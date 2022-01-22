Правым флангом "волки" попытались провести контратаку, но слишком далеко отпустили мяч, чем и воспользовался Лоссль, вовремя выйдя из ворот.

Продолжает "Брентфорд" атаковать через правый фланг. Сейчас снова Пиннок ввёл мяч в игру из аута, гости отбились, а затем в соперника пробил Каньос.

Два корнера кряду с правого фланга исполнил "Брентфорд", но ни один из них к удару по воротам Жозе Са не привёл.

"Вулверхэмптон" попробовал провести атаку при помощи длинной передачи - хозяева мяч перехватили, а потом два игрока столкнулись головами и оказались на газоне.

Продолжают Йенсен и Генри получать медицинскую помощь. У Матиаса нос разбит, а у Рико бровь. Но, судя по всему, оба продолжат встречу.

17' На правом фланге хозяева заработали аут. Пиннок выполнил вбрасывание в штрафную площадку и партнёров не нашёл.

15' Айвен Тони разогнал атаку левым флангом, добрался до штрафной площадки и выполнил передачу на Мбеумо, которую успел перехватить Коди.

14' Айер прошёл по правому флангу до лицевой линии, а подачу выполнить так и не сумел - Тоте Гомес сыграл в отборе.

13' Жоау Моутинью оказался на газоне после борьбы с Матиасом Йенсеном, но арбитр показал, что фола не было.

12' А вот сейчас гости вспоминают об атаке. Фабио Силва смещается с левого фланга в центр и пробивает - над перекладиной проходит мяч.

11' После стартовой активности "волков" не осталось и следа. "Брентфорд" перехватывает инициативу и подолгу владеет мячом, но пока без остроты.

10' Макс Килман выиграл позицию у Итана Пиннока в своей штрафной площадке и поставил корпус, позволив мячу выйти за лицевую.

9' Матиас Йенсен избавился от опеки на правом фланге и пас на него последовал, но слишком сильный - Жозе Са забрал мяч.

8' И снова Мбеумо не дождался точной передачи, расположившись перед чужой штрафной площадкой. Пока имеются трудности с передачами у "Брентфорда".

6' Мбеумо прошёл по правому флангу и сыграл на Тони, который попытался выполнить пас в касание и ошибся, подарив мяч соперникам.

5' Серхи Каньос откликается на передачу с левого фланга и пробивает из пределов штрафной, но не попадает в створ.

4' Жоау Моутинью подаёт в центр штрафной с левого фланга, Фабио Силва наносит удар головой, но в створ не попадает.

3' Леандер Дендонкер выполнил подачу на линию штрафной площадки на Даниэла Поденсе, который проиграл воздух Айеру Кристофферу.

2' "Вулверхэмптон" начал с центра поля и продолжает владеть мячом, но пока не получается добраться до штрафной площадки "Брентфорда".