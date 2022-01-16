Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Ремко Балк. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Г О О О О Л - Броббей Брайан забивает с правой ноги!

47' Бауссайд Отман получил желтую карточку от судьи

46' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Гравенберх Райан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Аякс выполняет удар от ворот.

43' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Аякс выполняет удар от ворот.

41' Какой промах! Дувикас Анастасиос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

41' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

37' Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Аякс выполняет удар от ворот.

36' Вормердам Дьянго не смог попасть в створ ударом издали

35' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Мазрауи Нуссер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Утрехт

25' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

20' Махер Адам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Махи Мимаун из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Антони из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

15' Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...

13' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Утрехт

11' Гравенберх Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Маэда Наоки получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Маэда Наоки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Отличный командный гол!

5' Г О О О О Л - Антони наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

4' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Утрехт

3' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

2' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аякс начинает с центра поля