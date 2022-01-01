Шлупп с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Цоуфала и улетел в аут.

Угловой у ворот "Вест Хэма". Миливоевич закрутил мяч на ближнюю штангу, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Хьюз с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бентеке в окружении защитников "молотобойцев" не смог зацепиться за мяч.

Боуэн с правого фланга выполнил неудачный заброс на правый угол штрафной площади, Гуаита вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

Джонсон с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Боуэн в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Кристал Пэлас".

11' Хьюз с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Вест Хэма" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

10' Митчелл с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Шлупп зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч попал в ногу Джонсону и ушёл на угловой.

9' Миливоевич со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

8' Соучек на своей половине поля нарушил правила против Бентеке. "Кристал Пэлас" заработал довольно опасный стандарт.

7' Угловой у ворот "Вест Хэма". Хьюз разыграл корнер со Шлуппом, затем Уилл выполнил подачу в центр штрафной площади, Бентеке нарушил правила в борьбе за верховой мяч.

6' Против Айю теперь уже были нарушены правила в центре поля. Сам Джордан достаточно быстро разыграл стандарт.

5' Игроки "Кристал Пэлас" перехватили контроль над мячом, но пока команде Патрика Виейра тяжело пройти дальше центра поля.

4' Лансини со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

3' Айю на левом фланге нарушил правила против Джонсона. "Вест Хэм" заработал относительно неплохой стандарт.

2' Хьюз с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Доусон головой неудачно выбил мяч на правый угол штрафной площади, Айю в итоге от лицевой линии выполнил передачу в центр штрафной площади, Шлупп из убойной позиции пробил в левый угол ворот, штанга спасла "Вест Хэм" от верного пропущенного мяча.