Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
49
Лоссль
Йонас
17
Тони
Айвен
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
24
Гомес
Тоте
17
Силва
Фабио
- Основной состав
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бех МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
14 Годдос СаманНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
24 Гомес ТотеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Джайлз РайанПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Брентфорд
Вулверхэмптон
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|5 (2)
|0.22
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.13
|Висса Йоан
|3
|0.13
|Каньос Серхи
|2
|0.09
|Генри Рико
|2
|0.09
|Янельт Витали
|2
|0.09
|Норгор Кристиан
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Годдос Саман
|1
|0.04
|Пиннок Итан
|1
|0.04
|Расмуссен Мадс
|1
|0.04
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.04
|Баптист Шендон
|1
|0.04
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|4 (1)
|0.19
|Хи-Чан Хван
|4
|0.19
|Коди Конор
|2
|0.1
|Саисс Ромен
|2
|0.1
|Невеш Рубен
|1
|0.05
|Траоре Адама
|1
|0.05
|Моутинью Жоау
|1
|0.05
|Килман Макс
|1
|0.05
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Дендонкер Леандер
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|5
|0
|Тони Айвен
|5
|0
|Каньос Серхи
|5
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Янссон Понтус
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Айер Кристоффер
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Бех Мадс
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Рауль
|5
|1
|Невеш Рубен
|6
|0
|Саисс Ромен
|3
|0
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Са Жозе
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
5
38%
5
63%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
4
50%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Забито
13
8
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Пропущено
20
8
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
20%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
6
30%
2
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
1
13%
61-75
3
15%
3
38%
76-90
Забито
26
16
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 10
3
12%
1
6%
1-15
6
23%
2
13%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
27%
6
38%
76-90
Пропущено
35
16
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
6
17%
1
6%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
8
23%
3
19%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
8
23%
5
31%
61-75
5
14%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4
Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0
Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|55 - 18
|45
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|46 - 18
|44
|4.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|23
|11
|5
|7
|41 - 30
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|22
|10
|6
|6
|35 - 30
|36
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 22
|36
|7.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|17 - 15
|32
|9.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|22 - 22
|29
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|28 - 32
|26
|11.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|33 - 36
|25
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|25 - 36
|24
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|24 - 39
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|24 - 35
|19
|17.
|Норвич
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 45
|16
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|23 - 40
|14
|19.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|21
|1
|10
|10
|20 - 43
|13
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 15
|17
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|9.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|12.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|14.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|3.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 7
|18
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|14.
|Лидс
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Брентфорд
12.4% (17)
Ничья
34.3% (47)
Вулверхэмптон
53.3% (73)
Тотал 2.5
Больше
46.21% (61)
Меньше
53.79% (71)
Обе команды забьют
Да
75.76% (100)
Нет
24.24% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (40)
1:2 Вулверхэмптон
28.5% (39)
0:1 Вулверхэмптон
19.7% (27)
2:1 Брентфорд
8% (11)
2:2 Ничья
4.4% (6)
1:0 Брентфорд
2.2% (3)
1:3 Вулверхэмптон
1.5% (2)
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