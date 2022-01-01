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Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Уотфорд" на своём поле должен попытаться дать хороший бой и наконец-то набрать хоть какие-то очки после пяти поражений подряд. "Тоттенхэм" при этом настроен конечно же только на победу, чтобы забраться в зону Лиги Европы.