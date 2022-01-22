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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
1:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
1:0
7' Гол
Уокер-Питерс Кайл
33' Желтая карточка
Беднарек Ян
1:1
65' Гол
Лапорт Эмерик
69'

Ход матча

7'
Уокер-Питерс Кайл
(Редмонд Натан)
1:0
33'
Беднарек Ян
 
46'
Эльюнусси Мохамед
Редмонд Натан
 
60'
 
Жезус Габриэль
Стерлинг Рахим
65'
1:1
Лапорт Эмерик
(Де Брёйне Кевин)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Прогнозы 149
Саутгемптон 2% (3)
X 4% (6)
Манчестер Сити 94% (140)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Манчестер Сити
9.00
6.82
2.63
Все Коэффициенты
Новости
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
11
Редмонд
Натан
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
17
Армстронг
Стюарт
18
Броя
Армандо
10
Адамс
Че
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
17
Де
Брёйне
Кевин
7
Стерлинг
Рахим
10
Грилиш
Джек
47
Фоден
Фил
Саутгемптон
4-4-2
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Саутгемптон
Манчестер Сити

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
100%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

20 матчей

15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 6 (3) 0.27
Броя Армандо 5 0.23
Адамс Че 4 0.18
Беднарек Ян 3 0.14
Армстронг Адам 2 0.09
Эльюнусси Мохамед 2 0.09
Уокер-Питерс Кайл 1 0.05
Ливраменто Валентино 1 0.05
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 7 0.3
Стерлинг Рахим 7 (2) 0.3
Марез Рияд 6 (2) 0.26
Де Брёйне Кевин 6 0.26
Фоден Фил 5 0.22
Гюндоган Илкай 4 0.17
Родри Эрнандес 3 0.13
Жезус Габриэль 2 0.09
Грилиш Джек 2 0.09
Диаш Рубен 2 0.09
Торрес Ферран 2 0.09
Лапорт Эмерик 2 0.09
Канселу Жоау 1 0.04
Фернандиньо Фернандо 1 0.04
Стоунс Джон 1 0.04
Аке Натан 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 8 1
Ромеу Ориоль 5 0
Беднарек Ян 5 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0
Ральф Хазенхюттль 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 4 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
21
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
27%
3
14%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
1
9%
4
19%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Забито

12
31
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
17%
7
23%
1-15
2
17%
3
10%
16-30
2
17%
4
13%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
4
33%
8
26%
61-75
2
17%
6
19%
76-90

Пропущено

24
7
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
4
17%
2
29%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
21%
2
29%
46-60
3
13%
1
14%
61-75
7
29%
29%
2
29%
76-90

Забито

23
52
13 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 3
5
22%
10
19%
1-15
4
17%
7
13%
16-30
4
17%
8
15%
31-45
3
13%
5
10%
46-60
5
22%
12
23%
61-75
2
9%
10
19%
76-90

