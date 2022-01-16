Второй тайм

95' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Робертс Улдрикис имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

93' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Брей Майкл пробует нанести удар издали, но Тим Кореманс держит все под контролем

82' Камбюр выполняет удар от ворот.

82' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Жанс Лоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Удар от ворот произведет Камбюр

79' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Г О О О О Л - Далмау Адриан забивает ударом с правой ноги!

76' Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Намли Юнес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Игра в одни ворота сейчас. Спарта Роттердам доминирует и владеет мячом

72' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

71' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удар от ворот произведет Камбюр

70' Плохо сыграл Макинтош Келвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

69' Далмау Адриан нанес удар головой, но Сонни Стивенс спокойно отбил мяч.

68' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Бёгелсдейк Том получил желтую карточку от судьи

65' Матч возобновлен

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Удар от ворот произведет Камбюр

62' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Доодеман Ник оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

59' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Маулун Робин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

57' Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля