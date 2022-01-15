Жезус меняет Фодена, так и есть. Фил смотрелся неплохо в этой встрече, но ничего экстраординарного в матче не провернул. Обычная его игра за "Сити".

Стоунз опережает Лукаку после подачи Маунта с правого фланга. Уверенная игра защитника "Манчестер Сити" в этой ситуации. Не придерешься, что называется.

В офсайде оказывается Вернер, и судейская бригада уверенно определяет офсайд у футболиста "Челси". Он и не спорит, понимая бессмысленность сего действия.

Завершается наша встреча. Стерлинг пытался протиснуться к воротам соперника, но упал он на газон после малейшего контакта с соперником. Нет фола!

Звучит финальный свисток! "Манчестер Сити" снова побеждает! Теперь догнать горожан будет крайне сложно! Фанатов "Сити" мы поздравляем с победой! Для вас работал Козырев Вячеслав. До новых встреч!

Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

С первых минут второго тайма в атаке футболисты "Манчестер Сити". В принципе, это вряд ли нас удивляет. Горожане в прекрасном расположении духа.

МОМЕНТ! Лукаку вышел на свидание с голкипером "Сити", но Эдерсон сократил угол обстрела и не позволил бельгийцу расстрелять собственную рамку! Чудесное спасение! Добивание от Зиеша в облака.

Выстреливает сильно по воротам соперника сейчас Алонсо, и сфера летит намного выше цели. Неплохая попытка отличиться, но далеко не самая опасная!

Грилиш продрался к лицевой линии перед воротами соперника. Выполнил он прострел на дальнюю штангу, где никого из партнеров в это время не оказалось.

По моментам в нашей встрече 1:1. Голов соперники пока не забили. Да и вообще... В последнее время в ворота друг друга соперники забивают нечасто.

Грилиш ушел один в один от Аспиликуэты на левом фланге, после чего выполнил прострельный пас в центр, где никого из партнеров снова не оказалось.

Упал сейчас в чужой штрафной Стерлинг, но судьи не назначают пенальти. В этой ситуации определяется офсайд у Рахима. Весьма неожиданно!

Простреливал Родри мяч с правого фланга, но угодил в ногу защитнику, после чего мяч улетел на угловой. Посмотрим, что в результате подачи придумают манчестерцы.

ОГО! Очень опасно! Фоден с правого углового фланга закрутил мяч на Аспиликуэту, который головой чудом не срезал сферу в собственную рамку!

Повторно уже угловой не лучшим образом "Сити" разыграли. Мяч после навеса с правого фланга прилетел на голову Аспиликуэте, который выбил сферу на этот раз в правильном направлении!

Силва простреливал мяч с правого фланга, но Кепа уверенно сыграл в створе, забрав сферу в свои перчатки. Очень уверенно и надежно.

Канте и Аспиликуэта сейчас толкнули на газон Грилиша. Манчестерская команда зарабатывает весьма опасное стандартное положение. Де Брейне будет выполнять розыгрыш стандарта.

МОМЕНТ! Хороший и плотный удар в сторону левой "девятки" нанес Де Брейне, и в падении сумел отбить сферу в сторону от рамки. На угловой!

При подаче корнера сыграл на выходе из рамки Кепа, который кулаками отбил сферу в сторону от ворот. Уверенная игра голкипера "Челси" в сегодняшней встрече.

Кстати говоря, уже сегодня 9 угловых подали игроки "Манчестер Сити". К слову, коллектив гостей ни одного углового не заработал. И вот только сейчас отметился корнером.

На левом фланге мяч получил Канселу, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу, где были только футболисты "Челси". Придумать ничего не удалось "Сити" впереди.

СТЕРЛИНГ! Классную передачу на него отдали партнеры. Рахим с правого края нанес выстрел в дальний угол, но мяч просвистел рядом со стойкой.

Вернер вместо Пушилича на поле в составе "Челси" появился тем временем. Отметим эту ротацию в нашей встрече.

Хадсон-Одои вместо Зиеша на поле появился в составе "Челси". Очередная ротация в нашем противостоянии.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЕ БРЁЙНЕ! 1:0! За спину Канте прошла передача. Кевин Де Брёйне ушел к воротам в центр, пробив по воротам. Мяч влетел впритирку со стойкой. Красивый гол!

