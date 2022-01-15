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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
2:0
Конец матча

Стадион:
Сент-Трейден
0'
1:0
29' Гол
Де Кетеларе Шарль
36' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
51' Желтая карточка
Хасиока Даики
2:0
64' Гол
Дост Бас
64' Желтая карточка
Бауэр Роберт
67' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
90'+3
22
Миньоле
Симон
44
Мехеле
Брэндон
5
Хендри
Джек
4
Нсоки
Стенли
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
17
Бушанан
Тажон
90
Де
Кетеларе
Шарль
29
Дост
Бас
21
Шмидт
Даниэль
4
Хасиока
Даики
20
Бауэр
Роберт
37
Ляйстнер
Тони
40
Пий
Джуниор
13
Какас
Либерато
44
Брюлс
Кристиан
32
Дуркин
Кристофер
27
Лавале
Димитри
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
Брюгге
3-5-2
Сент-Трейден
5-3-2

История личных встреч

Брюгге
Сент-Трейден

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

22 матча

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
6:0
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
ПДА
4:1
ЛП
2:2
ЛП
0:1
ЛП
3:0
ЛП
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 10 0.45
Дост Бас 8 (2) 0.36
Ланг Ноа 6 0.27
Ванакен Ханс 6 0.27
Вормер Руд 5 0.23
Ритс Матс 2 0.09
Соболь Эдуард 1 0.05
Баланта Эдер 1 0.05
Мата Клинтон 1 0.05
Рикка Федерико 1 0.05
Персин Тибо 1 0.05
Сандра Сиссе 1 0.05
Сова Камаль 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 3 (1) 0.14
Хара Таити 3 0.14
Судзуки Юма 2 0.09
Конате Мори 2 0.09
Хаяси Даити 2 0.09
Де Риддер Стив 1 0.05
Номбе Мбойо 1 0.05
Ляйстнер Тони 1 0.05
Бауэр Роберт 1 0.05
Койта Абубакари 1 0.05
Лавале Димитри 1 0.05
Балонго Нельсон 1 0.05
Райтц Рокко 1 0.05
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 7 0
Нсоки Стенли 3 2
Соболь Эдуард 4 1
Баланта Эдер 4 0
Мата Клинтон 4 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ритс Матс 1 0
Рикка Федерико 1 0
Хендри Джек 1 0
Персин Тибо 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 8 0
Ляйстнер Тони 5 1
Судзуки Юма 4 0
Дуркин Кристофер 4 0
Хасиока Даики 4 0
Бауэр Роберт 2 1
Тейшейра Жорже 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Койта Абубакари 3 0
Конате Мори 3 0
Хара Таити 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Какас Либерато 1 0
Пий Джуниор 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
7
14 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
4
17%
1
14%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
5
21%
1
14%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
2
8%
2
29%
61-75
4
17%
2
29%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
4
33%
3
19%
76-90

Забито

20
13
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
10%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
7
35%
2
15%
61-75
5
25%
2
15%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
3
16%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
5
33%
4
21%
61-75
3
20%
6
32%
76-90

Забито

44
20
20 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 6
1 Не забивали 7
6
14%
2
10%
1-15
6
14%
2
10%
16-30
8
18%
4
20%
31-45
6
14%
4
20%
46-60
9
20%
4
20%
61-75
9
20%
4
20%
76-90

Пропущено

27
35
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 25
4 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 18
2
7%
4
11%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
7
26%
3
9%
31-45
4
15%
8
23%
46-60
6
22%
8
23%
61-75
7
26%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1
Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 21 15 2 4 52 - 20 47
2. Брюгге 22 12 7 3 43 - 28 43
3. Андерлехт 21 10 8 3 50 - 26 38
4. Антверпен 20 11 4 5 37 - 24 37
5. Шарлеруа 21 10 5 6 38 - 29 35
6. Гент 22 10 5 7 35 - 24 35
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Кортрейк 21 8 8 5 28 - 24 32
9. Генк 21 8 5 8 40 - 33 29
10. АХ Лёвен 21 6 8 7 29 - 34 26
11. Эйпен 21 7 4 10 30 - 36 25
12. Серкль Брюгге 21 7 4 10 29 - 28 25
13. Сент-Трейден 22 7 3 12 22 - 33 24
14. Стандард 20 6 5 9 22 - 34 23
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 21 7 2 12 23 - 43 23
17. Серен Юнайтед 21 6 1 14 23 - 44 19
18. Беерсхот-Вильрейк 20 2 3 15 15 - 42 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
2. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
3. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
4. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
5. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Генк 10 4 3 3 20 - 15 15
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 10 4 2 4 13 - 12 14
11. Остенде 11 4 1 6 13 - 27 13
12. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 18 13
13. Эйпен 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Сент-Трейден 11 3 2 6 14 - 18 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 11 2 0 9 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 29 - 9 25
2. Шарлеруа 11 6 3 2 25 - 17 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
5. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
6. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
7. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
8. Генк 11 4 2 5 20 - 18 14
9. Стандард 10 4 2 4 13 - 18 14
10. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
11. Эйпен 11 4 1 6 17 - 19 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 10 2 5 3 15 - 17 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 11 2 0 9 10 - 26 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Дуркин Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Де Кетеларе Шарль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брюгге 2:0 Сент-Трейден онлайн


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