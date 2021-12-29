Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Эмирейтс
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
История личных встреч
Арсенал
Манчестер Сити
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
50%
14 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 15 побед
39 матчей
28.2%
17.9%
53.9%
11 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
23.1%
25.6%
51.3%
9 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
35.9%
25.6%
38.5%
14 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|8
|0.42
|Сака Букайо
|5
|0.26
|Эдегор Мартин
|4
|0.21
|Мартинелли Габриэл
|4
|0.21
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.21
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.16
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.11
|Тирни Киран
|1
|0.05
|Парти Томас
|1
|0.05
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Пепе Николя
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Бернарду
|7
|0.35
|Стерлинг Рахим
|7 (2)
|0.35
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.25
|Фоден Фил
|5
|0.25
|Де Брёйне Кевин
|5
|0.25
|Гюндоган Илкай
|4
|0.2
|Жезус Габриэль
|2
|0.1
|Грилиш Джек
|2
|0.1
|Диаш Рубен
|2
|0.1
|Родри Эрнандес
|2
|0.1
|Торрес Ферран
|2
|0.1
|Лапорт Эмерик
|2
|0.1
|Канселу Жоау
|1
|0.05
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.05
|Стоунс Джон
|1
|0.05
|Аке Натан
|1
|0.05
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|3
|1
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Парти Томас
|3
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Габриэль дос Сантос
|2
|0
|Сака Букайо
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Канселу Жоау
|5
|0
|Родри Эрнандес
|4
|0
|Силва Бернарду
|4
|0
|Диаш Рубен
|4
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
12%
3
16%
1-15
4
24%
4
21%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
2
12%
3
16%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Забито
15
30
10 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
3
20%
7
23%
1-15
4
27%
3
10%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
1
7%
7
23%
61-75
3
20%
6
20%
76-90
Пропущено
17
7
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
12%
2
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90
Забито
32
49
18 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
5
16%
10
20%
1-15
8
25%
7
14%
16-30
5
16%
8
16%
31-45
5
16%
4
8%
46-60
4
13%
11
22%
61-75
5
16%
9
18%
76-90
Пропущено
23
14
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
13%
3
21%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
5
36%
46-60
5
22%
2
14%
61-75
6
26%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0
Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|51 - 12
|50
|2.
|Челси
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|43 - 14
|42
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|50 - 16
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 25
|31
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 20
|30
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|8.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|10.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|17 - 18
|24
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 27
|23
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 29
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|22 - 35
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|23 - 8
|19
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 9
|17
|7.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 6
|25
|2.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|28 - 10
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Сити
Исход игры
Арсенал
14.7% (10)
Ничья
16.2% (11)
Манчестер Сити
69.1% (47)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (50)
Меньше
23.08% (15)
Обе команды забьют
Да
87.69% (57)
Нет
12.31% (8)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
41.2% (28)
1:3 Манчестер Сити
10.3% (7)
1:1 Ничья
10.3% (7)
2:1 Арсенал
7.4% (5)
0:2 Манчестер Сити
7.4% (5)
2:2 Ничья
4.4% (3)
2:3 Манчестер Сити
4.4% (3)
0:1 Манчестер Сити
2.9% (2)
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