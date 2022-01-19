Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Астон Вилла
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 11 побед
23 матча
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.26
|Ришарлисон
|4
|0.21
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.16
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.16
|Дукуре Абдулай
|2
|0.11
|Гордон Энтони
|2
|0.11
|Кин Майкл
|1
|0.05
|Айуоби Алекс
|1
|0.05
|Рондон Саломон
|1
|0.05
|Дэвис Том
|1
|0.05
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.05
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.25
|Ингс Дэнни
|4 (1)
|0.2
|Макгинн Джон
|3
|0.15
|Рамси Джакоб
|3
|0.15
|Конса Эзри
|2
|0.1
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.05
|Бэйли Леон
|1
|0.05
|Мингс Тайрон
|1
|0.05
|Таргетт Мэтт
|1
|0.05
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.05
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.05
|Хаус Кортни
|1
|0.05
|Кэш Мэтти
|1
|0.05
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|5
|0
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Годфри Бен
|3
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|1
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|5
|0
|Мингс Тайрон
|5
|0
|Конса Эзри
|3
|1
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Соарес Дуглас
|3
|0
|Рамси Джакоб
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
6
40%
5
45%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
19%
3
20%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
3
20%
76-90
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
5
45%
4
27%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
4
22%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
5
31%
3
17%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
2
13%
6
33%
76-90
Забито
26
26
6 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
4%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
6
23%
3
12%
46-60
8
31%
7
27%
61-75
6
23%
9
35%
76-90
Пропущено
32
33
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
3
9%
7
21%
1-15
6
19%
4
12%
16-30
6
19%
6
18%
31-45
2
6%
3
9%
46-60
8
25%
4
12%
61-75
7
22%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1
Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3
Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|55 - 18
|45
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|46 - 18
|44
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|41 - 30
|37
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 22
|36
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 30
|35
|7.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|22 - 22
|29
|10.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|33 - 36
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 36
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 39
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|23 - 37
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|10 - 45
|13
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|17.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 25
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Астон Вилла
Исход игры
Эвертон
58% (29)
Ничья
28% (14)
Астон Вилла
14% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.22% (30)
Меньше
38.78% (19)
Обе команды забьют
Да
83.67% (41)
Нет
16.33% (8)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
36% (18)
1:1 Ничья
22% (11)
1:2 Астон Вилла
12% (6)
1:0 Эвертон
10% (5)
2:2 Ничья
6% (3)
2:0 Эвертон
6% (3)
3:1 Эвертон
4% (2)
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