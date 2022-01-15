Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Де Аделарсхорст
20' Желтая карточкаБюттнер Александер
0:1
21' ГолШтоккерс Финн
30' Желтая карточкаЛидберг Исак
0:2
34' ГолКрамер Михил
87' Желтая карточкаКюйперс Бас
87' Желтая карточкаГаари Жюрьен
Ход матча
21'
0:1
30'
34'
0:2
87'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
26
Баккер
Юстин
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
-
20 Дейл МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Защитник
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Ваалвейк
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|6
|0.32
|Брауэрс Люк
|5 (1)
|0.26
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.11
|Крамер Йорис
|1
|0.05
|Дейл Матс
|1
|0.05
|Люкассен Бойд
|1
|0.05
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.05
|Кардона Марк
|1
|0.05
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|7
|0.37
|Крамер Михил
|6
|0.32
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.11
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.05
|Анита Вурнон
|1
|0.05
|Штоккерс Финн
|1
|0.05
|Бакари Саид
|1
|0.05
|Мёленстен Мелле
|1
|0.05
|Кёйперс Рой
|1
|0.05
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|2
|2
|Лидберг Исак
|3
|1
|Дейл Матс
|4
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Кюйперс Бас
|3
|0
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|5
|0
|Тоуба Ахмед
|5
|0
|Бюттнер Александер
|4
|0
|Гаари Жюрьен
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Анита Вурнон
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Пропущено
16
14
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
19%
4
29%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
19%
1
7%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
31%
6
38%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
5
31%
1
6%
76-90
Забито
18
21
5 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
33%
5
24%
76-90
Пропущено
32
30
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
6
19%
6
20%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
8
25%
9
30%
46-60
2
6%
4
13%
61-75
8
25%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1
Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|18
|14
|1
|3
|46 - 24
|43
|2.
|Аякс
|18
|13
|3
|2
|56 - 4
|42
|3.
|Фейеноорд
|19
|12
|3
|4
|42 - 18
|39
|4.
|Витесс
|19
|11
|3
|5
|26 - 25
|36
|5.
|Твенте
|19
|10
|5
|4
|30 - 22
|35
|6.
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|2
|6
|35 - 23
|32
|7.
|Утрехт
|18
|8
|5
|5
|33 - 23
|29
|8.
|Камбюр
|18
|9
|1
|8
|32 - 39
|28
|9.
|НЕК Неймеген
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|10.
|Херенвен
|19
|7
|4
|8
|20 - 27
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|19
|6
|3
|10
|19 - 31
|21
|12.
|Хераклес
|19
|5
|4
|10
|21 - 26
|19
|13.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|14.
|Гронинген
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|15.
|Виллем II
|19
|5
|3
|11
|18 - 38
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Фортуна Ситтард
|18
|3
|4
|11
|19 - 46
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|19
|2
|3
|14
|11 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|27 - 12
|24
|2.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|5.
|Утрехт
|9
|6
|3
|0
|23 - 7
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|2.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|3.
|ПСВ
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Твенте
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Камбюр
|9
|5
|1
|3
|15 - 19
|16
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|3
|4
|6 - 16
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1