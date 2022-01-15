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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 53319
Челси
0'
7' Желтая карточка
Алонсо Маркос
32' Желтая карточка
Ковачич Матео
1:0
70' Гол
Де Брёйне Кевин
90'+4

Ход матча

7'
 
Алонсо Маркос
32'
 
Ковачич Матео
69'
 
Вернер Тимо
Пулишич Кристиан
69'
 
Хадсон-Одои Каллум
Зиеш Хаким
70'
Де Брёйне Кевин
(Канселу Жоау)
1:0
81'
 
Маунт Мэйсон
Алонсо Маркос
85'
Гюндоган Илкай
Де Брёйне Кевин
 
88'
Жезус Габриэль
Фоден Фил
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 3 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 205
Манчестер Сити 68.3% (140)
X 17.1% (35)
Челси 14.6% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
17
Де
Брёйне
Кевин
7
Стерлинг
Рахим
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
1
Аррисабалага
Кепа
2
Рюдигер
Антонио
6
Силва
Тьяго
31
Сарр
Маланг
28
Аспиликуэта
Сесар
7
Канте
Н'Голо
8
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
10
Пулишич
Кристиан
22
Зиеш
Хаким
9
Лукаку
Ромелу
Манчестер Сити
4-3-3
Челси
3-4-2-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Челси

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

40 матчей

52.5%
7.5%
40%
21 победа 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

27.5%
45%
27.5%
11 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
32.5%
27.5%
16 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 7 0.32
Стерлинг Рахим 7 (2) 0.32
Марез Рияд 6 (2) 0.27
Де Брёйне Кевин 6 0.27
Фоден Фил 5 0.23
Гюндоган Илкай 4 0.18
Родри Эрнандес 3 0.14
Жезус Габриэль 2 0.09
Грилиш Джек 2 0.09
Диаш Рубен 2 0.09
Торрес Ферран 2 0.09
Лапорт Эмерик 2 0.09
Канселу Жоау 1 0.05
Фернандиньо Фернандо 1 0.05
Стоунс Джон 1 0.05
Аке Натан 1 0.05
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.32
Жоржиньо II 6 (6) 0.27
Лукаку Ромелу 5 0.23
Джеймс Рис II 4 0.18
Чилуэлл Бен 3 0.14
Пулишич Кристиан 3 0.14
Ковачич Матео 2 0.09
Канте Н'Голо 2 0.09
Хаверц Кай 2 0.09
Силва Тьяго 2 0.09
Рюдигер Антонио 2 0.09
Чалоба Трево 2 0.09
Алонсо Маркос 1 0.05
Зиеш Хаким 1 0.05
Вернер Тимо 1 0.05
Хадсон-Одои Каллум 1 0.05
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 4 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 4 1
Алонсо Маркос 5 0
Рюдигер Антонио 4 0
Жоржиньо II 3 0
Ковачич Матео 3 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
21
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
7
23%
2
10%
1-15
3
10%
5
24%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
8
26%
3
14%
61-75
6
19%
4
19%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
14%
3
13%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
4
19%
6
25%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

52
45
25 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 16
3 Не забивали 3
10
19%
5
11%
1-15
7
13%
8
18%
16-30
8
15%
10
22%
31-45
5
10%
7
16%
46-60
12
23%
5
11%
61-75
10
19%
10
22%
76-90

Пропущено

15
17
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
3
20%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
5
33%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3
Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0
Челси
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2
Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Челси Заявка 22 12 7 3 45 - 17 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Вест Хэм Заявка 21 11 4 6 39 - 27 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 20 6 10 4 21 - 21 28
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 20 6 5 9 24 - 30 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
14. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
15. Брайтон Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 11 7 2 2 20 - 7 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
16. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
17. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток! "Манчестер Сити" снова побеждает! Теперь догнать горожан будет крайне сложно! Фанатов "Сити" мы поздравляем с победой!

