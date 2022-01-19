Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Элланд Роуд
История личных встреч
Лидс
Ньюкасл
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|8 (3)
|0.4
|Харрисон Джек
|4
|0.2
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.1
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.1
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.1
|Эйлинг Люк
|1
|0.05
|Клих Матеуш
|1
|0.05
|Даллас Стюарт
|1
|0.05
|Робертс Тайлер
|1
|0.05
|Гелхардт Джо
|1
|0.05
|Льоренте Диего
|1
|0.05
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.3
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.25
|Манкильо Хави
|1
|0.05
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.05
|Жоэлинтон
|1
|0.05
|Лонгстафф Шон
|1
|0.05
|Шелви Джонджо
|1
|0.05
|Хендрик Джефф
|1
|0.05
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.05
|Хэйден Айзак
|1
|0.05
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Фрейзер Райан
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Шёр Фабиан
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льоренте Диего
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|3
|1
|Купер Лиам
|4
|0
|Морено Родриго
|4
|0
|Рафинья Диас
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Даллас Стюарт
|2
|0
|Форшоу Адам
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Кох Робин
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Гелхардт Джо
|2
|0
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|4
|1
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Фрейзер Райан
|2
|0
|Крафт Эмиль
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Дамметт Пол
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
0
0%
1
17%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
4
20%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
4
27%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
20%
5
25%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
18%
4
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
4
36%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Пропущено
23
23
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
2
9%
3
13%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
9
39%
1
4%
46-60
5
22%
6
26%
61-75
2
9%
7
30%
76-90
Забито
25
20
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
2
8%
5
25%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
4
16%
5
25%
31-45
4
16%
3
15%
46-60
3
12%
5
25%
61-75
7
28%
1
5%
76-90
Пропущено
38
43
14 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
3
8%
3
7%
1-15
6
16%
8
19%
16-30
5
13%
5
12%
31-45
13
34%
5
12%
46-60
6
16%
10
23%
61-75
5
13%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4
Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3
Ньюкасл
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4
Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|55 - 18
|45
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|46 - 18
|44
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|41 - 30
|37
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 22
|36
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 30
|35
|7.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|22 - 22
|29
|10.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|33 - 36
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 36
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 39
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|23 - 37
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|10 - 45
|13
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|17.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 25
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
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Прогнозы на матч Лидс - Ньюкасл
Исход игры
Лидс
78.7% (37)
Ничья
12.8% (6)
Ньюкасл
8.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
73.91% (34)
Нет
26.09% (12)
Популярный счёт
2:1 Лидс
46.8% (22)
1:0 Лидс
19.1% (9)
1:1 Ничья
12.8% (6)
1:2 Ньюкасл
8.5% (4)
2:0 Лидс
4.3% (2)
3:1 Лидс
4.3% (2)
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