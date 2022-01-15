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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
0:1
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
21' Желтая карточка
Гертрейда Лютсхарел
0:1
69' Гол
Икома Луис
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Тиль Гус
76' Желтая карточка
Джаханбакш Алиреза
90' Желтая карточка
Даса Элазар
90'+8

Ход матча

21'
Гертрейда Лютсхарел
 
68'
Дессерс Сириль
Нелсон Райс
 
69'
 
Вруг Патрик
Тронстад Сондре
69'
0:1
Икома Луис
73'
Тиль Гус
 
76'
Джаханбакш Алиреза
 
79'
 
Уйсман Дан
Грбич Адриан
79'
 
Ороз Алоис
Бёйтинк Томас
82'
Тоорнстра Йенс
Траунер Гернот
 
89'
 
Гайек Томаш
Базур Рихедли
90'
 
Даса Элазар

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости матча
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
3
Гертрейда
Лютсхарел
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
11
Линссен
Брайан
14
Нелсон
Райс
24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
8
Тронстад
Сондре
22
Домджони
Тони
32
Виттек
Максимилиан
29
Бёйтинк
Томас
9
Грбич
Адриан
7
Икома
Луис
Фейеноорд
4-3-3
Витесс
3-4-1-2

История личных встреч

Фейеноорд
Витесс

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.8%
44.8%
10.4%
13 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
С
1:1
Э
0:2
К
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 11 0.58
Тиль Гус 10 0.53
Синистерра Луис 7 0.37
Дессерс Сириль 4 0.21
Тоорнстра Йенс 3 0.16
Сенеси Маркос 2 0.11
Кекчю Оркун 1 (1) 0.05
Маласиа Тирелл 1 0.05
Джаханбакш Алиреза 1 0.05
Эурснес Фредрик 1 0.05
Баннис Науфаль 1 0.05
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 11 (2) 0.58
Фредериксен Николай 7 0.37
Тронстад Сондре 2 0.11
Гбоо Янн 2 0.11
Базур Рихедли 1 0.05
Дарфалу Усама 1 0.05
Духи Данило 1 0.05
Бёйтинк Томас 1 0.05
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Даса Элазар 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Сенеси Маркос 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 6 0
Виттек Максимилиан 4 0
Бёйтинк Томас 2 1
Расмуссен Якоб 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Икома Луис 3 0
Духи Данило 1 1
Таннан Уссама 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
5
20%
2
12%
1-15
2
8%
4
24%
16-30
5
20%
3
18%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
7
28%
2
12%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
44%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
3
30%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
4
22%
4
40%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
4
50%
3
23%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

43
27
21 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
5
12%
5
19%
1-15
6
14%
4
15%
16-30
10
23%
5
19%
31-45
8
19%
8
30%
30%
46-60
3
7%
3
11%
61-75
11
26%
2
7%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
12%
3
13%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
5
29%
29%
6
25%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
3
18%
2
8%
61-75
2
12%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1
Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1
Витесс
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3
Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Купела - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Кико 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 18 14 1 3 46 - 24 43
2. Аякс 18 13 3 2 56 - 4 42
3. Фейеноорд 19 12 3 4 42 - 18 39
4. Витесс 19 11 3 5 26 - 25 36
5. Твенте 19 10 5 4 30 - 22 35
6. АЗ Алкмаар 18 10 2 6 35 - 23 32
7. Утрехт 18 8 5 5 33 - 23 29
8. Камбюр 18 9 1 8 32 - 39 28
9. НЕК Неймеген 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Херенвен 19 7 4 8 20 - 27 25
11. Гоу Эхед Иглс 19 6 3 10 19 - 31 21
12. Хераклес 19 5 4 10 21 - 26 19
13. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
14. Гронинген 18 4 7 7 20 - 27 19
15. Виллем II 19 5 3 11 18 - 38 18
16. Спарта Роттердам 18 2 7 9 15 - 27 13
17. Фортуна Ситтард 18 3 4 11 19 - 46 13
18. ПЕК Зволле 19 2 3 14 11 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Утрехт 9 6 3 0 23 - 7 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
2. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
3. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фейеноорд 0:1 Витесс онлайн


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