Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Гоффертштадион
45' Желтая карточкаТавшан Элаис
81' Желтая карточкаКваглиата Джакомо
85' Желтая карточкаКнустер Матс
Ход матча
45'
65'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
-
28 Ван Рой БартПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гертсен ГюссЗащитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
-
32 Nils Rossen
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
НЕК Неймеген
Хераклес
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
20 матчей
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ali Akman
|5
|0.26
|Окита Жонатан
|4
|0.21
|Брюин Джорди
|4 (1)
|0.21
|Тавшан Элаис
|4
|0.21
|Маттссон Магнус
|3
|0.16
|Вет Хавьер
|1
|0.05
|Вердонк Калвин
|1
|0.05
|Баррето Эдгар
|1
|0.05
|Одентал Кас
|1
|0.05
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.21
|Аззауи Исмаил
|3
|0.16
|Влут Рай
|3 (1)
|0.16
|Сирхейс Кай
|2
|0.11
|Бакыш Синан
|2
|0.11
|Лаурсен Николай
|2
|0.11
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.11
|Басачикоглу Билал
|1
|0.05
|Ренте Марко
|1
|0.05
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|0
|Шоне Лассе
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Вет Хавьер
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|7
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Фадига Ноа
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Басачикоглу Билал
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Забито
16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
13%
1
7%
1-15
5
31%
1
7%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
1
6%
4
29%
76-90
Пропущено
15
13
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
20%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
33%
5
38%
76-90
Забито
25
22
17 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
4
16%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
8
32%
5
23%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
2
8%
7
32%
76-90
Пропущено
25
25
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
16%
3
12%
1-15
5
20%
3
12%
16-30
3
12%
4
16%
31-45
2
8%
4
16%
46-60
3
12%
4
16%
61-75
8
32%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2
Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0
Хераклес
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1
Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|18
|14
|1
|3
|46 - 24
|43
|2.
|Аякс
|18
|13
|3
|2
|56 - 4
|42
|3.
|Фейеноорд
|19
|12
|3
|4
|42 - 18
|39
|4.
|Витесс
|19
|11
|3
|5
|26 - 25
|36
|5.
|Твенте
|19
|10
|5
|4
|30 - 22
|35
|6.
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|2
|6
|35 - 23
|32
|7.
|Утрехт
|18
|8
|5
|5
|33 - 23
|29
|8.
|Камбюр
|18
|9
|1
|8
|32 - 39
|28
|9.
|НЕК Неймеген
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|10.
|Херенвен
|19
|7
|4
|8
|20 - 27
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|19
|6
|3
|10
|19 - 31
|21
|12.
|Хераклес
|19
|5
|4
|10
|21 - 26
|19
|13.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|14.
|Гронинген
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|15.
|Виллем II
|19
|5
|3
|11
|18 - 38
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Фортуна Ситтард
|18
|3
|4
|11
|19 - 46
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|19
|2
|3
|14
|11 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|27 - 12
|24
|2.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|5.
|Утрехт
|9
|6
|3
|0
|23 - 7
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|2.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|3.
|ПСВ
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Твенте
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Камбюр
|9
|5
|1
|3
|15 - 19
|16
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|3
|4
|6 - 16
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1