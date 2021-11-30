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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Норвич
Прогнозы 66
Лестер 98.5% (65)
X 1.5% (1)
Норвич 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Норвич
1.46
5.30
8.38
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лестер
Норвич

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:2
Ч
2:3
Ч
4:3
Ч
4:0
Ч
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.5
Мэддисон Джеймс 5 0.28
Тилеманс Юри 5 (1) 0.28
Лукмен Адемола 3 0.17
Ихеаначо Келечи 2 0.11
Дака Пэтсон 2 0.11
Барнс Харви 2 0.11
Эванс Джонни 1 0.06
Олбрайтон Марк 1 0.06
Сёюнджю Чаглар 1 0.06
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 5 (2) 0.26
Норманн Матиас 1 0.05
Хэнли Грант 1 0.05
Омобамиделе Эндрю 1 0.05
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гибсон Бен 3 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Уильямс Брендон 4 0
Ааронс Макс 4 0
Норманн Матиас 4 0
Пукки Теэму 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
5
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
6%
2
40%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
6
35%
1
20%
76-90

Пропущено

11
21
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
18%
3
14%
1-15
4
36%
3
14%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
27%
5
24%
61-75
1
9%
5
24%
76-90

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 15
3
20%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
3
14%
3
16%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Забито

32
10
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
3 Не забивали 11
4
13%
3
30%
1-15
3
9%
1
10%
16-30
8
25%
2
20%
31-45
5
16%
1
10%
46-60
5
16%
1
10%
61-75
7
22%
2
20%
76-90

Пропущено

32
40
18 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 16
5
16%
6
15%
1-15
9
28%
5
13%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
4
13%
4
10%
46-60
6
19%
10
25%
61-75
4
13%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0
Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2
Норвич
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1
Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 16 2 2 51 - 12 50
2. Челси Заявка 20 12 6 2 43 - 14 42
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 22 - 20 30
7. Манчестер Юнайтед Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон Заявка 18 5 9 4 17 - 18 24
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 17 4 1 12 22 - 35 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 10 5 4 1 23 - 8 19
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
9. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 9 2 6 1 9 - 9 12
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 января 2022, осталось 2 дня 14 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Лестер 98.5% (65)
    X 1.5% (1)
    Норвич 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Норвич
    1.46
    5.30
    8.38
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лестер - Норвич онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Норвич

    Исход игры
    Лестер
    98.5% (65)
    Ничья
    1.5% (1)
    Норвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.56% (33)
    Меньше
    48.44% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    34.38% (22)
    Нет
    65.63% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Лестер
    37.9% (25)
    2:1 Лестер
    24.2% (16)
    3:0 Лестер
    13.6% (9)
    1:0 Лестер
    9.1% (6)
    3:1 Лестер
    6.1% (4)
    4:0 Лестер
    3% (2)
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