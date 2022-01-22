Давно уже "Манчестер Сити" наиграл на свой гол, слишком сильно "Саутгемптон" жался к своим воротам и дальше. Нельзя так играть 90% игрового времени против этой команды.

Фоден разогнал атаку по левой половине поля, но затем Фил выполнил слишком высокую подачу в центр штрафной площади для Жезуса.

Де Брёйне с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Перро грамотно подставил ногу и отправил мяч на угловой.

Быстро Де Брёйне разыграл корнер с Фоденом, затем мяч с правого фланга был доставлен к радиусу штрафной площади, Канселу пробил по воротам, мяч попал в защитника "Саутгемптона".

Грилиш совершил рывок по левому флангу и от лицевой линии выполнил подачу к ближнему углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Начинается второй тайм. Сейчас "Манчестер Сити" наверняка и дальше продолжит играть первым номером, "Саутгемптону" при этом нужно стараться чаще играть хотя бы в центре поля, а иначе "святые" точно не устоят.

В составе "Саутгемптона" после перерыва произошла замена. Вместо Натана Редмонда на поле вышел Мохамед Эльюнусси.

Угловой у ворот "Манчестер Сити". Уорд-Праус закрутил мяч к ближнему углу вратарской, Беднарек головой пробил в ближний угол ворот, Эдерсон удачно отбил мяч на своего партнёра по команде.

Грилиш вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Джек пробил в правый угол ворот, мяч задел ногу Салису и ушёл на правую половину поля.

Уокер с правого фланга выполнил передачу в радиус штрафной площади, Родри пробил в правый угол ворот с отскоком от газона, Форстер в прыжке перевёл мяч на угловой.

Игроки "Манчестер Сити" быстро разыграли корнер, затем с правого фланга Фоден выполнил подачу к линии вратарской, Броя в борьбе с Лапортом выбил мяч на повторный корнер.

Вновь "горожане" разыграли корнер, затем с левого фланга де Брёйне выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Фоден с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, где был Стерлинг, Армстронг сыграл на опережение и выбил мяч на угловой.

Фоден с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Лапорт головой сбросил мяч к правой штанге, защитники "Саутгемптона" прочитали момент и перехватили мяч.

Армстронг из центра поля выполнил передачу на ход Броя по правой половине поля, Армандо убежал в штрафную площадь и под давлением Лапорта пробил по воротам, Эмерик успел сыграть в подкате и отправить мяч на угловой.

Уорд-Праус с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Салису в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, но получилась скидка к правой штанге, Броя головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в штангу, а затем уже Беднарек с правого угла вратарской не попал в ближний угол ворот.

Де Брёйне с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Саутгемптона" вновь сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

Фоден с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Салису спокойно выбил мяч подальше от своих ворот.

Стерлинг с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Фоден в касание пробил под правый угол ворот, Форстер в прыжке спас свою команду.

Родри теперь уже пробил в правый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

Канселу выполнил неплохой заброс к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Жезусу, чтобы зацепиться за мяч.

Поднялся Армстронг после паузы, Стюарт показал, что он готов играть дальше.

Адамс на правом фланге нарушил правила против Жезуса. "Манчестер Сити" тщательно готовится к стандарту.

Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Лапорт!!! Де Брёйне со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Лапорт оторвался от защитников "Саутгемптона" и головой отправил мяч в левый угол ворот.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Саутгемптон" на своём поле сенсационно переигрывает "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Пока единственный мяч в этой встрече на первых минутах игры забил Кайл Уокер-Питерс. В целом же "Манчестер Сити" давно наиграл на пару своих голов, но пока "горожане" никак не могут пробить Фрейзера Форстера, а также команда Хосепа Гвардиолы временами просто губит моменты.

45' Де Брёйне выполнил хорошую передачу к правому углу штрафной площади на ход Уокеру, Кайл выполнил прострел в центр штрафной, но Салису так удачно сыграл в подкате, что мяч ушёл за лицевую линию поля от игрока "Манчестер Сити".

45' Две минуты добавил Саймон Хупер к основному времени первого тайма.

44' Уокер получил передачу на ход по правому флангу от Родри, Кайл набежал на мяч и в касание выполнил прострел по вратарскую, Форстер сыграл надёжно и намертво поймал мяч при игре на перехвате.

43' Уокер с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после серии рикошетом Родри пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч ушёл в сторону от левой штанги.

42' Считает уже "Саутгемптон" минуты до перерыва, совсем "святых" сейчас придавили к собственным воротам.

41' Адамс в борьбе за верховой мяч на половине поля "Манчестер Сити" рукой попал по лицу Лапорту.

40' Фоден с левого фланга выполнил заброс к левому углу вратарской на Канселу, Форстер вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

39' Фоден с левого фланга выполнил убойный прострел в центр штрафной площади, Стерлинг должен был сравнивать счёт, но Форстер каким-то чудом смог спасти свою команду.

38' Перро в центре поля нарушил правила против Стерлинга. "Манчестер Сити" не удалось быстро разыграть стандарт.

37' Редмонд из центра поля выполнил передачу на ход Армстронгу, Сюарт не смог оторваться от Лапорта, а затем уже Эдерсон выбежал за пределы штрафной площади и выбил мяч в штрафную площадь "Саутгемптона", где был только Форстер.

