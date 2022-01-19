Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Сент-Мэрис
История личных встреч
Саутгемптон
Манчестер Сити
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
100%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
20 матчей
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (3)
|0.29
|Броя Армандо
|5
|0.24
|Адамс Че
|4
|0.19
|Беднарек Ян
|3
|0.14
|Армстронг Адам
|2
|0.1
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.1
|Ливраменто Валентино
|1
|0.05
|Редмонд Натан
|0
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Бернарду
|7
|0.32
|Стерлинг Рахим
|7 (2)
|0.32
|Марез Рияд
|6 (2)
|0.27
|Де Брёйне Кевин
|6
|0.27
|Фоден Фил
|5
|0.23
|Гюндоган Илкай
|4
|0.18
|Родри Эрнандес
|3
|0.14
|Жезус Габриэль
|2
|0.09
|Грилиш Джек
|2
|0.09
|Диаш Рубен
|2
|0.09
|Торрес Ферран
|2
|0.09
|Лапорт Эмерик
|2
|0.09
|Канселу Жоау
|1
|0.05
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.05
|Стоунс Джон
|1
|0.05
|Аке Натан
|1
|0.05
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|8
|1
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Беднарек Ян
|4
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
|Ральф Хазенхюттль
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Силва Бернарду
|5
|0
|Диаш Рубен
|4
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
21
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
27%
3
14%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
1
9%
4
19%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Забито
12
31
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
17%
7
23%
1-15
2
17%
3
10%
16-30
2
17%
4
13%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
4
33%
8
26%
61-75
2
17%
6
19%
76-90
Пропущено
24
7
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
4
17%
2
29%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
21%
2
29%
46-60
3
13%
1
14%
61-75
7
29%
29%
2
29%
76-90
Забито
23
52
13 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 3
5
22%
10
19%
1-15
4
17%
7
13%
16-30
4
17%
8
15%
31-45
3
13%
5
10%
46-60
5
22%
12
23%
61-75
2
9%
10
19%
76-90
Пропущено
35
15
15 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
5
14%
3
20%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
8
23%
5
33%
46-60
4
11%
2
13%
61-75
8
23%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1
Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1
Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|55 - 18
|45
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|46 - 18
|44
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|41 - 30
|37
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 22
|36
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 30
|35
|7.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|22 - 22
|29
|10.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|33 - 36
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 36
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 39
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|23 - 37
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|10 - 45
|13
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|17.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 25
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Сити
Исход игры
Саутгемптон
0% (0)
Ничья
4.2% (2)
Манчестер Сити
95.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
61.7% (29)
Меньше
38.3% (18)
Обе команды забьют
Да
57.45% (27)
Нет
42.55% (20)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
29.2% (14)
1:2 Манчестер Сити
29.2% (14)
1:3 Манчестер Сити
18.8% (9)
0:1 Манчестер Сити
6.3% (3)
0:3 Манчестер Сити
6.3% (3)
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