Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Галгенваард
0:1
5' ГолАнтони
0:2
19' ГолБроббей Брайан
20' Желтая карточкаМахер Адам
45' Желтая карточкаБауссайд Отман
0:3
45' ГолБроббей Брайан
65' Желтая карточкаМазрауи Нуссер
Ход матча
5'
0:1
19'
0:2
20'
45'
45'
0:3
65'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
4 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
11
Махи
Мимаун
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мадди ЭросПолузащитник
-
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Утрехт
Аякс
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 17 побед
33 матча
27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.3%
18.2%
51.5%
10 побед 6 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.32
|Силла Мусса
|4
|0.21
|Дувикас Анастасиос
|4 (2)
|0.21
|Махи Мимаун
|3
|0.16
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.16
|Янссен Виллем
|2
|0.11
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.11
|Тимбер Квинтен
|1
|0.05
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.05
|Вормердам Дьянго
|1
|0.05
|Махер Адам
|1
|0.05
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.05
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.05
|Маллахи Мохамед
|1
|0.05
|Загре Артур
|1
|0.05
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|12 (1)
|0.63
|Тадич Душан
|7 (1)
|0.37
|Антони
|7
|0.37
|Бергёйс Стивен
|5
|0.26
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.21
|Нерес Давид
|3
|0.16
|Классен Дэви
|3
|0.16
|Альварес Эдсон
|2
|0.11
|Перейра Данило II
|2
|0.11
|Тимбер Юррьен
|2
|0.11
|Броббей Брайан
|2
|0.11
|Мартинес Лисандро
|1
|0.05
|Гравенберх Райан
|1
|0.05
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|Дарами Мохаммед
|1
|0.05
|Ренсх Девайн
|1
|0.05
|Тальяфико Николас
|1
|0.05
|Кудус Мохаммед
|1
|0.05
|Шуурс Перр
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махер Адам
|8
|0
|Ван дер Марел Марк
|7
|0
|Янссен Виллем
|5
|0
|Вормердам Дьянго
|3
|0
|Тимбер Квинтен
|3
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Алле Себастьян
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
20
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
5
25%
16-30
1
4%
4
20%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
5
22%
4
20%
61-75
6
26%
3
15%
76-90
Пропущено
10
2
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
4
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
50%
76-90
Забито
10
36
4 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
20%
5
14%
1-15
1
10%
8
22%
16-30
1
10%
5
14%
31-45
1
10%
3
8%
46-60
1
10%
6
17%
61-75
4
40%
9
25%
76-90
Пропущено
16
5
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
19%
1
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
2
40%
76-90
Забито
33
56
12 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
6
18%
7
13%
1-15
4
12%
13
23%
16-30
2
6%
9
16%
31-45
5
15%
5
9%
46-60
6
18%
10
18%
61-75
10
30%
12
21%
76-90
Пропущено
26
7
17 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
4
15%
1
14%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
7
27%
1
14%
31-45
3
12%
2
29%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
4
15%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0
ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1
Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2
Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|19
|15
|1
|3
|47 - 24
|46
|2.
|Аякс
|19
|14
|3
|2
|59 - 4
|45
|3.
|Фейеноорд
|19
|12
|3
|4
|42 - 18
|39
|4.
|Витесс
|19
|11
|3
|5
|26 - 25
|36
|5.
|Твенте
|19
|10
|5
|4
|30 - 22
|35
|6.
|АЗ Алкмаар
|19
|11
|2
|6
|37 - 24
|35
|7.
|Камбюр
|19
|9
|2
|8
|33 - 40
|29
|8.
|Утрехт
|19
|8
|5
|6
|33 - 26
|29
|9.
|НЕК Неймеген
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|10.
|Херенвен
|19
|7
|4
|8
|20 - 27
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|19
|6
|3
|10
|19 - 31
|21
|12.
|Хераклес
|19
|5
|4
|10
|21 - 26
|19
|13.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|14.
|Гронинген
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|15.
|Виллем II
|19
|5
|3
|11
|18 - 38
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|17.
|Фортуна Ситтард
|19
|3
|4
|12
|20 - 48
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|19
|2
|3
|14
|11 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|27 - 12
|24
|2.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|5.
|Утрехт
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|2
|5
|11 - 23
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|2
|0
|21 - 1
|23
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Твенте
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Камбюр
|9
|5
|1
|3
|15 - 19
|16
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|АЗ Алкмаар
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|3
|4
|6 - 16
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1