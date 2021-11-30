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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
Прогнозы 66
Уотфорд 4.5% (3)
X 12.1% (8)
Тоттенхэм 83.3% (55)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Тоттенхэм
5.80
4.54
1.65
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Уотфорд
Тоттенхэм

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ТМС
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
0:1
КC
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 8 0.47
Кинг Джошуа 5 (1) 0.29
Сарр Исмаила 5 0.29
Эрнандес Хуан 2 0.12
Педро Жоао 1 0.06
Куцка Юрай 1 0.06
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 8 0.47
Кейн Гарри 4 (1) 0.24
Лукас Моура 2 0.12
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.12
Регилон Серхио 1 0.06
Н'Домбеле Тангай 1 0.06
Санчес Давинсон 1 0.06
Алли Деле 1 (1) 0.06
Дэвис Бен 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Кинг Джошуа 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Сиссоко Мусса 2 0
Луза Имран 2 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
10%
2
22%
1-15
5
25%
2
22%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
4
20%
3
33%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
9%
2
14%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
18%
5
36%
61-75
5
45%
1
7%
76-90

Пропущено

14
12
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
3
13%
3
14%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
6
26%
5
24%
61-75
7
30%
3
14%
76-90

Пропущено

34
21
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 11
4
12%
3
14%
1-15
7
21%
2
10%
16-30
7
21%
4
19%
31-45
5
15%
2
10%
46-60
5
15%
5
24%
61-75
6
18%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2
Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2
Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 16 2 2 51 - 12 50
2. Челси Заявка 20 12 6 2 43 - 14 42
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 22 - 20 30
7. Манчестер Юнайтед Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон Заявка 18 5 9 4 17 - 18 24
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 17 4 1 12 22 - 35 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 10 5 4 1 23 - 8 19
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
9. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 9 2 6 1 9 - 9 12
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 января 2022, осталось 2 дня 14 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Уотфорд 4.5% (3)
    X 12.1% (8)
    Тоттенхэм 83.3% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Тоттенхэм
    5.80
    4.54
    1.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Уотфорд - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Уотфорд - Тоттенхэм

    Исход игры
    Уотфорд
    4.5% (3)
    Ничья
    12.1% (8)
    Тоттенхэм
    83.3% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.56% (49)
    Меньше
    23.44% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    85.94% (55)
    Нет
    14.06% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    59.1% (39)
    1:1 Ничья
    10.6% (7)
    1:3 Тоттенхэм
    9.1% (6)
    0:1 Тоттенхэм
    6.1% (4)
    0:2 Тоттенхэм
    6.1% (4)
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    Уотфорд
    Тоттенхэм

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