Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Викарадж Роад
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
11
Масина
Адам
33
Куцка
Юрай
12
Сема
Кен
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
29
Скипп
Оливер
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
-
18 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Уотфорд
Тоттенхэм
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|8
|0.47
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.29
|Сарр Исмаила
|5
|0.29
|Эрнандес Хуан
|2
|0.12
|Педро Жоао
|1
|0.06
|Куцка Юрай
|1
|0.06
|Клеверли Том
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Сиссоко Мусса
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|8
|0.47
|Кейн Гарри
|4 (1)
|0.24
|Лукас Моура
|2
|0.12
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.12
|Регилон Серхио
|1
|0.06
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.06
|Санчес Давинсон
|1
|0.06
|Алли Деле
|1 (1)
|0.06
|Дэвис Бен
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|6
|0
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Кинг Джошуа
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Луза Имран
|2
|0
|Клеверли Том
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|5
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
10%
2
22%
1-15
5
25%
2
22%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
4
20%
3
33%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
9%
2
14%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
18%
5
36%
61-75
5
45%
1
7%
76-90
Пропущено
14
12
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
3
13%
3
14%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
6
26%
5
24%
61-75
7
30%
3
14%
76-90
Пропущено
34
21
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 11
4
12%
3
14%
1-15
7
21%
2
10%
16-30
7
21%
4
19%
31-45
5
15%
2
10%
46-60
5
15%
5
24%
61-75
6
18%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2
Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2
Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|53 - 13
|53
|2.
|Челси
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|43 - 14
|42
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|50 - 16
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 26
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 25
|31
|7.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 20
|31
|8.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|10.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|17 - 18
|24
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 27
|23
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 29
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|18
|4
|2
|12
|22 - 35
|14
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|15 - 24
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|23 - 8
|19
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 9
|17
|7.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|28 - 10
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Тоттенхэм
Исход игры
Уотфорд
6.9% (10)
Ничья
11% (16)
Тоттенхэм
82.1% (119)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (90)
Меньше
31.82% (42)
Обе команды забьют
Да
75% (99)
Нет
25% (33)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
46.9% (68)
0:1 Тоттенхэм
13.1% (19)
1:1 Ничья
7.6% (11)
1:3 Тоттенхэм
7.6% (11)
0:2 Тоттенхэм
7.6% (11)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Уотфорд
2.1% (3)
0:3 Тоттенхэм
1.4% (2)
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