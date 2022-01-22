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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Вулверхэмптон
0' 22'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 136
Брентфорд 12.5% (17)
X 34.6% (47)
Вулверхэмптон 52.9% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Вулверхэмптон
2.77
3.16
3.31
Все Коэффициенты
Новости
49
Лоссль
Йонас
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
24
Гомес
Тоте
22
Семеду
Нелсон
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
10
Поденсе
Даниэл
17
Силва
Фабио
Брентфорд
3-5-2
Вулверхэмптон
3-5-2

История личных встреч

Брентфорд
Вулверхэмптон

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
3:1
Ч
3:0
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 5 (2) 0.22
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.13
Висса Йоан 3 0.13
Каньос Серхи 2 0.09
Генри Рико 2 0.09
Янельт Витали 2 0.09
Норгор Кристиан 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Годдос Саман 1 0.04
Пиннок Итан 1 0.04
Расмуссен Мадс 1 0.04
Йоргенсен Матиас 1 0.04
Баптист Шендон 1 0.04
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 4 (1) 0.19
Хи-Чан Хван 4 0.19
Коди Конор 2 0.1
Саисс Ромен 2 0.1
Невеш Рубен 1 0.05
Траоре Адама 1 0.05
Моутинью Жоау 1 0.05
Килман Макс 1 0.05
Поденсе Даниэл 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Тони Айвен 5 0
Каньос Серхи 5 0
Ониика Фрэнк 4 0
Янссон Понтус 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Айер Кристоффер 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Бех Мадс 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 5 1
Невеш Рубен 6 0
Саисс Ромен 3 0
Дендонкер Леандер 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Са Жозе 2 0
Коди Конор 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
5
38%
5
63%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
4
50%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Забито

13
8
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

20
8
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
20%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
6
30%
2
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
1
13%
61-75
3
15%
3
38%
76-90

Забито

26
16
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 10
3
12%
1
6%
1-15
6
23%
2
13%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
27%
6
38%
76-90

Пропущено

35
16
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
6
17%
1
6%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
8
23%
3
19%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
8
23%
5
31%
61-75
5
14%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4
Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0
Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 23 11 5 7 41 - 30 38
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 22 10 6 6 35 - 30 36
6. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 21 9 5 7 17 - 15 32
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
12. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
13. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
14. Брентфорд 0:0 Заявка 23 6 6 11 25 - 36 24
15. Лидс 0:0 Заявка 21 5 8 8 24 - 39 23
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Уотфорд Заявка 20 4 2 14 23 - 40 14
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 21 1 10 10 20 - 43 13
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 11 5 2 4 17 - 15 17
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
9. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Брентфорд 0:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 15 14
12. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
13. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
14. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
15. Лидс 0:0 Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Вест Хэм 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 12 21
4. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 11 5 3 3 9 - 7 18
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд 0:0 Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
20. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 24'
    Продолжают Йенсен и Генри получать медицинскую помощь. У Матиаса нос разбит, а у Рико бровь. Но, судя по всему, оба продолжат встречу. 
  • Травма, повреждение
    22'
    "Вулверхэмптон" попробовал провести атаку при помощи длинной передачи - хозяева мяч перехватили, а потом два игрока столкнулись головами и оказались на газоне. 
  • Угловой
    21'
    Два корнера кряду с правого фланга исполнил "Брентфорд", но ни один из них к удару по воротам Жозе Са не привёл. 
  • 20'
    Продолжает "Брентфорд" атаковать через правый фланг. Сейчас снова Пиннок ввёл мяч в игру из аута, гости отбились, а затем в соперника пробил Каньос. 
  • 18'
    Правым флангом "волки" попытались провести контратаку, но слишком далеко отпустили мяч, чем и воспользовался Лоссль, вовремя выйдя из ворот. 
  • 17'
    На правом фланге хозяева заработали аут. Пиннок выполнил вбрасывание в штрафную площадку и партнёров не нашёл. 
  • 15'
    Айвен Тони разогнал атаку левым флангом, добрался до штрафной площадки и выполнил передачу на Мбеумо, которую успел перехватить Коди. 
  • 14'
    Айер прошёл по правому флангу до лицевой линии, а подачу выполнить так и не сумел - Тоте Гомес сыграл в отборе. 
  • Судья
    13'
    Жоау Моутинью оказался на газоне после борьбы с Матиасом Йенсеном, но арбитр показал, что фола не было. 
  • 12'
    А вот сейчас гости вспоминают об атаке. Фабио Силва смещается с левого фланга в центр и пробивает - над перекладиной проходит мяч. 
  • 11'
    После стартовой активности "волков" не осталось и следа. "Брентфорд" перехватывает инициативу и подолгу владеет мячом, но пока без остроты. 
  • 10'
    Макс Килман выиграл позицию у Итана Пиннока в своей штрафной площадке и поставил корпус, позволив мячу выйти за лицевую. 
  • 9'
    Матиас Йенсен избавился от опеки на правом фланге и пас на него последовал, но слишком сильный - Жозе Са забрал мяч. 
  • 8'
    И снова Мбеумо не дождался точной передачи, расположившись перед чужой штрафной площадкой. Пока имеются трудности с передачами у "Брентфорда". 
  • 6'
    Мбеумо прошёл по правому флангу и сыграл на Тони, который попытался выполнить пас в касание и ошибся, подарив мяч соперникам. 
  • Опасный момент
    5'
    Серхи Каньос откликается на передачу с левого фланга и пробивает из пределов штрафной, но не попадает в створ. 
  • 4'
    Жоау Моутинью подаёт в центр штрафной с левого фланга, Фабио Силва наносит удар головой, но в створ не попадает. 
  • 3'
    Леандер Дендонкер выполнил подачу на линию штрафной площадки на Даниэла Поденсе, который проиграл воздух Айеру Кристофферу. 
  • 2'
    "Вулверхэмптон" начал с центра поля и продолжает владеть мячом, но пока не получается добраться до штрафной площадки "Брентфорда". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Питер Бэнкс даёт свисток - начинаем! 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брентфорд 0:0 Вулверхэмптон онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Брентфорд
12.4% (17)
Ничья
34.3% (47)
Вулверхэмптон
53.3% (73)
Тотал 2.5
Больше
46.21% (61)
Меньше
53.79% (71)
Обе команды забьют
Да
75.76% (100)
Нет
24.24% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (40)
1:2 Вулверхэмптон
28.5% (39)
0:1 Вулверхэмптон
19.7% (27)
2:1 Брентфорд
8% (11)
2:2 Ничья
4.4% (6)
1:0 Брентфорд
2.2% (3)
1:3 Вулверхэмптон
1.5% (2)
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Вулверхэмптон

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