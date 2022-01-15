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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Отложен

Стадион:
Лестер

История личных встреч

Бёрнли
Лестер

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
1:3
Ч
4:0
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.35
Вуд Крис 3 0.18
Ми Бен 2 0.12
Лоутон Мэттью 1 0.06
Тарковски Джеймс 1 0.06
Выдра Матей 1 0.06
Леннон Аарон 1 0.06
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.5
Мэддисон Джеймс 5 0.28
Тилеманс Юри 5 (1) 0.28
Лукмен Адемола 3 0.17
Ихеаначо Келечи 2 0.11
Дака Пэтсон 2 0.11
Барнс Харви 2 0.11
Эванс Джонни 1 0.06
Олбрайтон Марк 1 0.06
Сёюнджю Чаглар 1 0.06
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 6 0
Вествуд Эшли 5 0
Браунхилл Джош 4 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
15
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
2
25%
3
20%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
13%
3
14%
1-15
1
13%
5
24%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
3
38%
3
14%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
6
35%
31-45
3
38%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
13%
6
35%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
16%
2
18%
1-15
1
5%
4
36%
16-30
6
32%
1
9%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
3
16%
1
9%
76-90

Забито

16
32
10 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
3
19%
4
13%
1-15
3
19%
3
9%
16-30
4
25%
8
25%
31-45
4
25%
5
16%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
1
6%
7
22%
76-90

Пропущено

27
32
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
15%
5
16%
1-15
2
7%
9
28%
16-30
8
30%
30%
4
13%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
5
19%
6
19%
61-75
6
22%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0
Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3
Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Челси Заявка 22 12 7 3 45 - 17 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Вест Хэм Заявка 21 11 4 6 39 - 27 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 20 6 10 4 21 - 21 28
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 20 6 5 9 24 - 30 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
14. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
15. Брайтон Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 11 7 2 2 20 - 7 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
16. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
17. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Где смотреть матч Бёрнли - Лестер онлайн


Прогнозы на матч Бёрнли - Лестер

Исход игры
Бёрнли
3.9% (3)
Ничья
15.6% (12)
Лестер
80.5% (62)
Тотал 2.5
Больше
67.14% (47)
Меньше
32.86% (23)
Обе команды забьют
Да
74.29% (52)
Нет
25.71% (18)
Популярный счёт
1:2 Лестер
45.5% (35)
0:1 Лестер
15.6% (12)
1:3 Лестер
9.1% (7)
1:1 Ничья
7.8% (6)
0:2 Лестер
6.5% (5)
2:2 Ничья
2.6% (2)
2:1 Бёрнли
2.6% (2)
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