36' Силва с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Стерлинга, Рахим обыграл Адамса и затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел совсем рядом со штангой.

35' Угловой у ворот "Саутгемптона". Силва быстро разыграл корнер с Фоденом, затем Стерлинг с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, тут уже защитники "святых" выиграли борьбу за мяч.

34' Саймон Хупер немного подумал и затем всё же показал защитнику "Саутгемптона" Яну Беднареку жёлтую карточку за грубую игру против Грилиша.

33' Беднарек на своей половине поля грубовато сыграл против Грилиша. После этого на поле возникла небольшая стычка.

32' Де Брёйне и Фоден разыграли корнер, затем с левой половины поля Канселу забросил мяч к правой штанге, никого из партнёров по команде там не оказалось.

31' Адамс выполнил неплохую передачу на левый угол штрафной площади на ход Броя, мог быть очень опасный момент, но форвард "Саутгемптона" вновь оказался в офсайде.

30' Игроки "Манчестер Сити" быстро разыграли угловой, затем Канселу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

29' Фоден выполнил хорошую передачу на ход Грилишу по левой половине поля, Джек убежал на левый угол штрафной площади, удалось ему избавиться от Салису, но по итогу прострел во вратарскую блокировал Форстер, Фрейзер ногой отправил мяч на угловой.

28' Беднарек из глубины поля выполнил заброс на ход Адамсу по левому флангу, мяч полетел слишком сильно, да и изначально он получился уходящим, в итоге мяч улетел в аут.

27' Регулярно игроки "Манчестер Сити" стараются прессинговать Фрейзера Форстера, но голкипер "Саутгемптона" пока не позволяет себе ошибаться.

26' Стерлинг перестарался в борьбе за мяч на половине поля "святых", правила были нарушены против Перро.

25' Рискует "Манчестер Сити" доиграться уже в первом тайме, как-то слишком самоуверенно временами действуют гости.

24' Ромеу из центра поля выполнил отличную проникающую передачу на ход Броя по левой половине поля, но всё же форвард "Саутгемптона" на этот раз забрался в небольшой офсайд.

23' Игроки "Манчестер Сити" временами начинают уже слишком спешить. Сейчас "горожане" толком не успели поставить мяч и разыграли стандарт по катящемуся мячу, что не понравилось Саймону Хуперу.

22' Перро попал под прессинг Уокера на правом фланге, но Роме грамотно пробил во флангового защитника "Манчестер Сити", мяч от Кайла улетел в аут.

21' Стерлинг в центре поля нарушил правила против Перро. Игроки "Саутгемптона" спокойно разыграли стандарт.

20' Де Брёйне с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

19' Грилиш выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Фодену, Уокер-Питерс успел сыграть в подкате и выбить мяч в аут.

18' Канселу ворвался в штрафную площадь с левого фланга, отличную передачу выполнил де Брёйне, Жоау в свою очередь выполнил прострел к ближней штанге, вновь мяч оказался в руках у Форстера.

17' "Манчестер Сити" конечно же намного больше времени проводит с мячом, но в целом "Саутгемптон" очень грамотно действует от обороны.

16' Стерлинг получил передачу на ход по правому флангу из центра поля, Рахим зацепился за мяч, но вот подача к линии вратарской у него вышла далеко не самой лучшей, Фостер при игре на выходе спокойно забрал мяч в руки.

15' Броя прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел ногу Диаша, а затем уже защитники "Манчестер Сити" спокойно перехватили его.

14' Стерлинг с правого фланга выполнил слишком сильную передачу к правому углу штрафной площади на ход Силве, Бернарду не удалось сохранить мяч в игре, будет удар от ворот.

13' Уокер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Салису сыграл внимательно и спокойно выбил мяч в аут.

12' Беднарек в центре поля огрел по ногам Грилиша. Игроки "Манчестер Сити" не стали спешить при розыгрыше мяча на этот раз.

11' Силва выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Уокеру, защитники "Саутгемптона" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

10' Стерлинг прошёл вперёд по правому флангу и от лицевой линии выполнил подачу во вратарскую, Форстер поймал мяч без всякого труда.

9' А вот и очень интересное начало матча у нас получается, как мы и говорили, "Саутгемптон" на своём поле способен доставлять немало проблем фаворитам.

8' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Уокер-Питерс!!! Ромеу в центре поля выполнил перевод на правый фланг, Уокер-Питерс разогнал атаку по правому флангу, при входе в штрафную площадь Кайл отыгрался с Редмондом, а затем фланговый защитник "Саутгемптона" с правого угла штрафной площади отлично пробил в правый угол ворот, Эдерсон не смог спасти свою команду.

7' Уорд-Праус со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Салису в борьбе с Родри головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

6' Диаш в центре поля нарушил правила против Адамса. Игроки "Саутгемптона" не стали спешить при розыгрыше мяча.

5' Перро на правом фланге нарушил правила против Стерлинга. Рахим сам достаточно быстро разыграл стандарт.

4' Игроки "Манчестер Сити" быстро разыграли корнер, мяч был доставлен к радиусу штрафной площади, но Канселу под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

3' Фоден со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Армстронг в борьбе с Грилишем выбил мяч на угловой.

2' Ромеу на левой половине поля нарушил правила против Грилиша. "Манчестер Сити" сразу же заработал неплохой стандарт.