Де Брейне получил повреждение. Травма у него. Будем надеяться, что все хорошо будет в этой встрече.

Вернулся на поле сейчас де Брейне. Будем надеяться, что с ним все в порядке. Вышел на поле Кевин. Вернулся, вроде как, разбегался.

Вернер получил мяч сейчас, после чего выполнил прострельный пас на дальнюю штангу. Никого из партнеров в той зоне не оказалось.

Ковачич в центре получил удар по ногам. Не было фола, как считает рефери, хотя мог судья вполне остановить игру и даже показать показать карточку, но нет.

Алонсо продрался к воротам соперника по левому флангу. Получил он по ногам. Карточки желтого цвета рефери не показал.

10 минут остается играть соперникам в этом противостоянии. Удастся ли "Челси" сравнять счет в этом противостоянии? Пока все идет к победе "Манчестер Сити".

Да, если сегодня все-таки победит "Манчестер Сити", то, по сути, чемпионская гонка на этом закончится. "Ливерпулю" и "Челси" добраться до лидера чемпионата не представится возможным.

Гюндоган отправился переодеваться. С минуты на минуту в составе "Манчестер Сити" произойдет замена. Кого заменит футболист "Сити" в этой ситуации?

Гюндоган меняет травмировавшегося Де Брейне. Ротация в составе "Манчестер Сити". Играть чуть больше 5 минут остается командам. Дело идет к победе горожан.

Грилиш сейчас прошел по левому флангу, пробросил мяч себе на ход, но был сбит соперником на газон. Нет остановки в игре. Неужели рефери считает, что не было фола?

Еще и Жезус в составе "Манчестер Сити" появится. Тут, скорее всего, Фоден он поменяет, исходя из изначальных функций игроков на поле.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло пока не был открыт. У нас горят нули!

44' Алонсо на левом фланге получил передачу, выполнил пас в центр, после чего пришлось отходить назад большими силами. подустали соперники.

43' Не получился у Лукаку удар после передачи от Ковачича. Накрывают выстрел Ромелу соперники. Далее выносит "Сити" сферу ближе к центру футбольного газона.

42' Да, еще раз нам показали момент, который был у Грилиша. У очень здорово в той ситуации, конечно, проявил себя Кепа. В первом тайме вся оборона "Челси" хороша.

41' Грилиш не смог укротить снаряд тем временем, но неожиданно с левого края выкатил снаряд на де Брейне, который в касание пробил выше цели!

40' 5 минут до конца первого тайма. Контролирует "Сити" мяч на чужой половине поля, разыграв очередной корнер. "Челси" выбить мяч из своей штрафной не удается.

38' МОМЕНТИЩЕ! Грилиш! Получает он передачу в центре, выходит на свидание с Кепой, но не переигрывает его в ближнем бою, попадая в ногу голкиперу!

37' Рюдигер сейчас выполнил передачу с левого фланга на дальнюю штангу, но никто из партнеров добраться не успел. Уверенные действия кипера.

36' Стерлинг с правого фланга выполняет сейчас передачу в штрафную, но угодил в очередной раз в защитника. Сфера улетела на угловой. Розыгрыш корнера опасным не получился.

35' 10 минут всего остается играть соперникам в нашей встрече. Будут ли голы до перерыва? Моментов у "Сити" практически нет, несмотря на тот факт, что постоянно в атаке пребывают хозяева.

33' Алонсо сейчас успевает сыграть на опережении и мяч на угловой вынес. Четвертый в этом противостоянии корнер "Сити" заработал. Розыгрыш корнера не помог обострить ситуацию.

32' Силва пострадал сейчас от соперника. Ковачич снова грубо в подкате действовал, что привело к очередному "горчичнику" для гостей. Второму в нашем поединке.

31' Ковачич в рискованном подкате играл против соперника. Не свистнуть в этой ситуации главный арбитр встречи не мог. Сигнал от бокового также поступил.

30' Зиешу от Тухеля с бровки достается. Буквально кричит на него Томас. Мне кажется, что таким образом можно стать явным кандидатом на замену.

29' Пытались в контратаку убежать игроки "Челси" вновь, но у Рюдигера поехала нога и довести сферу до кого-либо из партнеров ему не удалось.

