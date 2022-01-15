Второй тайм

96' Ваалвейк заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

88' Удар от ворот произведет Ваалвейк

87' Матч возобновлен

87' Гаари Жюрьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

87' Кюйперс Бас получает желтую карточку за неспортивное поведение

86' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

86' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Игрок Штоккерс Финн из команды Ваалвейк неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

82' Удар от ворот произведет Ваалвейк

82' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

79' Баккер Юстин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Баккер Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Айман Азхиль из команды Ваалвейк делает пас партнеру.

76' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

74' Оратмангун Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Тактическая замена. Крамер Михил уходит с поля и его заменяет Яссин Оукили

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хорошую попытку сделал Кордоба Иньиго . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Ваалвейк

65' Кордоба Иньиго пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

64' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

63' Удар от ворот произведет Ваалвейк

61' Ваутерс Луук не смог попасть в створ ударом издали

60' Ван дер Венне Рихард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Одгор Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Одгор Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Лидберг Исак пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

56' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Ваалвейк

51' Огечика Хейл не смог попасть в створ ударом издали

50' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Айман Азхиль наказан за толчок Брауэрс Люк

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.