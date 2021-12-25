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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла
Прогнозы 54
Лидс 22.2% (12)
X 46.3% (25)
Астон Вилла 31.5% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Астон Вилла
2.93
3.70
2.67
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лидс
Астон Вилла

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:1
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 8 (3) 0.44
Бэмфорд Патрик 2 0.11
Морено Родриго 2 (1) 0.11
Эйлинг Люк 1 0.06
Клих Матеуш 1 0.06
Робертс Тайлер 1 0.06
Джеймс Дэниэл 1 0.06
Льоренте Диего 1 0.06
Джелхардт Джо 1 0.06
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Харрисон Джек 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.29
Макгинн Джон 3 0.18
Ингс Дэнни 3 (1) 0.18
Конса Эзри 2 0.12
Рамси Джакоб 2 0.12
Буэндия Эмилиано 1 0.06
Бэйли Леон 1 0.06
Мингс Тайрон 1 0.06
Таргетт Мэтт 1 0.06
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.06
Хаус Кортни 1 0.06
Кэш Мэтти 1 0.06
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 5 0
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Льоренте Диего 4 0
Робертс Тайлер 4 0
Рафинья Диас 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 2 0
Даллас Стюарт 2 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Меслье Иллан 2 0
Джелхардт Джо 2 0
Кох Робин 1 0
Драме Коди 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Конса Эзри 2 1
Уоткинс Олли 3 0
Соарес Дуглас 3 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
3
27%
5
50%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
3
23%
1-15
5
36%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Пропущено

21
12
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
10%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
8
38%
0
0%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
2
10%
5
42%
76-90

Забито

19
23
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
1
5%
2
9%
1-15
5
26%
1
4%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
3
16%
7
30%
61-75
5
26%
7
30%
76-90

Пропущено

35
25
13 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
3
9%
6
24%
1-15
6
17%
3
12%
16-30
4
11%
4
16%
31-45
11
31%
2
8%
46-60
6
17%
3
12%
61-75
5
14%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2
Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2021, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Лидс 22.2% (12)
    X 46.3% (25)
    Астон Вилла 31.5% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Астон Вилла
    2.93
    3.70
    2.67
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лидс - Астон Вилла онлайн


    Прогнозы на матч Лидс - Астон Вилла

    Исход игры
    Лидс
    22.2% (12)
    Ничья
    46.3% (25)
    Астон Вилла
    31.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.74% (20)
    Меньше
    62.26% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    83.02% (44)
    Нет
    16.98% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.4% (24)
    1:2 Астон Вилла
    16.7% (9)
    2:1 Лидс
    11.1% (6)
    0:1 Астон Вилла
    7.4% (4)
    1:0 Лидс
    5.6% (3)
    3:2 Лидс
    3.7% (2)
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    Астон Вилла

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