Пропущено

35
15
15 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
5
14%
3
20%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
8
23%
5
33%
46-60
4
11%
2
13%
61-75
8
23%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1
Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:1 Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Манчестер Юнайтед Заявка 22 11 5 6 36 - 30 38
5. Вест Хэм Заявка 23 11 4 8 41 - 31 37
6. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
12. Саутгемптон 1:1 Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Ньюкасл Заявка 21 2 9 10 21 - 43 15
19. Уотфорд Заявка 20 4 2 14 23 - 40 14
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:1 Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
9. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
10. Саутгемптон 1:1 Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:1 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон 1:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 72'
    Грилиш совершил рывок по левому флангу и от лицевой линии выполнил подачу к ближнему углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    71'
    Быстро Де Брёйне разыграл корнер с Фоденом, затем мяч с правого фланга был доставлен к радиусу штрафной площади, Канселу пробил по воротам, мяч попал в защитника "Саутгемптона". 
  • 70'
    Де Брёйне с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Перро грамотно подставил ногу и отправил мяч на угловой. 
  • 69'
    Фоден разогнал атаку по левой половине поля, но затем Фил выполнил слишком высокую подачу в центр штрафной площади для Жезуса. 
  • 68'
    Давно уже "Манчестер Сити" наиграл на свой гол, слишком сильно "Саутгемптон" жался к своим воротам и дальше. Нельзя так играть 90% игрового времени против этой команды. 
  • Описание гола
    67'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Лапорт!!! Де Брёйне со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Лапорт оторвался от защитников "Саутгемптона" и головой отправил мяч в левый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    66'
    Адамс на правом фланге нарушил правила против Жезуса. "Манчестер Сити" тщательно готовится к стандарту. 
  • 65'
    Поднялся Армстронг после паузы, Стюарт показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    64'
    Армстронг начал испытывать мышечные проблемы, вышли на поле врачи "Саутгемптона", пауза в игре.  
  • 63'
    Канселу выполнил неплохой заброс к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Жезусу, чтобы зацепиться за мяч. 
  • Замена
    62'
    В составе "Манчестер Сити" произошла замена. Вместо Рахима Стерлинга на поле вышел Габриэль Жезус. 
  • Опасный момент
    61'
    Родри теперь уже пробил в правый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.
  • 60'
    Фоден пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Саутгемптона". 
  • Опасный момент
    59'
    Стерлинг с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Фоден в касание пробил под правый угол ворот, Форстер в прыжке спас свою команду. 
  • 58'
    Фоден с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Салису спокойно выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 57'
    Де Брёйне с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Саутгемптона" вновь сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Штанга
    56'
    Уорд-Праус с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Салису в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, но получилась скидка к правой штанге, Броя головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в штангу, а затем уже Беднарек с правого угла вратарской не попал в ближний угол ворот. 
  • 55'
    Армстронг из центра поля выполнил передачу на ход Броя по правой половине поля, Армандо убежал в штрафную площадь и под давлением Лапорта пробил по воротам, Эмерик успел сыграть в подкате и отправить мяч на угловой. 
  • Угловой
    54'
    Фоден с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Лапорт головой сбросил мяч к правой штанге, защитники "Саутгемптона" прочитали момент и перехватили мяч. 
  • 53'
    Фоден с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, где был Стерлинг, Армстронг сыграл на опережение и выбил мяч на угловой. 
  • Угловой
    52'
    Вновь "горожане" разыграли корнер, затем с левого фланга де Брёйне выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    51'
    Игроки "Манчестер Сити" быстро разыграли корнер, затем с правого фланга Фоден выполнил подачу к линии вратарской, Броя в борьбе с Лапортом выбил мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    50'
    Уокер с правого фланга выполнил передачу в радиус штрафной площади, Родри пробил в правый угол ворот с отскоком от газона, Форстер в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 49'
