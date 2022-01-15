Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Витесс вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Икома Луис из команды Витесс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Вруг Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Удар от ворот произведет Витесс

96' Гайек Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Духи Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Даса Элазар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

91' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

91' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Даса Элазар получил желтую карточку от судьи

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Фейеноорд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

89' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Витесс

88' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Педерсен Маркус Гольмгрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Витесс

85' Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Удар от ворот произведет Витесс

84' Тоорнстра Йенс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

84' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Даса Элазар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Удар от ворот произведет Витесс

83' Какой промах! Тиль Гус имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

83' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Гертрейда Лютсхарел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Даса Элазар и Даан Хейсман из команды Витесс

82' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Педерсен Маркус Гольмгрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Икома Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Грбич Адриан уходит с поля. Даан Хейсман выходит вместо него

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Хауэн Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Джаханбакш Алиреза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Фейеноорд отменен из-за положения "вне игры".

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

74' Команда Фейеноорд сравняла счет! Игра продолжается!

73' Джаханбакш Алиреза имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

72' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Команда Витесс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

69' Г О О О О Л - Икома Луис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

69' Бёйтинк Томас из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

69' Витесс выполняет удар от ворот.

67' Витесс выполняет удар от ворот.

66' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Траунер Гернот предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Грбич Адриан из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

61' Витесс выполняет удар от ворот.

61' Эурснес Фредрик из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

61' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Хауэн Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Грбич Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Гертрейда Лютсхарел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

58' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Тронстад Сондре получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Тронстад Сондре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Домджони Тони из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

54' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Икома Луис нанес удар головой, но Джастин Бейло спокойно отбил мяч.

51' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

48' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Виттек Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота