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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
0:3
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
0:1
5' Гол
Антони
0:2
19' Гол
Броббей Брайан
20' Желтая карточка
Махер Адам
45' Желтая карточка
Бауссайд Отман
0:3
45' Гол
Броббей Брайан
65' Желтая карточка
Мазрауи Нуссер
90'+4

Ход матча

5'
0:1
Антони
(Гравенберх Райан)
11'
Бауссайд Отман
Маэда Наоки
 
19'
0:2
Броббей Брайан
(Тадич Душан)
20'
Махер Адам
 
45'
Бауссайд Отман
 
45'
0:3
Броббей Брайан
(Тадич Душан)
58'
Ван Оверем Йорис
Махер Адам
 
65'
 
Мазрауи Нуссер
70'
 
Тейлор Кеннет
Гравенберх Райан
70'
 
Шуурс Перр
Мартинес Лисандро
70'
 
Классен Дэви
Броббей Брайан
79'
Remco Balk
Махи Мимаун
 
82'
 
Тальяфико Николас
Блинд Дэйли
85'
 
Ван Аксел Донген Амурришьо
Антони

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 4 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Новости матча
Новости
16
Де
Кейзер
Фабиан
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
2
Ван
дер
Марел
Марк
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
7
Маэда
Наоки
22
Ван
де
Стрек
Сандер
11
Махи
Мимаун
9
Дувикас
Анастасиос
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
18
Броббей
Брайан
Утрехт
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Аякс

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 17 побед

33 матча

27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.3%
18.2%
51.5%
10 побед 6 ничьих 17 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
К
5:4
Э
0:3
ТМС
5:1
К
2:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:1
К
0:3
Э
0:2
Э
6:4
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.32
Силла Мусса 4 0.21
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.21
Махи Мимаун 3 0.16
Густафссон Симон 3 (2) 0.16
Янссен Виллем 2 0.11
Ван де Стрек Сандер 2 0.11
Тимбер Квинтен 1 0.05
Ван дер Хорн Майк 1 0.05
Вормердам Дьянго 1 0.05
Махер Адам 1 0.05
Ван дер Марел Марк 1 0.05
Ван Оверем Йорис 1 0.05
Маллахи Мохамед 1 0.05
Загре Артур 1 0.05
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 12 (1) 0.63
Тадич Душан 7 (1) 0.37
Антони 7 0.37
Бергёйс Стивен 5 0.26
Мазрауи Нуссер 4 0.21
Нерес Давид 3 0.16
Классен Дэви 3 0.16
Альварес Эдсон 2 0.11
Перейра Данило II 2 0.11
Тимбер Юррьен 2 0.11
Броббей Брайан 2 0.11
Мартинес Лисандро 1 0.05
Гравенберх Райан 1 0.05
Блинд Дэйли 1 0.05
Дарами Мохаммед 1 0.05
Ренсх Девайн 1 0.05
Тальяфико Николас 1 0.05
Кудус Мохаммед 1 0.05
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махер Адам 8 0
Ван дер Марел Марк 7 0
Янссен Виллем 5 0
Вормердам Дьянго 3 0
Тимбер Квинтен 3 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Силла Мусса 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравенберх Райан 4 0
Алле Себастьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Антони 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
20
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
5
25%
16-30
1
4%
4
20%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
6
26%
3
15%
76-90

Пропущено

10
2
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
4
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
50%
76-90

Забито

10
36
4 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
20%
5
14%
1-15
1
10%
8
22%
16-30
1
10%
5
14%
31-45
1
10%
3
8%
46-60
1
10%
6
17%
61-75
4
40%
9
25%
76-90

Пропущено

16
5
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
19%
1
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
40%
76-90

Забито

33
56
12 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
6
18%
7
13%
1-15
4
12%
13
23%
16-30
2
6%
9
16%
31-45
5
15%
5
9%
46-60
6
18%
10
18%
61-75
10
30%
12
21%
76-90

Пропущено

26
7
17 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
4
15%
1
14%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
7
27%
1
14%
31-45
3
12%
2
29%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
4
15%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0
ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1
Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2
Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 19 15 1 3 47 - 24 46
2. Аякс 19 14 3 2 59 - 4 45
3. Фейеноорд 19 12 3 4 42 - 18 39
4. Витесс 19 11 3 5 26 - 25 36
5. Твенте 19 10 5 4 30 - 22 35
6. АЗ Алкмаар 19 11 2 6 37 - 24 35
7. Камбюр 19 9 2 8 33 - 40 29
8. Утрехт 19 8 5 6 33 - 26 29
9. НЕК Неймеген 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Херенвен 19 7 4 8 20 - 27 25
11. Гоу Эхед Иглс 19 6 3 10 19 - 31 21
12. Хераклес 19 5 4 10 21 - 26 19
13. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
14. Гронинген 19 4 7 8 20 - 28 19
15. Виллем II 19 5 3 11 18 - 38 18
16. Спарта Роттердам 19 2 8 9 16 - 28 14
17. Фортуна Ситтард 19 3 4 12 20 - 48 13
18. ПЕК Зволле 19 2 3 14 11 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Утрехт 10 6 3 1 23 - 10 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 2 0 21 - 1 23
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
10. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
11. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Утрехт 0:3 Аякс онлайн


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