28' И снова судейская бригада останавливает игру. Пулишич оказывается в офсайде. Третье "вне игры" в этом противостоянии. Оно и понятно, приходится играть только на контратаках лондонцам.

26' Сарр сыграл в подкате против соперников. Выбил далее футболист "Челси" мяч в аут. В первом тайме он действует чуть ли не идеально, стоит этот факт отметить.

25' Де Брёйне не позволил сейчас убежать соперникам в контратаку. В подкате действовал футболист, и это сыграло свою роль в очередном игровом эпизоде.

24' По владению мячом у нас 65% против 35%. Существенное преимущество у горожан в этой встрече по всем показателям. "Сити" играет здорово, но забить не удается пока что.

23' Пока "Челси" совсем играет без каких-то атакующих порывов. "Сити" же снова атаковал через правый фланг, но до передачи Грилиша Стерлинг добраться не сумел.

21' Свистит стадион, поскольку уже потягивает время "Челси". Принимает сторону обороняющегося коллектива команда "аристократов".

20' "Сити" крайне редко пропускает в Англии. В частности, редко и в первом тайме. Самая лучшая оборона у "Сити" с 13-ю пропущенными голами. Но в спину дышит "Вулверхэмптон" с 14-ю мячами.

19' Совсем неудачно подал с правого края Фоден. Снаряд полетел в сторону дальней области штрафной "Челси" - мяч не достался в данном случае никому.

18' Да, с контролем мяча все в порядке у "Манчестер Сити". Сарр сумел выбить мяч в подкате у Стерлинга, выбив снаряд за лицевую линию. На угловой.

16' Неплохо мяч перекатывает на чужой половине поля "Манчестер Сити". Канселу снова получает мяч, делает передачу на дальнюю штангу, где снова наилучшим образом проявляют себя защитники.

15' Лукаку не получил передачу от Ковачича, а все потому, что игрок сборной Хорватии в подкате снес своего оппонента на газон. Атака "Челси" застряла в центре поля.

14' МОМЕНТ! Подача от Стерлинга с левого края, от углового флага. Стоунз прибегает в чужую штрафную и головой выстреливает по центру ворот - мяч ловит в свои перчатки Кепа.

13' Еще один удар по воротам нанесли игроки "Сити". Мяч попал в голову Рюдигеру, после чего улетел за лицевую линию. На угловой. так сказать.

11' Моментище мог возникнуть! Лукаку отобрал снаряд на чужой половине поля. Не стал он бить, сместившись к центру, а отдал передачу на Зиеша. Тому в подкате переправить сферу в ворота не удалось. Тут, к слову, был еще и офсайд!

10' Через сложный прессинг удается выйти сейчас "Челси". Несколько раз были близки гости к тому, чтобы обрезаться, но вывели они снаряд из своей штрафной.

9' Стерлинг на правом фланге получил удар по ногам от соперника. Прямиком к Алонсо несется арбитр, который показывает 3-му номеру "Сити" карточку желтого цвета.

8' Слишком сильная передача на Уокера последовала. Пытался добраться до снаряда футболист "Манчестер Сити", но сфера все же ушла за боковую линию.

6' Угловой, к слову, "Сити" разыграл не лучшим образом. На выходе уверенно сыграл Кепа, который забрал мяч в свои перчатки, не позволив игрокам манчестерцев добраться до сферы.

5' Ух! Кепа занервничал! Лапорт сейчас посылал снаряд на Грилиша, но вышел кипер "Челси" из рамки, попал в своего же игрока. Угловой будет, а игрок "синих" приходит в себя.

4' Маркос Алонсо на правом фланге получил игровой снаряд, после чего попытался рвануть с ним к рамке соперника, но боковой арбитр определил у него положение "вне игры".

3' Привычно под свой контроль мяч с первых минут встречи забрали игроки "Манчестер Сити". Лукаку попытался Стоунза сейчас в прессинге накрыть, но защитник горожан уверенно обыгрался с близ стоящими партнерами.

2' Футболисты "Манчестер Сити" предстали сегодня на поле в своих традиционных небесно-голубых цветах. Во всем синем предстали на поле игроки "Челси".