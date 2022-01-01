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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Вест Хэм
0' 11'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 148
Кристал Пэлас 11.5% (17)
X 39.2% (58)
Вест Хэм 49.3% (73)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Вест Хэм
3.77
3.47
2.43
Все Коэффициенты
Новости
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
15
Шлупп
Джеффри
4
Миливоевич
Лука
12
Хьюз
Уилл
9
Айю
Джордан
20
Бентеке
Кристиан
22
Эдуар
Одсонн
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
31
Джонсон
Бен
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
Кристал Пэлас
4-3-3
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Вест Хэм

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
62.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
Ч
0:0
Ч
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 6 0.3
Заха Уилфрид 5 (2) 0.25
Эдуар Одсонн 4 (1) 0.2
Бентеке Кристиан 4 0.2
Шлупп Джеффри 2 0.1
Гехи Марк 2 0.1
Айю Джордан 1 0.05
Олисе Майкл 1 0.05
Томкинс Джеймс 1 0.05
Матета Жан-Филипп 1 0.05
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 7 0.35
Бенрахма Саид 5 0.25
Форнальс Пабло 4 0.2
Боуэн Джаррод 3 0.15
Соучек Томаш 3 0.15
Лансини Мануэль 2 (1) 0.1
Райс Деклан 1 0.05
Крессуэлл Арон 1 0.05
Огбонна Анджело 1 0.05
Зума Курт 1 0.05
Масуаку Артур 1 0.05
Влашич Никола 1 0.05
Джонсон Бен 1 0.05
Ноубл Марк 1 (1) 0.05
Цоуфал Владимир 0 0
Доусон Крэйг 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заха Уилфрид 4 1
Уорд Джоэл 5 0
Гехи Марк 4 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 4 1
Райс Деклан 5 0
Цоуфал Владимир 2 1
Доусон Крэйг 3 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
15
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
11%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
28%
3
20%
61-75
6
33%
5
33%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
44%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 10
2
22%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
1
11%
4
24%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Забито

27
32
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
4
15%
2
6%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
6
22%
3
9%
31-45
3
11%
5
16%
46-60
7
26%
8
25%
61-75
7
26%
9
28%
76-90

Пропущено

27
27
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
7%
4
15%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
9
33%
6
22%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
7
26%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 17 2 2 53 - 13 53
2. Челси Заявка 20 12 6 2 43 - 14 42
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
5. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 20 9 5 6 34 - 25 32
7. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 4 5 30 - 26 31
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон Заявка 18 5 9 4 17 - 18 24
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 20 5 9 6 27 - 27 24
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 18 4 1 13 22 - 36 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 16 1 8 7 15 - 24 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 10 5 4 1 23 - 8 19
6. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
9. Вест Хэм 0:0 Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
10. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 9 2 6 1 9 - 9 12
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 16 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 16'
    Джонсон с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Боуэн в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Кристал Пэлас". 
  • 15'
    Боуэн с правого фланга выполнил неудачный заброс на правый угол штрафной площади, Гуаита вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • 14'
    Хьюз с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бентеке в окружении защитников "молотобойцев" не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    13'
    Угловой у ворот "Вест Хэма". Миливоевич закрутил мяч на ближнюю штангу, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 12'
    Шлупп с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Цоуфала и улетел в аут. 
  • Угловой
    11'
    Хьюз с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Вест Хэма" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 10'
    Митчелл с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Шлупп зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч попал в ногу Джонсону и ушёл на угловой. 
  • Опасный момент
    9'
    Миливоевич со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Соучек на своей половине поля нарушил правила против Бентеке. "Кристал Пэлас" заработал довольно опасный стандарт. 
  • Угловой
    7'
    Угловой у ворот "Вест Хэма". Хьюз разыграл корнер со Шлуппом, затем Уилл выполнил подачу в центр штрафной площади, Бентеке нарушил правила в борьбе за верховой мяч. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Против Айю теперь уже были нарушены правила в центре поля. Сам Джордан достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • 5'
    Игроки "Кристал Пэлас" перехватили контроль над мячом, но пока команде Патрика Виейра тяжело пройти дальше центра поля. 
  • 4'
    Лансини со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Айю на левом фланге нарушил правила против Джонсона. "Вест Хэм" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • Штанга
    2'
    Хьюз с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Доусон головой неудачно выбил мяч на правый угол штрафной площади, Айю в итоге от лицевой линии выполнил передачу в центр штрафной площади, Шлупп из убойной позиции пробил в левый угол ворот, штанга спасла "Вест Хэм" от верного пропущенного мяча. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в лондонском дерби нас ждёт очень интересная битва за очки, обе команды жаждут добиться победы, чтобы улучшить своё турнирное положение, а поэтому мы вправе рассчитывать на голевой матч. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Кристал Пэлас
12.6% (19)
Ничья
39.1% (59)
Вест Хэм
48.3% (73)
Тотал 2.5
Больше
51.13% (68)
Меньше
48.87% (65)
Обе команды забьют
Да
84.21% (112)
Нет
15.79% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.8% (45)
1:2 Вест Хэм
27.2% (41)
0:1 Вест Хэм
8.6% (13)
2:1 Кристал Пэлас
6% (9)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:3 Вест Хэм
2% (3)
1:3 Вест Хэм
2% (3)
1:0 Кристал Пэлас
2% (3)
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Кристал Пэлас
Вест Хэм

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