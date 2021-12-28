Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Сент-Мэрис
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
43
Валери
Ян
35
Беднарек
Ян
15
Перро
Ромен
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
20
Алли
Деле
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Смолл ТьерриЗащитник
-
38 Симеу ДайнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саутгемптон
Тоттенхэм
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|4 (3)
|0.21
|Броя Армандо
|4
|0.21
|Адамс Че
|3
|0.16
|Армстронг Адам
|2
|0.11
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.11
|Беднарек Ян
|2
|0.11
|Ливраменто Валентино
|1
|0.05
|Редмонд Натан
|0
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|8
|0.47
|Кейн Гарри
|3
|0.18
|Лукас Моура
|2
|0.12
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.12
|Регилон Серхио
|1
|0.06
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.06
|Санчес Давинсон
|1
|0.06
|Алли Деле
|1 (1)
|0.06
|Дэвис Бен
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|6
|0
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|Беднарек Ян
|4
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|1
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Лянко Войнович
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|5
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Регилон Серхио
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Уинкс Гарри
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 13
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
36%
5
36%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Пропущено
21
12
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
19%
1
8%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
4
33%
61-75
6
29%
2
17%
76-90
Забито
18
20
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
4
22%
3
15%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
4
22%
4
20%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
5
25%
61-75
1
6%
3
15%
76-90
Пропущено
29
20
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
5
17%
3
15%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
2
7%
4
20%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
7
24%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1
Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3
Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|50 - 12
|47
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|42 - 13
|41
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|21 - 19
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|7.
|Вест Хэм
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 25
|28
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|16 - 17
|23
|10.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|12.
|Лестер
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 33
|22
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|19 - 28
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|17
|5
|1
|11
|22 - 31
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|16 - 9
|17
|7.
|Вест Хэм
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 17
|10
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 21
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Тоттенхэм
Исход игры
Саутгемптон
3.4% (5)
Ничья
25.5% (38)
Тоттенхэм
71.1% (106)
Тотал 2.5
Больше
62.69% (84)
Меньше
37.31% (50)
Обе команды забьют
Да
79.85% (107)
Нет
20.15% (27)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
44.3% (66)
1:1 Ничья
15.4% (23)
0:1 Тоттенхэм
10.1% (15)
1:3 Тоттенхэм
5.4% (8)
2:2 Ничья
4.7% (7)
0:2 Тоттенхэм
4% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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