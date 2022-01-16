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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:1
Конец матча

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
1:0
33' Гол в свои ворота
Кореманс Тим
65' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
1:1
77' Гол
Далмау Адриан
81' Желтая карточка
Бангура Алекс
90'+5

Ход матча

33'
Кореманс Тим
1:0
46'
 
Жанс Лоран
Масурас Яннис
65'
 
Бёгелсдейк Том
73'
 
Сметс Бриан
Намли Юнес
74'
Брей Майкл
Маулун Робин
 
77'
1:1
Далмау Адриан
81'
Бангура Алекс
 
87'
Хендрикс Сэм
Йоостен Патрик
 
90'
 
Эмега Эмануэль
Тай Леннарт

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

1
Стивенс
Сонни
33
Ван
дер
Мер
Йондли
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
10
Паулиссен
Митчелл
20
Маулун
Робин
17
Доодеман
Ник
28
Робертс
Улдрикис
11
Йоостен
Патрик
1
Кореманс
Тим
2
Масурас
Яннис
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
5
Мейерс
Арон
7
Ван
Крой
Вито
8
Мейнанс
Свен
6
Абелс
Дирк
10
Намли
Юнес
9
Тай
Леннарт
11
Далмау
Адриан
Камбюр
4-3-3
Спарта Роттердам
5-3-2

История личных встреч

Камбюр
Спарта Роттердам

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:4
ПД
3:3
ПД
3:0
ТМК
0:1
ТМК
2:4
ПД
1:0
ПД
3:2
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 5 0.26
Робертс Улдрикис 5 0.26
Каллон Исса 3 0.16
Маулун Робин 3 (1) 0.16
Tom Boere 3 0.16
Бангура Алекс 3 0.16
Брей Майкл 2 0.11
Самбисса Давид 2 0.11
Тол Марко 2 0.11
Худемакерс Меес 2 0.11
Киш Тамаш 1 0.05
Паулиссен Митчелл 1 0.05
Доодеман Ник 0 0
Схаутен Эрик 0 0
Шмидт Доке 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.16
Вриндс Барт 3 0.16
Сметс Бриан 2 0.11
Тай Леннарт 2 0.11
Ван Крой Вито 2 0.11
Эмега Эмануэль 2 0.11
Оассар Адиль 1 0.05
Далмау Адриан 1 0.05
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 6 1
Макинтош Келвин 3 0
Каллон Исса 2 0
Маулун Робин 2 0
Якобс Ями 2 0
Шмидт Доке 0 1
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 5 0
Сметс Бриан 3 0
Бёгелсдейк Том 3 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Вриндс Барт 2 0
Мейерс Арон 0 1
Энгельс Марио 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
4
24%
3
38%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
3
38%
76-90

Пропущено

22
13
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
5%
3
23%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
7
32%
1
8%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
27%
4
31%
76-90

Забито

15
9
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
6
40%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
5
26%
3
21%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
7
37%
4
29%
76-90

Забито

32
17
9 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
6
19%
5
29%
29%
16-30
3
9%
5
29%
29%
31-45
10
31%
0
0%
46-60
10
31%
2
12%
61-75
3
9%
4
24%
76-90

Пропущено

41
27
20 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
1
2%
4
15%
1-15
9
22%
4
15%
16-30
10
24%
4
15%
31-45
5
12%
3
11%
46-60
3
7%
4
15%
61-75
13
32%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3
Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 19 15 1 3 47 - 24 46
2. Аякс 19 14 3 2 59 - 4 45
3. Фейеноорд 19 12 3 4 42 - 18 39
4. Витесс 19 11 3 5 26 - 25 36
5. Твенте 19 10 5 4 30 - 22 35
6. АЗ Алкмаар 19 11 2 6 37 - 24 35
7. Камбюр 19 9 2 8 33 - 40 29
8. Утрехт 19 8 5 6 33 - 26 29
9. НЕК Неймеген 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Херенвен 19 7 4 8 20 - 27 25
11. Гоу Эхед Иглс 19 6 3 10 19 - 31 21
12. Хераклес 19 5 4 10 21 - 26 19
13. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
14. Гронинген 19 4 7 8 20 - 28 19
15. Виллем II 19 5 3 11 18 - 38 18
16. Спарта Роттердам 19 2 8 9 16 - 28 14
17. Фортуна Ситтард 19 3 4 12 20 - 48 13
18. ПЕК Зволле 19 2 3 14 11 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Утрехт 10 6 3 1 23 - 10 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 2 0 21 - 1 23
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
10. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
11. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 1:1 Спарта Роттердам онлайн


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