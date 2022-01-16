Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Камбюр
1:0
33' Гол в свои воротаКореманс Тим
65' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
1:1
77' ГолДалмау Адриан
81' Желтая карточкаБангура Алекс
Ход матча
33'
1:0
65'
77'
1:1
81'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
20
Маулун
Робин
17
Доодеман
Ник
10
Намли
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
-
17 Доодеман НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
14 Брей МайклНападающий
-
27 Sekou Sylla
-
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
16 Сметс БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Rijk Janse
-
30 Fin Murre
-
15 Achraf Madi
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Камбюр
Спарта Роттердам
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|5
|0.26
|Робертс Улдрикис
|5
|0.26
|Каллон Исса
|3
|0.16
|Маулун Робин
|3 (1)
|0.16
|Tom Boere
|3
|0.16
|Бангура Алекс
|3
|0.16
|Брей Майкл
|2
|0.11
|Самбисса Давид
|2
|0.11
|Тол Марко
|2
|0.11
|Худемакерс Меес
|2
|0.11
|Киш Тамаш
|1
|0.05
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.05
|Доодеман Ник
|0
|0
|Схаутен Эрик
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|3
|0.16
|Вриндс Барт
|3
|0.16
|Сметс Бриан
|2
|0.11
|Тай Леннарт
|2
|0.11
|Ван Крой Вито
|2
|0.11
|Эмега Эмануэль
|2
|0.11
|Оассар Адиль
|1
|0.05
|Далмау Адриан
|1
|0.05
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|6
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Маулун Робин
|2
|0
|Якобс Ями
|2
|0
|Шмидт Доке
|0
|1
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абелс Дирк
|6
|0
|Оассар Адиль
|5
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Бёгелсдейк Том
|3
|0
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Вриндс Барт
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Энгельс Марио
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
4
24%
3
38%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
3
38%
76-90
Пропущено
22
13
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
5%
3
23%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
7
32%
1
8%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
6
27%
4
31%
76-90
Забито
15
9
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
6
40%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
5
26%
3
21%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
7
37%
4
29%
76-90
Забито
32
17
9 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
6
19%
5
29%
29%
16-30
3
9%
5
29%
29%
31-45
10
31%
0
0%
46-60
10
31%
2
12%
61-75
3
9%
4
24%
76-90
Пропущено
41
27
20 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
1
2%
4
15%
1-15
9
22%
4
15%
16-30
10
24%
4
15%
31-45
5
12%
3
11%
46-60
3
7%
4
15%
61-75
13
32%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3
Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|19
|15
|1
|3
|47 - 24
|46
|2.
|Аякс
|19
|14
|3
|2
|59 - 4
|45
|3.
|Фейеноорд
|19
|12
|3
|4
|42 - 18
|39
|4.
|Витесс
|19
|11
|3
|5
|26 - 25
|36
|5.
|Твенте
|19
|10
|5
|4
|30 - 22
|35
|6.
|АЗ Алкмаар
|19
|11
|2
|6
|37 - 24
|35
|7.
|Камбюр
|19
|9
|2
|8
|33 - 40
|29
|8.
|Утрехт
|19
|8
|5
|6
|33 - 26
|29
|9.
|НЕК Неймеген
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|10.
|Херенвен
|19
|7
|4
|8
|20 - 27
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|19
|6
|3
|10
|19 - 31
|21
|12.
|Хераклес
|19
|5
|4
|10
|21 - 26
|19
|13.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|14.
|Гронинген
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|15.
|Виллем II
|19
|5
|3
|11
|18 - 38
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|17.
|Фортуна Ситтард
|19
|3
|4
|12
|20 - 48
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|19
|2
|3
|14
|11 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|27 - 12
|24
|2.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|5.
|Утрехт
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|2
|5
|11 - 23
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|2
|0
|21 - 1
|23
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Твенте
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Камбюр
|9
|5
|1
|3
|15 - 19
|16
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|АЗ Алкмаар
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|3
|4
|6 - 16
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1