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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон

История личных встреч

Брентфорд
Вулверхэмптон

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
3:1
Ч
3:0
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 5 (2) 0.23
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.14
Висса Йоан 3 0.14
Каньос Серхи 2 0.09
Генри Рико 2 0.09
Янельт Витали 2 0.09
Норгор Кристиан 1 0.05
Янссон Понтус 1 0.05
Годдос Саман 1 0.05
Пиннок Итан 1 0.05
Расмуссен Мадс 1 0.05
Йоргенсен Матиас 1 0.05
Баптист Шендон 1 0.05
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 4 (1) 0.2
Хи-Чан Хван 4 0.2
Коди Конор 2 0.1
Саисс Ромен 2 0.1
Невеш Рубен 1 0.05
Траоре Адама 1 0.05
Моутинью Жоау 1 0.05
Килман Макс 1 0.05
Поденсе Даниэл 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Тони Айвен 5 0
Каньос Серхи 5 0
Ониика Фрэнк 4 0
Янссон Понтус 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Айер Кристоффер 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Бех Мадс 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 5 1
Невеш Рубен 6 0
Саисс Ромен 3 0
Дендонкер Леандер 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Са Жозе 2 0
Коди Конор 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
5
38%
5
63%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
4
50%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Забито

13
8
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

20
8
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
20%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
6
30%
2
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
25%
1
13%
61-75
3
15%
3
38%
76-90

Забито

26
16
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 10
3
12%
1
6%
1-15
6
23%
2
13%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
27%
6
38%
76-90

Пропущено

35
16
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
6
17%
1
6%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
8
23%
3
19%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
8
23%
5
31%
61-75
5
14%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4
Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0
Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Вест Хэм Заявка 22 11 4 7 41 - 30 37
5. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
6. Манчестер Юнайтед Заявка 21 10 5 6 35 - 30 35
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 22 6 5 11 25 - 36 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Лидс Заявка 20 5 7 8 24 - 39 22
16. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
15. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
6. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
16. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
17. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2022, осталось 2 дня 7 часов 29 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Брентфорд 12.8% (6)
    X 38.3% (18)
    Вулверхэмптон 48.9% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.21
    3.19
    2.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брентфорд - Вулверхэмптон онлайн


    Прогнозы на матч Брентфорд - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Брентфорд
    12.8% (6)
    Ничья
    38.3% (18)
    Вулверхэмптон
    48.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.94% (23)
    Меньше
    51.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    85.11% (40)
    Нет
    14.89% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Вулверхэмптон
    36.2% (17)
    1:1 Ничья
    36.2% (17)
    0:1 Вулверхэмптон
    12.8% (6)
    2:1 Брентфорд
    10.6% (5)
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