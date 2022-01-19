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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл

История личных встреч

Лидс
Ньюкасл

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:2
Ч
1:1
Ч
0:2
КЛ
2:0
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 8 (3) 0.4
Харрисон Джек 4 0.2
Бэмфорд Патрик 2 0.1
Джеймс Дэниэл 2 0.1
Морено Родриго 2 (1) 0.1
Эйлинг Люк 1 0.05
Клих Матеуш 1 0.05
Даллас Стюарт 1 0.05
Робертс Тайлер 1 0.05
Гелхардт Джо 1 0.05
Льоренте Диего 1 0.05
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.3
Сен-Максимен Аллан 5 0.25
Манкильо Хави 1 0.05
Мёрфи Джейкоб 1 0.05
Жоэлинтон 1 0.05
Лонгстафф Шон 1 0.05
Шелви Джонджо 1 0.05
Хендрик Джефф 1 0.05
Ласcеллс Джамал 1 0.05
Хэйден Айзак 1 0.05
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льоренте Диего 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Фирпо Жуниор 5 0
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Рафинья Диас 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 2 0
Даллас Стюарт 2 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Кох Робин 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Мелье Иллан 2 0
Гелхардт Джо 2 0
Джеймс Дэниэл 1 0
Драме Коди 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 4 1
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Жоэлинтон 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 2 0
Крафт Эмиль 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Сен-Максимен Аллан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Дамметт Пол 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
0
0%
1
17%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
4
20%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
4
27%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
18%
4
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
4
36%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

23
23
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
2
9%
3
13%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
9
39%
1
4%
46-60
5
22%
6
26%
61-75
2
9%
7
30%
76-90

Забито

25
20
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
2
8%
5
25%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
4
16%
5
25%
31-45
4
16%
3
15%
46-60
3
12%
5
25%
61-75
7
28%
1
5%
76-90

Пропущено

38
43
14 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
3
8%
3
7%
1-15
6
16%
8
19%
16-30
5
13%
5
12%
31-45
13
34%
5
12%
46-60
6
16%
10
23%
61-75
5
13%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4
Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3
Ньюкасл
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4
Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Вест Хэм Заявка 22 11 4 7 41 - 30 37
5. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
6. Манчестер Юнайтед Заявка 21 10 5 6 35 - 30 35
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 22 6 5 11 25 - 36 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Лидс Заявка 20 5 7 8 24 - 39 22
16. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
15. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
6. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
16. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
17. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2022, осталось 2 дня 7 часов 29 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Лидс 79.2% (38)
    X 12.5% (6)
    Ньюкасл 8.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Ньюкасл
    2.03
    3.86
    3.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лидс - Ньюкасл онлайн


    Прогнозы на матч Лидс - Ньюкасл

    Исход игры
    Лидс
    78.7% (37)
    Ничья
    12.8% (6)
    Ньюкасл
    8.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (34)
    Нет
    26.09% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    46.8% (22)
    1:0 Лидс
    19.1% (9)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    1:2 Ньюкасл
    8.5% (4)
    2:0 Лидс
    4.3% (2)
    3:1 Лидс
    4.3% (2)
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    Ньюкасл

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