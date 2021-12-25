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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
Прогнозы 58
Уотфорд 12.1% (7)
X 29.3% (17)
Вест Хэм 58.6% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Вест Хэм
3.55
3.68
2.16
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уотфорд
Вест Хэм

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
Ч
1:1
Ч
0:4
КC
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 7 0.44
Кинг Джошуа 5 (1) 0.31
Сарр Исмаила 5 0.31
Эрнандес Хуан 2 0.13
Педро Жоао 1 0.06
Куцка Юрай 1 0.06
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.35
Форнальс Пабло 4 0.24
Боуэн Джаррод 3 0.18
Бенрахма Саид 3 0.18
Соучек Томаш 2 0.12
Лансини Мануэль 2 (1) 0.12
Райс Деклан 1 0.06
Крессуэлл Арон 1 0.06
Огбонна Анджело 1 0.06
Зума Курт 1 0.06
Масуаку Артур 1 0.06
Джонсон Бен 1 0.06
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Кинг Джошуа 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Сиссоко Мусса 2 0
Луза Имран 2 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 4 1
Райс Деклан 4 0
Цоуфал Владимир 2 1
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Боуэн Джаррод 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
36%
3
27%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
9%
1
7%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
5
45%
4
27%
76-90

Пропущено

14
13
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
5
36%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Забито

22
26
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
9%
2
8%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
6
27%
7
27%
61-75
7
32%
8
31%
76-90

Пропущено

30
23
16 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
4
13%
2
9%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
7
23%
6
26%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
5
17%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2
Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1
Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 4 минуты.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Уотфорд 12.1% (7)
    X 29.3% (17)
    Вест Хэм 58.6% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Вест Хэм
    3.55
    3.68
    2.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уотфорд - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Уотфорд - Вест Хэм

    Исход игры
    Уотфорд
    12.1% (7)
    Ничья
    29.3% (17)
    Вест Хэм
    58.6% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (35)
    Меньше
    38.6% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    85.96% (49)
    Нет
    14.04% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    48.3% (28)
    1:1 Ничья
    24.1% (14)
    0:1 Вест Хэм
    6.9% (4)
    2:1 Уотфорд
    6.9% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
    1:0 Уотфорд
    3.4% (2)
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    Уотфорд
    Вест Хэм

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