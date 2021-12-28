Первый тайм

9' Мог убегать Армстронг на ворота соперника после паса от Уорда-Прауса, но нарушил он правила в борьбе против Дэвиса.

8' Сместился на скорости с фланга к линии штрафной Кейн и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Беднарек.

7' На фланге Эмерсон получил в подкате по ногам от Уокера-Питерса. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

6' С левого фланга вырезал в центр штрафной Регилон на ход Кейну, но тому пробить в касание не позволил защитник.