    Для вас работал Козырев Вячеслав. До новых встреч!
  • 90'
    Завершается наша встреча. Стерлинг пытался протиснуться к воротам соперника, но упал он на газон после малейшего контакта с соперником. Нет фола!
  • Офсайд
    89'
    В офсайде оказывается Вернер, и судейская бригада уверенно определяет офсайд у футболиста "Челси". Он и не спорит, понимая бессмысленность сего действия.
  • 88'
    Стоунз опережает Лукаку после подачи Маунта с правого фланга. Уверенная игра защитника "Манчестер Сити" в этой ситуации. Не придерешься, что называется.
  • Замена
    87'
    Жезус меняет Фодена, так и есть. Фил смотрелся неплохо в этой встрече, но ничего экстраординарного в матче не провернул. Обычная его игра за "Сити".
  • 86'
    Еще и Жезус в составе "Манчестер Сити" появится. Тут, скорее всего, Фоден он поменяет, исходя из изначальных функций игроков на поле.
  • Фол, нарушение
    85'
    Грилиш сейчас прошел по левому флангу, пробросил мяч себе на ход, но был сбит соперником на газон. Нет остановки в игре. Неужели рефери считает, что не было фола?
  • Замена
    84'
    Гюндоган меняет травмировавшегося Де Брейне. Ротация в составе "Манчестер Сити". Играть чуть больше 5 минут остается командам. Дело идет к победе горожан.
  • 83'
    Гюндоган отправился переодеваться. С минуты на минуту в составе "Манчестер Сити" произойдет замена. Кого заменит футболист "Сити" в этой ситуации?
  • 81'
    Да, если сегодня все-таки победит "Манчестер Сити", то, по сути, чемпионская гонка на этом закончится. "Ливерпулю" и "Челси" добраться до лидера чемпионата не представится возможным.
  • 80'
    10 минут остается играть соперникам в этом противостоянии. Удастся ли "Челси" сравнять счет в этом противостоянии? Пока все идет к победе "Манчестер Сити".
  • Замена
    79'
    Маунт на поле вместо Алонсо появился. Очередная замена в составе "Челси" произошла.
  • Фол, нарушение
    78'
    Алонсо продрался к воротам соперника по левому флангу. Получил он по ногам. Карточки желтого цвета рефери не показал.
  • Фол, нарушение
    76'
    Ковачич в центре получил удар по ногам. Не было фола, как считает рефери, хотя мог судья вполне остановить игру и даже показать показать карточку, но нет.
  • 75'
    Вернер получил мяч сейчас, после чего выполнил прострельный пас на дальнюю штангу. Никого из партнеров в той зоне не оказалось.
  • Травма, повреждение
    73'
    Вернулся на поле сейчас де Брейне. Будем надеяться, что с ним все в порядке. Вышел на поле Кевин. Вернулся, вроде как, разбегался.
  • 72'
    Де Брейне получил повреждение. Травма у него. Будем надеяться, что все хорошо будет в этой встрече.
  • Описание гола
    71'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЕ БРЁЙНЕ! 1:0!
    За спину Канте прошла передача. Кевин Де Брёйне ушел к воротам в центр, пробив по воротам. Мяч влетел впритирку со стойкой. Красивый гол!
  • Замена
    69'
    Хадсон-Одои вместо Зиеша на поле появился в составе "Челси". Очередная ротация в нашем противостоянии.
  • Замена
    68'
    Вернер вместо Пушилича на поле в составе "Челси" появился тем временем. Отметим эту ротацию в нашей встрече.
  • Опасный момент
    67'
    СТЕРЛИНГ! Классную передачу на него отдали партнеры. Рахим с правого края нанес выстрел в дальний угол, но мяч просвистел рядом со стойкой.
  • 65'
    На левом фланге мяч получил Канселу, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу, где были только футболисты "Челси". Придумать ничего не удалось "Сити" впереди.
  • Угловой
    64'
    Кстати говоря, уже сегодня 9 угловых подали игроки "Манчестер Сити". К слову, коллектив гостей ни одного углового не заработал. И вот только сейчас отметился корнером.
  • Угловой
    63'
    При подаче корнера сыграл на выходе из рамки Кепа, который кулаками отбил сферу в сторону от ворот. Уверенная игра голкипера "Челси" в сегодняшней встрече.
  • Опасный момент
    62'
    МОМЕНТ! Хороший и плотный удар в сторону левой "девятки" нанес Де Брейне, и в падении сумел отбить сферу в сторону от рамки. На угловой!
  • Фол, нарушение
    61'
    Канте и Аспиликуэта сейчас толкнули на газон Грилиша. Манчестерская команда зарабатывает весьма опасное стандартное положение. Де Брейне будет выполнять розыгрыш стандарта.
  • 60'
    Силва простреливал мяч с правого фланга, но Кепа уверенно сыграл в створе, забрав сферу в свои перчатки. Очень уверенно и надежно.
  • Угловой
    58'
