Голландия: Эредивизие 2021-2022
21' Желтая карточкаГертрейда Лютсхарел
0:1
69' ГолИкома Луис
73' Undefined phrase: football_event_Тиль Гус
76' Желтая карточкаДжаханбакш Алиреза
90' Желтая карточкаДаса Элазар
Ход матча
69'
0:1
73'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
14
Нелсон
Райс
24
Хауэн
Йерун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Нелсон РайсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Халл ДензелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
54 Gyan de Regt
-
Главный тренер: Летш Томас
История личных встреч
Фейеноорд
Витесс
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.8%
44.8%
10.4%
13 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|11
|0.58
|Тиль Гус
|10
|0.53
|Синистерра Луис
|7
|0.37
|Дессерс Сириль
|4
|0.21
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.16
|Сенеси Маркос
|2
|0.11
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.05
|Маласиа Тирелл
|1
|0.05
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.05
|Эурснес Фредрик
|1
|0.05
|Баннис Науфаль
|1
|0.05
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|11 (2)
|0.58
|Фредериксен Николай
|7
|0.37
|Тронстад Сондре
|2
|0.11
|Гбоо Янн
|2
|0.11
|Базур Рихедли
|1
|0.05
|Дарфалу Усама
|1
|0.05
|Духи Данило
|1
|0.05
|Бёйтинк Томас
|1
|0.05
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Сенеси Маркос
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|6
|1
|Базур Рихедли
|6
|0
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|1
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Икома Луис
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
5
20%
2
12%
1-15
2
8%
4
24%
16-30
5
20%
3
18%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
7
28%
2
12%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
44%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
3
30%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
4
22%
4
40%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
4
50%
3
23%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
43
27
21 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
5
12%
5
19%
1-15
6
14%
4
15%
16-30
10
23%
5
19%
31-45
8
19%
8
30%
30%
46-60
3
7%
3
11%
61-75
11
26%
2
7%
76-90
Пропущено
17
24
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
12%
3
13%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
5
29%
29%
6
25%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
3
18%
2
8%
61-75
2
12%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1
Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1
Витесс
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3
Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Купела - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Кико 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|18
|14
|1
|3
|46 - 24
|43
|2.
|Аякс
|18
|13
|3
|2
|56 - 4
|42
|3.
|Фейеноорд
|19
|12
|3
|4
|42 - 18
|39
|4.
|Витесс
|19
|11
|3
|5
|26 - 25
|36
|5.
|Твенте
|19
|10
|5
|4
|30 - 22
|35
|6.
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|2
|6
|35 - 23
|32
|7.
|Утрехт
|18
|8
|5
|5
|33 - 23
|29
|8.
|Камбюр
|18
|9
|1
|8
|32 - 39
|28
|9.
|НЕК Неймеген
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|10.
|Херенвен
|19
|7
|4
|8
|20 - 27
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|19
|6
|3
|10
|19 - 31
|21
|12.
|Хераклес
|19
|5
|4
|10
|21 - 26
|19
|13.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|14.
|Гронинген
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|15.
|Виллем II
|19
|5
|3
|11
|18 - 38
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Фортуна Ситтард
|18
|3
|4
|11
|19 - 46
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|19
|2
|3
|14
|11 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|27 - 12
|24
|2.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|5.
|Утрехт
|9
|6
|3
|0
|23 - 7
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|2.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|3.
|ПСВ
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Твенте
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Камбюр
|9
|5
|1
|3
|15 - 19
|16
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|3
|4
|6 - 16
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1