    Грилиш вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Джек пробил в правый угол ворот, мяч задел ногу Салису и ушёл на правую половину поля. 
  • Угловой
    48'
    Угловой у ворот "Манчестер Сити". Уорд-Праус закрутил мяч к ближнему углу вратарской, Беднарек головой пробил в ближний угол ворот, Эдерсон удачно отбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • Замена
    47'
    В составе "Саутгемптона" после перерыва произошла замена. Вместо Натана Редмонда на поле вышел Мохамед Эльюнусси. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Сейчас "Манчестер Сити" наверняка и дальше продолжит играть первым номером, "Саутгемптону" при этом нужно стараться чаще играть хотя бы в центре поля, а иначе "святые" точно не устоят. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Саутгемптон" на своём поле сенсационно переигрывает "Манчестер Сити" со счётом 1:0. Пока единственный мяч в этой встрече на первых минутах игры забил Кайл Уокер-Питерс. В целом же "Манчестер Сити" давно наиграл на пару своих голов, но пока "горожане" никак не могут пробить Фрейзера Форстера, а также команда Хосепа Гвардиолы временами просто губит моменты. 
  • 45'
    Де Брёйне выполнил хорошую передачу к правому углу штрафной площади на ход Уокеру, Кайл выполнил прострел в центр штрафной, но Салису так удачно сыграл в подкате, что мяч ушёл за лицевую линию поля от игрока "Манчестер Сити". 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Саймон Хупер к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Уокер получил передачу на ход по правому флангу от Родри, Кайл набежал на мяч и в касание выполнил прострел по вратарскую, Форстер сыграл надёжно и намертво поймал мяч при игре на перехвате. 
  • 43'
    Уокер с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после серии рикошетом Родри пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч ушёл в сторону от левой штанги. 
  • 42'
    Считает уже "Саутгемптон" минуты до перерыва, совсем "святых" сейчас придавили к собственным воротам. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Адамс в борьбе за верховой мяч на половине поля "Манчестер Сити" рукой попал по лицу Лапорту. 
  • 40'
    Фоден с левого фланга выполнил заброс к левому углу вратарской на Канселу, Форстер вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
  • Опасный момент
    39'
    Фоден с левого фланга выполнил убойный прострел в центр штрафной площади, Стерлинг должен был сравнивать счёт, но Форстер каким-то чудом смог спасти свою команду. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Перро в центре поля нарушил правила против Стерлинга. "Манчестер Сити" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 37'
    Редмонд из центра поля выполнил передачу на ход Армстронгу, Сюарт не смог оторваться от Лапорта, а затем уже Эдерсон выбежал за пределы штрафной площади и выбил мяч в штрафную площадь "Саутгемптона", где был только Форстер. 
  • Опасный момент
    36'
    Силва с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Стерлинга, Рахим обыграл Адамса и затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел совсем рядом со штангой. 
  • Угловой
    35'
    Угловой у ворот "Саутгемптона". Силва быстро разыграл корнер с Фоденом, затем Стерлинг с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, тут уже защитники "святых" выиграли борьбу за мяч. 
  • Желтая карточка
    34'
    Саймон Хупер немного подумал и затем всё же показал защитнику "Саутгемптона" Яну Беднареку жёлтую карточку за грубую игру против Грилиша. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Беднарек на своей половине поля грубовато сыграл против Грилиша. После этого на поле возникла небольшая стычка. 
  • Угловой
    32'
    Де Брёйне и Фоден разыграли корнер, затем с левой половины поля Канселу забросил мяч к правой штанге, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Офсайд
    31'
    Адамс выполнил неплохую передачу на левый угол штрафной площади на ход Броя, мог быть очень опасный момент, но форвард "Саутгемптона" вновь оказался в офсайде. 
  • Угловой
    30'
    Игроки "Манчестер Сити" быстро разыграли угловой, затем Канселу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 29'
    Фоден выполнил хорошую передачу на ход Грилишу по левой половине поля, Джек убежал на левый угол штрафной площади, удалось ему избавиться от Салису, но по итогу прострел во вратарскую блокировал Форстер, Фрейзер ногой отправил мяч на угловой. 
  • 28'
    Беднарек из глубины поля выполнил заброс на ход Адамсу по левому флангу, мяч полетел слишком сильно, да и изначально он получился уходящим, в итоге мяч улетел в аут. 
  • 27'
    Регулярно игроки "Манчестер Сити" стараются прессинговать Фрейзера Форстера, но голкипер "Саутгемптона" пока не позволяет себе ошибаться. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Стерлинг перестарался в борьбе за мяч на половине поля "святых", правила были нарушены против Перро. 
