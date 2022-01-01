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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
Прогнозы 166
Арсенал 18.1% (30)
X 17.5% (29)
Манчестер Сити 64.5% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Манчестер Сити
5.94
4.54
1.68
Все Коэффициенты
Новости
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
35
Мартинелли
Габриэл
9
Ляказетт
Александр
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
6
Аке
Натан
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
Арсенал
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Арсенал
Манчестер Сити

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
14 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 15 побед

39 матчей

28.2%
17.9%
53.9%
11 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

23.1%
25.6%
51.3%
9 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

35.9%
25.6%
38.5%
14 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:4
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
КЛ
0:3
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ТМК
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
С
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:3
ТМС
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ММ(
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КC
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
КC
3:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 8 0.42
Сака Букайо 5 0.26
Эдегор Мартин 4 0.21
Мартинелли Габриэл 4 0.21
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.21
Ляказетт Александр 3 (1) 0.16
Габриэль дос Сантос 2 0.11
Тирни Киран 1 0.05
Парти Томас 1 0.05
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 7 0.35
Стерлинг Рахим 7 (2) 0.35
Марез Рияд 5 (1) 0.25
Фоден Фил 5 0.25
Де Брёйне Кевин 5 0.25
Гюндоган Илкай 4 0.2
Жезус Габриэль 2 0.1
Грилиш Джек 2 0.1
Диаш Рубен 2 0.1
Родри Эрнандес 2 0.1
Торрес Ферран 2 0.1
Лапорт Эмерик 2 0.1
Канселу Жоау 1 0.05
Фернандиньо Фернандо 1 0.05
Стоунс Джон 1 0.05
Аке Натан 1 0.05
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 3 1
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Парти Томас 3 0
Эдегор Мартин 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Сака Букайо 2 0
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Канселу Жоау 5 0
Родри Эрнандес 4 0
Силва Бернарду 4 0
Диаш Рубен 4 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
12%
3
16%
1-15
4
24%
4
21%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
2
12%
3
16%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

15
30
10 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
3
20%
7
23%
1-15
4
27%
3
10%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
1
7%
7
23%
61-75
3
20%
6
20%
76-90

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
12%
2
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90

Забито

32
49
18 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
5
16%
10
20%
1-15
8
25%
7
14%
16-30
5
16%
8
16%
31-45
5
16%
4
8%
46-60
4
13%
11
22%
61-75
5
16%
9
18%
76-90

Пропущено

23
14
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
13%
3
21%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
5
36%
46-60
5
22%
2
14%
61-75
6
26%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0
Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 16 2 2 51 - 12 50
2. Челси Заявка 20 12 6 2 43 - 14 42
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 4 5 30 - 26 31
6. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
7. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 22 - 20 30
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон Заявка 18 5 9 4 17 - 18 24
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 17 4 1 12 22 - 35 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 16 1 8 7 15 - 24 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 10 5 4 1 23 - 8 19
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
10. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 9 2 6 1 9 - 9 12
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 16 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
    Ассистент: Константин Хатцидакис (Англия);
    Ассистент: Саймон Лонг (Суффолк, Англия);
    Резервный: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии сойдутся лицом к лицу «Арсенал» и «Манчестер Сити». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 января 2022, осталось 30 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 166
Арсенал 18.1% (30)
X 17.5% (29)
Манчестер Сити 64.5% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Манчестер Сити
5.94
4.54
1.68
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Арсенал - Манчестер Сити онлайн


Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Сити

Исход игры
Арсенал
18.9% (32)
Ничья
17.2% (29)
Манчестер Сити
63.9% (108)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (98)
Меньше
26.32% (35)
Обе команды забьют
Да
87.22% (116)
Нет
12.78% (17)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
34.9% (59)
1:1 Ничья
11.2% (19)
1:3 Манчестер Сити
7.7% (13)
0:2 Манчестер Сити
5.3% (9)
2:3 Манчестер Сити
4.1% (7)
2:1 Арсенал
3.6% (6)
2:2 Ничья
3% (5)
0:1 Манчестер Сити
3% (5)
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Манчестер Сити

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