    Повторно уже угловой не лучшим образом "Сити" разыграли. Мяч после навеса с правого фланга прилетел на голову Аспиликуэте, который выбил сферу на этот раз в правильном направлении!
  • Опасный момент
    57'
    ОГО! Очень опасно! Фоден с правого углового фланга закрутил мяч на Аспиликуэту, который головой чудом не срезал сферу в собственную рамку!
  • Угловой
    56'
    Простреливал Родри мяч с правого фланга, но угодил в ногу защитнику, после чего мяч улетел на угловой. Посмотрим, что в результате подачи придумают манчестерцы.
  • Офсайд
    55'
    Упал сейчас в чужой штрафной Стерлинг, но судьи не назначают пенальти. В этой ситуации определяется офсайд у Рахима. Весьма неожиданно!
  • 54'
    Грилиш ушел один в один от Аспиликуэты на левом фланге, после чего выполнил прострельный пас в центр, где никого из партнеров снова не оказалось.
  • 53'
    По моментам в нашей встрече 1:1. Голов соперники пока не забили. Да и вообще... В последнее время в ворота друг друга соперники забивают нечасто.
  • 51'
    Грилиш продрался к лицевой линии перед воротами соперника. Выполнил он прострел на дальнюю штангу, где никого из партнеров в это время не оказалось.
  • 50'
    Выстреливает сильно по воротам соперника сейчас Алонсо, и сфера летит намного выше цели. Неплохая попытка отличиться, но далеко не самая опасная!
  • Опасный момент
    49'
    МОМЕНТ! Лукаку вышел на свидание с голкипером "Сити", но Эдерсон сократил угол обстрела и не позволил бельгийцу расстрелять собственную рамку! Чудесное спасение! Добивание от Зиеша в облака.
  • 47'
    С первых минут второго тайма в атаке футболисты "Манчестер Сити". В принципе, это вряд ли нас удивляет. Горожане в прекрасном расположении духа.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло пока не был открыт. У нас горят нули!
  • 44'
    Алонсо на левом фланге получил передачу, выполнил пас в центр, после чего пришлось отходить назад большими силами. подустали соперники.
  • 43'
    Не получился у Лукаку удар после передачи от Ковачича. Накрывают выстрел Ромелу соперники. Далее выносит "Сити" сферу ближе к центру футбольного газона.
  • 42'
    Да, еще раз нам показали момент, который был у Грилиша. У очень здорово в той ситуации, конечно, проявил себя Кепа. В первом тайме вся оборона "Челси" хороша.
  • Опасный момент
    41'
    Грилиш не смог укротить снаряд тем временем, но неожиданно с левого края выкатил снаряд на де Брейне, который в касание пробил выше цели!
  • 40'
    5 минут до конца первого тайма. Контролирует "Сити" мяч на чужой половине поля, разыграв очередной корнер. "Челси" выбить мяч из своей штрафной не удается.
  • Опасный момент
    38'
    МОМЕНТИЩЕ! Грилиш! Получает он передачу в центре, выходит на свидание с Кепой, но не переигрывает его в ближнем бою, попадая в ногу голкиперу!
  • 37'
    Рюдигер сейчас выполнил передачу с левого фланга на дальнюю штангу, но никто из партнеров добраться не успел. Уверенные действия кипера.
  • Угловой
    36'
    Стерлинг с правого фланга выполняет сейчас передачу в штрафную, но угодил в очередной раз в защитника. Сфера улетела на угловой. Розыгрыш корнера опасным не получился.
  • 35'
    10 минут всего остается играть соперникам в нашей встрече. Будут ли голы до перерыва? Моментов у "Сити" практически нет, несмотря на тот факт, что постоянно в атаке пребывают хозяева.
  • Угловой
    33'
    Алонсо сейчас успевает сыграть на опережении и мяч на угловой вынес. Четвертый в этом противостоянии корнер "Сити" заработал. Розыгрыш корнера не помог обострить ситуацию.
  • Желтая карточка
    32'
    Силва пострадал сейчас от соперника. Ковачич снова грубо в подкате действовал, что привело к очередному "горчичнику" для гостей. Второму в нашем поединке.
  • Фол, нарушение
    31'
    Ковачич в рискованном подкате играл против соперника. Не свистнуть в этой ситуации главный арбитр встречи не мог. Сигнал от бокового также поступил.
  • 30'
    Зиешу от Тухеля с бровки достается. Буквально кричит на него Томас. Мне кажется, что таким образом можно стать явным кандидатом на замену.
  • 29'
    Пытались в контратаку убежать игроки "Челси" вновь, но у Рюдигера поехала нога и довести сферу до кого-либо из партнеров ему не удалось.
  • Офсайд
    28'
    И снова судейская бригада останавливает игру. Пулишич оказывается в офсайде. Третье "вне игры" в этом противостоянии. Оно и понятно, приходится играть только на контратаках лондонцам.
  • 26'
