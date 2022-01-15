Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
1:0
29' ГолДе Кетеларе Шарль
36' Желтая карточкаДуркин Кристофер
51' Желтая карточкаХасиока Даики
2:0
64' ГолДост Бас
64' Желтая карточкаБауэр Роберт
67' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
Ход матча
29'
36'
51'
64'
2:0
64'
67'
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
29
Дост
Бас
20
Бауэр
Роберт
40
Пий
Джуниор
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
-
11 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Брюгге
Сент-Трейден
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
22 матча
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|10
|0.45
|Дост Бас
|8 (2)
|0.36
|Ланг Ноа
|6
|0.27
|Ванакен Ханс
|6
|0.27
|Вормер Руд
|5
|0.23
|Ритс Матс
|2
|0.09
|Соболь Эдуард
|1
|0.05
|Баланта Эдер
|1
|0.05
|Мата Клинтон
|1
|0.05
|Рикка Федерико
|1
|0.05
|Персин Тибо
|1
|0.05
|Сандра Сиссе
|1
|0.05
|Сова Камаль
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|3 (1)
|0.14
|Хара Таити
|3
|0.14
|Судзуки Юма
|2
|0.09
|Конате Мори
|2
|0.09
|Хаяси Даити
|2
|0.09
|Де Риддер Стив
|1
|0.05
|Номбе Мбойо
|1
|0.05
|Ляйстнер Тони
|1
|0.05
|Бауэр Роберт
|1
|0.05
|Койта Абубакари
|1
|0.05
|Лавале Димитри
|1
|0.05
|Балонго Нельсон
|1
|0.05
|Райтц Рокко
|1
|0.05
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|0
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Соболь Эдуард
|4
|1
|Баланта Эдер
|4
|0
|Мата Клинтон
|4
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|8
|0
|Ляйстнер Тони
|5
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Дуркин Кристофер
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Конате Мори
|3
|0
|Хара Таити
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Пий Джуниор
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
7
14 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
4
17%
1
14%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
5
21%
1
14%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
2
8%
2
29%
61-75
4
17%
2
29%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
4
33%
3
19%
76-90
Забито
20
13
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
7
35%
2
15%
61-75
5
25%
2
15%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
3
16%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
5
33%
4
21%
61-75
3
20%
6
32%
76-90
Забито
44
20
20 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 6
1 Не забивали 7
6
14%
2
10%
1-15
6
14%
2
10%
16-30
8
18%
4
20%
31-45
6
14%
4
20%
46-60
9
20%
4
20%
61-75
9
20%
4
20%
76-90
Пропущено
27
35
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 25
4 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 18
2
7%
4
11%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
7
26%
3
9%
31-45
4
15%
8
23%
46-60
6
22%
8
23%
61-75
7
26%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1
Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|21
|15
|2
|4
|52 - 20
|47
|2.
|Брюгге
|22
|12
|7
|3
|43 - 28
|43
|3.
|Андерлехт
|21
|10
|8
|3
|50 - 26
|38
|4.
|Антверпен
|20
|11
|4
|5
|37 - 24
|37
|5.
|Шарлеруа
|21
|10
|5
|6
|38 - 29
|35
|6.
|Гент
|22
|10
|5
|7
|35 - 24
|35
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Кортрейк
|21
|8
|8
|5
|28 - 24
|32
|9.
|Генк
|21
|8
|5
|8
|40 - 33
|29
|10.
|АХ Лёвен
|21
|6
|8
|7
|29 - 34
|26
|11.
|Эйпен
|21
|7
|4
|10
|30 - 36
|25
|12.
|Серкль Брюгге
|21
|7
|4
|10
|29 - 28
|25
|13.
|Сент-Трейден
|22
|7
|3
|12
|22 - 33
|24
|14.
|Стандард
|20
|6
|5
|9
|22 - 34
|23
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|21
|7
|2
|12
|23 - 43
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|21
|6
|1
|14
|23 - 44
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|20
|2
|3
|15
|15 - 42
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|2.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|3.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|5.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Генк
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|11
|4
|1
|6
|13 - 27
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|Эйпен
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Сент-Трейден
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|2
|0
|9
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|29 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|3
|2
|25 - 17
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|5.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|6.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|7.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|8.
|Генк
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|9.
|Стандард
|10
|4
|2
|4
|13 - 18
|14
|10.
|Сент-Трейден
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|11.
|Эйпен
|11
|4
|1
|6
|17 - 19
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|10
|2
|5
|3
|15 - 17
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|11
|2
|0
|9
|10 - 26
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3