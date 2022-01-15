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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
0:2
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
20' Желтая карточка
Бюттнер Александер
0:1
21' Гол
Штоккерс Финн
30' Желтая карточка
Лидберг Исак
0:2
34' Гол
Крамер Михил
87' Желтая карточка
Кюйперс Бас
87' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
90'+6

Ход матча

20'
 
Бюттнер Александер
21'
0:1
Штоккерс Финн
(Вассен Этьенн)
30'
Лидберг Исак
 
34'
0:2
Крамер Михил
46'
 
Ваутерс Луук
Бюттнер Александер
58'
 
Ван дер Венне Рихард
Одгор Йенс
61'
Идзес Джей
Люкассен Бойд
 
61'
Ромменс Филипп
Ogechika Heil
 
72'
 
Yassin Oukili
Крамер Михил
72'
Муленга Джейкоб
Лидберг Исак
 
72'
Росс Френсис
Кордоба Иньиго
 
87'
Кюйперс Бас
 
87'
 
Гаари Жюрьен

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
26
Баккер
Юстин
20
Дейл
Матс
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
5
Кюйперс
Бас
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
19
Ogechika
Heil
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
3
Мёленстен
Мелле
2
Гаари
Жюрьен
8
Азхиль
Айман
6
Анита
Вурнон
28
Бюттнер
Александер
9
Штоккерс
Финн
29
Крамер
Михил
7
Одгор
Йенс
Гоу Эхед Иглс
3-4-3
Ваалвейк
3-4-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Ваалвейк

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
ТМК
1:1
ПДПОЭ
4:5
ПДПОЭ
0:0
ПД
1:4
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
Э
2:2
Э
1:4
К
3:2
ПД
0:0
ПД
1:3
ВД(GD
0:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
7:2

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 6 0.32
Брауэрс Люк 5 (1) 0.26
Ботос Яннис-Фивос 2 0.11
Крамер Йорис 1 0.05
Дейл Матс 1 0.05
Люкассен Бойд 1 0.05
Баккер Юстин 1 (1) 0.05
Кардона Марк 1 0.05
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 7 0.37
Крамер Михил 6 0.32
Бюттнер Александер 2 (1) 0.11
Ван дер Венне Рихард 1 0.05
Анита Вурнон 1 0.05
Штоккерс Финн 1 0.05
Бакари Саид 1 0.05
Мёленстен Мелле 1 0.05
Кёйперс Рой 1 0.05
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Вассен Этьенн 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Лидберг Исак 3 1
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Кюйперс Бас 3 0
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 5 0
Тоуба Ахмед 5 0
Бюттнер Александер 4 0
Гаари Жюрьен 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Анита Вурнон 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

16
14
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
19%
4
29%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
19%
1
7%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
31%
6
38%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
5
31%
1
6%
76-90

Забито

18
21
5 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
33%
5
24%
76-90

Пропущено

32
30
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
6
19%
6
20%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
8
25%
9
30%
46-60
2
6%
4
13%
61-75
8
25%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1
Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 18 14 1 3 46 - 24 43
2. Аякс 18 13 3 2 56 - 4 42
3. Фейеноорд 19 12 3 4 42 - 18 39
4. Витесс 19 11 3 5 26 - 25 36
5. Твенте 19 10 5 4 30 - 22 35
6. АЗ Алкмаар 18 10 2 6 35 - 23 32
7. Утрехт 18 8 5 5 33 - 23 29
8. Камбюр 18 9 1 8 32 - 39 28
9. НЕК Неймеген 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Херенвен 19 7 4 8 20 - 27 25
11. Гоу Эхед Иглс 19 6 3 10 19 - 31 21
12. Хераклес 19 5 4 10 21 - 26 19
13. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
14. Гронинген 18 4 7 7 20 - 27 19
15. Виллем II 19 5 3 11 18 - 38 18
16. Спарта Роттердам 18 2 7 9 15 - 27 13
17. Фортуна Ситтард 18 3 4 11 19 - 46 13
18. ПЕК Зволле 19 2 3 14 11 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Утрехт 9 6 3 0 23 - 7 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
2. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
3. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 0:2 Ваалвейк онлайн


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