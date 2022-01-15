Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Этихад Стэдиум Зрители: 53319
7' Желтая карточкаАлонсо Маркос
32' Желтая карточкаКовачич Матео
1:0
70' ГолДе Брёйне Кевин
Ход матча
32'
70'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
27
Канселу
Жоау
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Лавия РомеоПолузащитник
- Нападающий
-
87 Макати ДжонНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
18 Баркли РоссНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Манчестер Сити
Челси
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
40 матчей
52.5%
7.5%
40%
21 победа 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
27.5%
45%
27.5%
11 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
32.5%
27.5%
16 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Бернарду
|7
|0.32
|Стерлинг Рахим
|7 (2)
|0.32
|Марез Рияд
|6 (2)
|0.27
|Де Брёйне Кевин
|6
|0.27
|Фоден Фил
|5
|0.23
|Гюндоган Илкай
|4
|0.18
|Родри Эрнандес
|3
|0.14
|Жезус Габриэль
|2
|0.09
|Грилиш Джек
|2
|0.09
|Диаш Рубен
|2
|0.09
|Торрес Ферран
|2
|0.09
|Лапорт Эмерик
|2
|0.09
|Канселу Жоау
|1
|0.05
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.05
|Стоунс Джон
|1
|0.05
|Аке Натан
|1
|0.05
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|7 (1)
|0.32
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.27
|Лукаку Ромелу
|5
|0.23
|Джеймс Рис II
|4
|0.18
|Чилуэлл Бен
|3
|0.14
|Пулишич Кристиан
|3
|0.14
|Ковачич Матео
|2
|0.09
|Канте Н'Голо
|2
|0.09
|Хаверц Кай
|2
|0.09
|Силва Тьяго
|2
|0.09
|Рюдигер Антонио
|2
|0.09
|Чалоба Трево
|2
|0.09
|Алонсо Маркос
|1
|0.05
|Зиеш Хаким
|1
|0.05
|Вернер Тимо
|1
|0.05
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.05
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Силва Бернарду
|5
|0
|Диаш Рубен
|4
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Алонсо Маркос
|5
|0
|Рюдигер Антонио
|4
|0
|Жоржиньо II
|3
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Томас Тухель
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
21
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
7
23%
2
10%
1-15
3
10%
5
24%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
8
26%
3
14%
61-75
6
19%
4
19%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
14%
3
13%
1-15
4
19%
3
13%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
4
19%
6
25%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
52
45
25 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 16
3 Не забивали 3
10
19%
5
11%
1-15
7
13%
8
18%
16-30
8
15%
10
22%
31-45
5
10%
7
16%
46-60
12
23%
5
11%
61-75
10
19%
10
22%
76-90
Пропущено
15
17
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
3
20%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
5
33%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3
Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0
Челси
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2
Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|45 - 17
|43
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|39 - 27
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 29
|32
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 21
|28
|10.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 30
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|23 - 37
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|10 - 45
|13
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|15.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 7
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 25
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Челси
Исход игры
Манчестер Сити
68.3% (140)
Ничья
17.1% (35)
Челси
14.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
76.76% (109)
Меньше
23.24% (33)
Обе команды забьют
Да
88.73% (126)
Нет
11.27% (16)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
40.5% (83)
1:1 Ничья
8.3% (17)
1:0 Манчестер Сити
5.9% (12)
3:1 Манчестер Сити
4.4% (9)
2:2 Ничья
3.9% (8)
3:2 Манчестер Сити
2% (4)
2:0 Манчестер Сити
2% (4)
1:2 Челси
2% (4)
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