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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

История личных встреч

Саутгемптон
Манчестер Сити

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
100%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

20 матчей

15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 6 (3) 0.29
Броя Армандо 5 0.24
Адамс Че 4 0.19
Беднарек Ян 3 0.14
Армстронг Адам 2 0.1
Эльюнусси Мохамед 2 0.1
Ливраменто Валентино 1 0.05
Редмонд Натан 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 7 0.32
Стерлинг Рахим 7 (2) 0.32
Марез Рияд 6 (2) 0.27
Де Брёйне Кевин 6 0.27
Фоден Фил 5 0.23
Гюндоган Илкай 4 0.18
Родри Эрнандес 3 0.14
Жезус Габриэль 2 0.09
Грилиш Джек 2 0.09
Диаш Рубен 2 0.09
Торрес Ферран 2 0.09
Лапорт Эмерик 2 0.09
Канселу Жоау 1 0.05
Фернандиньо Фернандо 1 0.05
Стоунс Джон 1 0.05
Аке Натан 1 0.05
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 8 1
Ромеу Ориоль 5 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Беднарек Ян 4 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0
Ральф Хазенхюттль 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 4 0
Эдерсон Мораес 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
21
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
27%
3
14%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
1
9%
4
19%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Забито

12
31
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
17%
7
23%
1-15
2
17%
3
10%
16-30
2
17%
4
13%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
4
33%
8
26%
61-75
2
17%
6
19%
76-90

Пропущено

24
7
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
4
17%
2
29%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
21%
2
29%
46-60
3
13%
1
14%
61-75
7
29%
29%
2
29%
76-90

Забито

23
52
13 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 3
5
22%
10
19%
1-15
4
17%
7
13%
16-30
4
17%
8
15%
31-45
3
13%
5
10%
46-60
5
22%
12
23%
61-75
2
9%
10
19%
76-90

Пропущено

35
15
15 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
5
14%
3
20%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
8
23%
5
33%
46-60
4
11%
2
13%
61-75
8
23%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1
Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Вест Хэм Заявка 22 11 4 7 41 - 30 37
5. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
6. Манчестер Юнайтед Заявка 21 10 5 6 35 - 30 35
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 22 6 5 11 25 - 36 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Лидс Заявка 20 5 7 8 24 - 39 22
16. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
15. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
6. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
16. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
17. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2022, осталось 2 дня 9 часов 59 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Саутгемптон 0% (0)
    X 4.2% (2)
    Манчестер Сити 95.8% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Манчестер Сити
    11.05
    6.33
    1.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Саутгемптон - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Сити

    Исход игры
    Саутгемптон
    0% (0)
    Ничья
    4.2% (2)
    Манчестер Сити
    95.8% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    29.2% (14)
    1:2 Манчестер Сити
    29.2% (14)
    1:3 Манчестер Сити
    18.8% (9)
    0:1 Манчестер Сити
    6.3% (3)
    0:3 Манчестер Сити
    6.3% (3)
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    Саутгемптон
    Манчестер Сити

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