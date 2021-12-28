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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Тоттенхэм
0' 10'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 146
Саутгемптон 3.4% (5)
X 24.7% (36)
Тоттенхэм 71.9% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Тоттенхэм
3.90
3.77
2.18
Все Коэффициенты
Новости
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
43
Валери
Ян
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
7
Лонг
Шейн
9
Армстронг
Адам
1
Льорис
Уго
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
8
Уинкс
Гарри
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
3
Регилон
Серхио
20
Алли
Деле
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
Саутгемптон
5-3-2
Тоттенхэм
3-4-1-2

История личных встреч

Саутгемптон
Тоттенхэм

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:5
К
3:2
К
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 4 (3) 0.21
Броя Армандо 4 0.21
Адамс Че 3 0.16
Армстронг Адам 2 0.11
Эльюнусси Мохамед 2 0.11
Беднарек Ян 2 0.11
Ливраменто Валентино 1 0.05
Редмонд Натан 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 8 0.47
Кейн Гарри 3 0.18
Лукас Моура 2 0.12
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.12
Регилон Серхио 1 0.06
Н'Домбеле Тангай 1 0.06
Санчес Давинсон 1 0.06
Алли Деле 1 (1) 0.06
Дэвис Бен 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 6 0
Ромеу Ориоль 5 0
Беднарек Ян 4 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Лянко Войнович 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Регилон Серхио 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Алли Деле 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
36%
5
36%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Пропущено

21
12
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
19%
1
8%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
4
33%
61-75
6
29%
2
17%
76-90

Забито

18
20
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
4
22%
3
15%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
4
22%
4
20%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
5
25%
61-75
1
6%
3
15%
76-90

Пропущено

29
20
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
5
17%
3
15%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
2
7%
4
20%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
7
24%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1
Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3
Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 15 2 2 50 - 12 47
2. Челси Заявка 19 12 5 2 42 - 13 41
3. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 17 9 3 5 21 - 19 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
7. Вест Хэм 0:1 Заявка 19 8 4 7 30 - 25 28
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Брайтон Заявка 17 5 8 4 16 - 17 23
10. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
12. Лестер Заявка 17 6 4 7 30 - 33 22
13. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 4 9 6 19 - 28 21
14. Брентфорд Заявка 17 5 5 7 21 - 24 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд 1:0 Заявка 17 5 1 11 22 - 31 16
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
20. Норвич 0:1 Заявка 19 2 4 13 8 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм 0:0 Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 10 4 5 1 16 - 9 17
7. Вест Хэм 0:1 Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
8. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон 0:0 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Уотфорд 1:0 Заявка 9 3 1 5 11 - 17 10
18. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Норвич 0:1 Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм 0:1 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд 1:0 Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич 0:1 Заявка 9 1 2 6 3 - 21 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 9'
    Мог убегать Армстронг на ворота соперника после паса от Уорда-Прауса, но нарушил он правила в борьбе против Дэвиса.
  • 8'
    Сместился на скорости с фланга к линии штрафной Кейн и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Беднарек.
  • 7'
    На фланге Эмерсон получил в подкате по ногам от Уокера-Питерса. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 6'
    С левого фланга вырезал в центр штрафной Регилон на ход Кейну, но тому пробить в касание не позволил защитник.
  • 5'
    В центре поля Кейн получил сзади по ногам от Армстронга. Штрафной удар исполнять будут игроки "Тоттенхэма".
  • 4'
    Мог убегать на ворота соперника Сон после заброса от Алли, но проиграл он скоростную дуэль Беднареку.
  • 3'
    По флангу забросил Армстронг на ход Лонгу, но тот в борьбе против защитника выпустил мяч в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Саутгемптон 0:0 Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Саутгемптон
3.4% (5)
Ничья
25.5% (38)
Тоттенхэм
71.1% (106)
Тотал 2.5
Больше
62.69% (84)
Меньше
37.31% (50)
Обе команды забьют
Да
79.85% (107)
Нет
20.15% (27)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
44.3% (66)
1:1 Ничья
15.4% (23)
0:1 Тоттенхэм
10.1% (15)
1:3 Тоттенхэм
5.4% (8)
2:2 Ничья
4.7% (7)
0:2 Тоттенхэм
4% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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Саутгемптон
Тоттенхэм

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