  • 25'
    Рискует "Манчестер Сити" доиграться уже в первом тайме, как-то слишком самоуверенно временами действуют гости. 
  • Офсайд
    24'
    Ромеу из центра поля выполнил отличную проникающую передачу на ход Броя по левой половине поля, но всё же форвард "Саутгемптона" на этот раз забрался в небольшой офсайд. 
  • Судья
    23'
    Игроки "Манчестер Сити" временами начинают уже слишком спешить. Сейчас "горожане" толком не успели поставить мяч и разыграли стандарт по катящемуся мячу, что не понравилось Саймону Хуперу. 
  • 22'
    Перро попал под прессинг Уокера на правом фланге, но Роме грамотно пробил во флангового защитника "Манчестер Сити", мяч от Кайла улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Стерлинг в центре поля нарушил правила против Перро. Игроки "Саутгемптона" спокойно разыграли стандарт. 
  • 20'
    Де Брёйне с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • 19'
    Грилиш выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Фодену, Уокер-Питерс успел сыграть в подкате и выбить мяч в аут. 
  • 18'
    Канселу ворвался в штрафную площадь с левого фланга, отличную передачу выполнил де Брёйне, Жоау в свою очередь выполнил прострел к ближней штанге, вновь мяч оказался в руках у Форстера. 
  • 17'
    "Манчестер Сити" конечно же намного больше времени проводит с мячом, но в целом "Саутгемптон" очень грамотно действует от обороны.
  • 16'
    Стерлинг получил передачу на ход по правому флангу из центра поля, Рахим зацепился за мяч, но вот подача к линии вратарской у него вышла далеко не самой лучшей, Фостер при игре на выходе спокойно забрал мяч в руки. 
  • 15'
    Броя прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел ногу Диаша, а затем уже защитники "Манчестер Сити" спокойно перехватили его. 
  • 14'
    Стерлинг с правого фланга выполнил слишком сильную передачу к правому углу штрафной площади на ход Силве, Бернарду не удалось сохранить мяч в игре, будет удар от ворот. 
  • 13'
    Уокер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Салису сыграл внимательно и спокойно выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Беднарек в центре поля огрел по ногам Грилиша. Игроки "Манчестер Сити" не стали спешить при розыгрыше мяча на этот раз. 
  • 11'
    Силва выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Уокеру, защитники "Саутгемптона" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • 10'
    Стерлинг прошёл вперёд по правому флангу и от лицевой линии выполнил подачу во вратарскую, Форстер поймал мяч без всякого труда. 
  • 9'
    А вот и очень интересное начало матча у нас получается, как мы и говорили, "Саутгемптон" на своём поле способен доставлять немало проблем фаворитам. 
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Уокер-Питерс!!! Ромеу в центре поля выполнил перевод на правый фланг, Уокер-Питерс разогнал атаку по правому флангу, при входе в штрафную площадь Кайл отыгрался с Редмондом, а затем фланговый защитник "Саутгемптона" с правого угла штрафной площади отлично пробил в правый угол ворот, Эдерсон не смог спасти свою команду. 
  • 7'
    Уорд-Праус со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Салису в борьбе с Родри головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Диаш в центре поля нарушил правила против Адамса. Игроки "Саутгемптона" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Перро на правом фланге нарушил правила против Стерлинга. Рахим сам достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • Угловой
    4'
    Игроки "Манчестер Сити" быстро разыграли корнер, мяч был доставлен к радиусу штрафной площади, но Канселу под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 3'
    Фоден со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Армстронг в борьбе с Грилишем выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Ромеу на левой половине поля нарушил правила против Грилиша. "Манчестер Сити" сразу же заработал неплохой стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня многие вновь верят в победу "Манчестер Сити", у команды Хосепа Гвардиолы вновь уже неплохая серия побед, но временами "Саутгемптон" на своём поле способен доставить немало проблем.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити

Исход игры
Саутгемптон
2% (3)
Ничья
4% (6)
Манчестер Сити
94% (140)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (85)
Меньше
37.5% (51)
Обе команды забьют
Да
56.62% (77)
Нет
43.38% (59)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
28.2% (42)
1:2 Манчестер Сити
27.5% (41)
1:3 Манчестер Сити
18.8% (28)
0:3 Манчестер Сити
5.4% (8)
0:1 Манчестер Сити
4.7% (7)
1:4 Манчестер Сити
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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Манчестер Сити

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