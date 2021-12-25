Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Элланд Роуд
История личных встреч
Лидс
Астон Вилла
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|8 (3)
|0.44
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.11
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.11
|Эйлинг Люк
|1
|0.06
|Клих Матеуш
|1
|0.06
|Робертс Тайлер
|1
|0.06
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.06
|Льоренте Диего
|1
|0.06
|Джелхардт Джо
|1
|0.06
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Харрисон Джек
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.29
|Макгинн Джон
|3
|0.18
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.18
|Конса Эзри
|2
|0.12
|Рамси Джакоб
|2
|0.12
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.06
|Бэйли Леон
|1
|0.06
|Мингс Тайрон
|1
|0.06
|Таргетт Мэтт
|1
|0.06
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.06
|Хаус Кортни
|1
|0.06
|Кэш Мэтти
|1
|0.06
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|3
|1
|Купер Лиам
|4
|0
|Морено Родриго
|4
|0
|Льоренте Диего
|4
|0
|Робертс Тайлер
|4
|0
|Рафинья Диас
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Даллас Стюарт
|2
|0
|Форшоу Адам
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Меслье Иллан
|2
|0
|Джелхардт Джо
|2
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Конса Эзри
|2
|1
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Соарес Дуглас
|3
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
3
27%
5
50%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
3
23%
1-15
5
36%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Пропущено
21
12
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
10%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
8
38%
0
0%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
2
10%
5
42%
76-90
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
1
5%
2
9%
1-15
5
26%
1
4%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
3
16%
7
30%
61-75
5
26%
7
30%
76-90
Пропущено
35
25
13 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
3
9%
6
24%
1-15
6
17%
3
12%
16-30
4
11%
4
16%
31-45
11
31%
2
8%
46-60
6
17%
3
12%
61-75
5
14%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|44 - 9
|44
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|39 - 12
|38
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 23
|32
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|18 - 19
|26
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|10.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|11.
|Брайтон
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|24 - 24
|20
|14.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|18 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лидс - Астон Вилла
Исход игры
Лидс
22.2% (12)
Ничья
46.3% (25)
Астон Вилла
31.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
37.74% (20)
Меньше
62.26% (33)
Обе команды забьют
Да
83.02% (44)
Нет
16.98% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.4% (24)
1:2 Астон Вилла
16.7% (9)
2:1 Лидс
11.1% (6)
0:1 Астон Вилла
7.4% (4)
1:0 Лидс
5.6% (3)
3:2 Лидс
3.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!