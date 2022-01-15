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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
 
Оставлена

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз

Ход матча

5'
0:1
Deniz Undav
(Теума Тедди)
13'
 
Багер Йонас
26'
0:2
Ванзейр Данте
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
8.30
5.30
1.32
Все Коэффициенты
1
Галье
Тимоти
40
Опаре
Даниэль
20
Yahya
Nadrani
26
Дель
Фабро
Дарио
24
Буланже
Бенжамен
17
Кахбах
Матье
6
Theo
Pierrot
21
Marsoni
Sambu
88
Мазиз
Юссеф
8
Gerald
Kilota
9
Микаутадзе
Жорж
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
59
Ismael
Kandouss
2
Ниукоп
Барт
6
Casper
Nielsen2
8
Амани
Жан
17
Теума
Тедди
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
Серен Юнайтед
4-2-3-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Серен Юнайтед
Унион Сент-Жиллуаз

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
4:2
ПДБ
2:0
ПДБ
0:2
ПДБ
1:0
ПДБ
3:2
ВД
1:2
ВД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 7 (1) 0.33
Мазиз Юссеф 6 0.29
Джаллоу Абли 4 0.19
Муандилмаджи Мариус 2 0.1
Gerald Kilota 1 0.05
Fabrice Sambu 1 0.05
Дель Фабро Дарио 1 0.05
Бернье Антуан 0 0
Сиссе Ибраима 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 16 (1) 0.76
Ванзейр Данте 13 0.62
Митома Каору 5 0.24
Casper Nielsen2 3 0.14
Теума Тедди 3 (1) 0.14
Бёрджесс Кристиан 3 0.14
Loic Lapoussin 2 0.1
Ниукоп Барт 2 0.1
Senne Lynen 1 0.05
Амани Жан 1 0.05
Matthew Sorinola 1 0.05
Багер Йонас 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 6 1
Сиссе Ибраима 6 0
Gerald Kilota 5 0
Yahya Nadrani 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Wagane Faye 3 0
Диш Гийом 1 1
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Сами Лахссаини 1 0
Микаутадзе Жорж 1 0
Zakaria Silini 1 0
Marsoni Sambu 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 6 0
Siebe van der Heyden 6 0
Бёрджесс Кристиан 5 0
Ismael Kandouss 4 0
Casper Nielsen2 4 0
Амани Жан 2 1
Багер Йонас 0 2
Теума Тедди 3 0
Loic Lapoussin 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Франсуа Гийом 2 0
Авенатти Фелипе 2 0
Deniz Undav 2 0
Ванзейр Данте 2 0
Митома Каору 2 0
Марк Дамьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 11
3
25%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
3
25%
5
19%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
2
12%
1
11%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
5
29%
29%
1
11%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
2
12%
2
22%
76-90

Забито

11
21
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
4
36%
5
24%
31-45
3
27%
7
33%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
2
18%
3
14%
76-90

Пропущено

25
13
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
5
20%
3
23%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
8
32%
5
38%
76-90

Забито

23
48
10 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 15
11 Не забивали 2
3
13%
6
13%
1-15
1
4%
6
13%
16-30
6
26%
10
21%
31-45
6
26%
11
23%
46-60
2
9%
7
15%
61-75
5
22%
8
17%
76-90

Пропущено

42
22
16 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 13
2
5%
3
14%
1-15
8
19%
2
9%
16-30
6
14%
4
18%
31-45
8
19%
1
5%
46-60
8
19%
5
23%
61-75
10
24%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0
Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 21 15 2 4 52 - 20 47
2. Брюгге 22 12 7 3 43 - 28 43
3. Андерлехт 21 10 8 3 50 - 26 38
4. Антверпен 20 11 4 5 37 - 24 37
5. Шарлеруа 21 10 5 6 38 - 29 35
6. Гент 22 10 5 7 35 - 24 35
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Кортрейк 21 8 8 5 28 - 24 32
9. Генк 21 8 5 8 40 - 33 29
10. АХ Лёвен 21 6 8 7 29 - 34 26
11. Эйпен 21 7 4 10 30 - 36 25
12. Серкль Брюгге 21 7 4 10 29 - 28 25
13. Сент-Трейден 22 7 3 12 22 - 33 24
14. Стандард 20 6 5 9 22 - 34 23
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 21 7 2 12 23 - 43 23
17. Серен Юнайтед 21 6 1 14 23 - 44 19
18. Беерсхот-Вильрейк 20 2 3 15 15 - 42 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
2. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
3. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
4. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
5. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Генк 10 4 3 3 20 - 15 15
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 10 4 2 4 13 - 12 14
11. Остенде 11 4 1 6 13 - 27 13
12. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 18 13
13. Эйпен 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Сент-Трейден 11 3 2 6 14 - 18 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 11 2 0 9 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 29 - 9 25
2. Шарлеруа 11 6 3 2 25 - 17 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
5. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
6. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
7. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
8. Генк 11 4 2 5 20 - 18 14
9. Стандард 10 4 2 4 13 - 18 14
10. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
11. Эйпен 11 4 1 6 17 - 19 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 10 2 5 3 15 - 17 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 11 2 0 9 10 - 26 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Ванзейр Данте бьет в цель!
  • 13'
    УДАЛЕНИЕ! - Багер Йонас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Deniz Undav бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
8.30
5.30
1.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз онлайн


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Унион Сент-Жиллуаз

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