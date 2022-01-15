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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:0
Конец матча

Стадион:
Хераклес
0'
45' Желтая карточка
Тавшан Элаис
81' Желтая карточка
Кваглиата Джакомо
85' Желтая карточка
Кнустер Матс
90'+4

Ход матча

20'
Ali Akman
Брюин Джорди
 
45'
Тавшан Элаис
 
65'
 
Влут Рай
Бакыш Синан
65'
 
Бюргзорг Делано
Басачикоглу Билал
81'
 
Кваглиата Джакомо
85'
 
Кнустер Матс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Брандерхорст
Маттейс
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
24
Вердонк
Калвин
7
Тавшан
Элаис
6
Брюин
Джорди
11
Маттссон
Магнус
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
4
Sven
Sonnenberg
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
6
Киомурцоглу
Орестис
14
Де
ла
Торре
Лука
15
Схоофс
Лукас
11
Лаурсен
Николай
9
Бакыш
Синан
7
Басачикоглу
Билал
НЕК Неймеген
3-4-3
Хераклес
4-3-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
Хераклес

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:1
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Akman 5 0.26
Окита Жонатан 4 0.21
Брюин Джорди 4 (1) 0.21
Тавшан Элаис 4 0.21
Маттссон Магнус 3 0.16
Вет Хавьер 1 0.05
Вердонк Калвин 1 0.05
Баррето Эдгар 1 0.05
Одентал Кас 1 0.05
Дуэлунд Миккель 0 0
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.21
Аззауи Исмаил 3 0.16
Влут Рай 3 (1) 0.16
Сирхейс Кай 2 0.11
Бакыш Синан 2 0.11
Лаурсен Николай 2 0.11
Киомурцоглу Орестис 2 0.11
Басачикоглу Билал 1 0.05
Ренте Марко 1 0.05
Кваглиата Джакомо 0 0
Сиерра Элиас 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 0
Шоне Лассе 3 0
Окита Жонатан 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Одентал Кас 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Пропер Дирк 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 7 0
Ренте Марко 5 0
Фадига Ноа 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Басачикоглу Билал 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Забито

16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
13%
1
7%
1-15
5
31%
1
7%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
1
6%
4
29%
76-90

Пропущено

15
13
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
20%
2
15%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
33%
5
38%
76-90

Забито

25
22
17 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
4
16%
2
9%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
8
32%
5
23%
31-45
5
20%
3
14%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
2
8%
7
32%
76-90

Пропущено

25
25
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
16%
3
12%
1-15
5
20%
3
12%
16-30
3
12%
4
16%
31-45
2
8%
4
16%
46-60
3
12%
4
16%
61-75
8
32%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2
Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0
Хераклес
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1
Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 18 14 1 3 46 - 24 43
2. Аякс 18 13 3 2 56 - 4 42
3. Фейеноорд 19 12 3 4 42 - 18 39
4. Витесс 19 11 3 5 26 - 25 36
5. Твенте 19 10 5 4 30 - 22 35
6. АЗ Алкмаар 18 10 2 6 35 - 23 32
7. Утрехт 18 8 5 5 33 - 23 29
8. Камбюр 18 9 1 8 32 - 39 28
9. НЕК Неймеген 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Херенвен 19 7 4 8 20 - 27 25
11. Гоу Эхед Иглс 19 6 3 10 19 - 31 21
12. Хераклес 19 5 4 10 21 - 26 19
13. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
14. Гронинген 18 4 7 7 20 - 27 19
15. Виллем II 19 5 3 11 18 - 38 18
16. Спарта Роттердам 18 2 7 9 15 - 27 13
17. Фортуна Ситтард 18 3 4 11 19 - 46 13
18. ПЕК Зволле 19 2 3 14 11 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Утрехт 9 6 3 0 23 - 7 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
2. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
3. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч НЕК Неймеген 0:0 Хераклес онлайн


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