    Сарр сыграл в подкате против соперников. Выбил далее футболист "Челси" мяч в аут. В первом тайме он действует чуть ли не идеально, стоит этот факт отметить.
  • 25'
    Де Брёйне не позволил сейчас убежать соперникам в контратаку. В подкате действовал футболист, и это сыграло свою роль в очередном игровом эпизоде.
  • 24'
    По владению мячом у нас 65% против 35%. Существенное преимущество у горожан в этой встрече по всем показателям. "Сити" играет здорово, но забить не удается пока что.
  • 23'
    Пока "Челси" совсем играет без каких-то атакующих порывов. "Сити" же снова атаковал через правый фланг, но до передачи Грилиша Стерлинг добраться не сумел.
  • 21'
    Свистит стадион, поскольку уже потягивает время "Челси". Принимает сторону обороняющегося коллектива команда "аристократов".
  • 20'
    "Сити" крайне редко пропускает в Англии. В частности, редко и в первом тайме. Самая лучшая оборона у "Сити" с 13-ю пропущенными голами. Но в спину дышит "Вулверхэмптон" с 14-ю мячами.
  • 19'
    Совсем неудачно подал с правого края Фоден. Снаряд полетел в сторону дальней области штрафной "Челси" - мяч не достался в данном случае никому.
  • Угловой
    18'
    Да, с контролем мяча все в порядке у "Манчестер Сити". Сарр сумел выбить мяч в подкате у Стерлинга, выбив снаряд за лицевую линию. На угловой.
  • 16'
    Неплохо мяч перекатывает на чужой половине поля "Манчестер Сити". Канселу снова получает мяч, делает передачу на дальнюю штангу, где снова наилучшим образом проявляют себя защитники.
  • Фол, нарушение
    15'
    Лукаку не получил передачу от Ковачича, а все потому, что игрок сборной Хорватии в подкате снес своего оппонента на газон. Атака "Челси" застряла в центре поля.
  • Опасный момент
    14'
    МОМЕНТ! Подача от Стерлинга с левого края, от углового флага. Стоунз прибегает в чужую штрафную и головой выстреливает по центру ворот - мяч ловит в свои перчатки Кепа.
  • Угловой
    13'
    Еще один удар по воротам нанесли игроки "Сити". Мяч попал в голову Рюдигеру, после чего улетел за лицевую линию. На угловой. так сказать.
  • Офсайд
    11'
    Моментище мог возникнуть! Лукаку отобрал снаряд на чужой половине поля. Не стал он бить, сместившись к центру, а отдал передачу на Зиеша. Тому в подкате переправить сферу в ворота не удалось. Тут, к слову, был еще и офсайд!
  • 10'
    Через сложный прессинг удается выйти сейчас "Челси". Несколько раз были близки гости к тому, чтобы обрезаться, но вывели они снаряд из своей штрафной.
  • Желтая карточка
    9'
    Стерлинг на правом фланге получил удар по ногам от соперника. Прямиком к Алонсо несется арбитр, который показывает 3-му номеру "Сити" карточку желтого цвета.
  • 8'
    Слишком сильная передача на Уокера последовала. Пытался добраться до снаряда футболист "Манчестер Сити", но сфера все же ушла за боковую линию.
  • Угловой
    6'
    Угловой, к слову, "Сити" разыграл не лучшим образом. На выходе уверенно сыграл Кепа, который забрал мяч в свои перчатки, не позволив игрокам манчестерцев добраться до сферы.
  • Опасный момент
    5'
    Ух! Кепа занервничал! Лапорт сейчас посылал снаряд на Грилиша, но вышел кипер "Челси" из рамки, попал в своего же игрока. Угловой будет, а игрок "синих" приходит в себя.
  • Офсайд
    4'
    Маркос Алонсо на правом фланге получил игровой снаряд, после чего попытался рвануть с ним к рамке соперника, но боковой арбитр определил у него положение "вне игры".
  • 3'
    Привычно под свой контроль мяч с первых минут встречи забрали игроки "Манчестер Сити". Лукаку попытался Стоунза сейчас в прессинге накрыть, но защитник горожан уверенно обыгрался с близ стоящими партнерами.
  • 2'
    Футболисты "Манчестер Сити" предстали сегодня на поле в своих традиционных небесно-голубых цветах. Во всем синем предстали на поле игроки "Челси".
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Манчестере! С центра поля мяч разыграли гости! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Сити 1:0 Челси онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Челси

Исход игры
Манчестер Сити
68.3% (140)
Ничья
17.1% (35)
Челси
14.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
76.76% (109)
Меньше
23.24% (33)
Обе команды забьют
Да
88.73% (126)
Нет
11.27% (16)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
40.5% (83)
1:1 Ничья
8.3% (17)
1:0 Манчестер Сити
5.9% (12)
3:1 Манчестер Сити
4.4% (9)
2:2 Ничья
3.9% (8)
3:2 Манчестер Сити
2% (4)
2:0 Манчестер Сити
2% (4)
1:2 Челси
2% (4)
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