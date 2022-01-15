Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Влут Рай из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Кнустер Матс получил желтую карточку от судьи

85' Джакомо Квальята из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

83' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Тавшан Элаис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Джакомо Квальята - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Назначен штрафной. Пострадал Тавшан Элаис , его свалил Джакомо Квальята.

81' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

80' Тавшан Элаис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Ох, нехорошо это выглядит. Маркес Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Маркес Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Свен Сонненберг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

69' Удар от ворот произведет Хераклес

67' Лаурсен Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Игрок Влут Рай из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

67' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

63' Удар от ворот произведет Хераклес

62' Маттссон Магнус не смог попасть в створ ударом издали

61' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Хераклес

60' Как он промахнулся? Маттссон Магнус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

60' Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Басачикоглу Билал из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

55' Удар от ворот произведет Хераклес

55' Плохо сыграл Фадига Ноа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Кнустер Матс взял и забрал мяч на выходе

53' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Джакомо Квальята бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

51' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Хераклес

49' Вердонк Калвин не смог попасть в створ ударом издали

48' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

48' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

48' Плохо сыграл Гут Родриго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Бакыш Синан нанес удар, мяч был парирован, но Маттийс Брандерхорст не удержал его в руках.