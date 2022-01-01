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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Тоттенхэм
0' 3'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 146
Уотфорд 6.8% (10)
X 11.6% (17)
Тоттенхэм 81.5% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Тоттенхэм
6.05
4.50
1.67
Все Коэффициенты
Новости
26
Бахманн
Даниэль
15
Каткарт
Крейг
31
Сьерральта
Франсиско
5
Трост-Эконг
Виллиам
11
Масина
Адам
6
Луза
Имран
25
Деннис
Эммануэль
33
Куцка
Юрай
19
Сиссоко
Мусса
12
Сема
Кен
7
Кинг
Джошуа
1
Льорис
Уго
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
29
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
3
Регилон
Серхио
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
Уотфорд
4-1-4-1
Тоттенхэм
3-4-3

История личных встреч

Уотфорд
Тоттенхэм

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ТМС
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
0:1
КC
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 8 0.47
Кинг Джошуа 5 (1) 0.29
Сарр Исмаила 5 0.29
Эрнандес Хуан 2 0.12
Педро Жоао 1 0.06
Куцка Юрай 1 0.06
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 8 0.47
Кейн Гарри 4 (1) 0.24
Лукас Моура 2 0.12
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.12
Регилон Серхио 1 0.06
Н'Домбеле Тангай 1 0.06
Санчес Давинсон 1 0.06
Алли Деле 1 (1) 0.06
Дэвис Бен 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Кинг Джошуа 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Сиссоко Мусса 2 0
Луза Имран 2 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
10%
2
22%
1-15
5
25%
2
22%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
4
20%
3
33%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
9%
2
14%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
18%
5
36%
61-75
5
45%
1
7%
76-90

Пропущено

14
12
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
3
13%
3
14%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
6
26%
5
24%
61-75
7
30%
3
14%
76-90

Пропущено

34
21
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 11
4
12%
3
14%
1-15
7
21%
2
10%
16-30
7
21%
4
19%
31-45
5
15%
2
10%
46-60
5
15%
5
24%
61-75
6
18%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2
Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2
Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 17 2 2 53 - 13 53
2. Челси Заявка 20 12 6 2 43 - 14 42
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
5. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 4 5 30 - 26 31
6. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
7. Тоттенхэм 0:0 Заявка 18 9 4 5 22 - 20 31
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон Заявка 18 5 9 4 17 - 18 24
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд 0:0 Заявка 18 4 2 12 22 - 35 14
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 16 1 8 7 15 - 24 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм 0:0 Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 10 5 4 1 23 - 8 19
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
10. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Уотфорд 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 9 2 6 1 9 - 9 12
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Тоттенхэм 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 10 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд 0:0 Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 16 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Уотфорд" на своём поле должен попытаться дать хороший бой и наконец-то набрать хоть какие-то очки после пяти поражений подряд. "Тоттенхэм" при этом настроен конечно же только на победу, чтобы забраться в зону Лиги Европы. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Уотфорд 0:0 Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Уотфорд
6.9% (10)
Ничья
11% (16)
Тоттенхэм
82.1% (119)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (90)
Меньше
31.82% (42)
Обе команды забьют
Да
75% (99)
Нет
25% (33)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
46.9% (68)
0:1 Тоттенхэм
13.1% (19)
1:1 Ничья
7.6% (11)
1:3 Тоттенхэм
7.6% (11)
0:2 Тоттенхэм
7.6% (11)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Уотфорд
2.1% (3)
0:3 Тоттенхэм
1.4% (2)
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