
8%
1-15
8
30%
30%
2
17%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
3
11%
4
33%
76-90

Пропущено

23
15
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
5
22%
5
33%
61-75
6
26%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0
Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2021, осталось 2 дня 9 часов 34 минуты.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Арсенал 96.7% (58)
    X 3.3% (2)
    Вулверхэмптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.89
    3.71
    5.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал - Вулверхэмптон онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Арсенал
    96.7% (58)
    Ничья
    3.3% (2)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.32% (35)
    Меньше
    40.68% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    61.02% (36)
    Нет
    38.98% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    50% (30)
    2:0 Арсенал
    28.3% (17)
    1:0 Арсенал
    10% (6)
    3:1 Арсенал
    5% (3)
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    Арсенал
    Вулверхэмптон

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