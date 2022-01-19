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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла
Прогнозы 51
Эвертон 56.9% (29)
X 27.5% (14)
Астон Вилла 15.7% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Астон Вилла
2.86
3.33
2.75
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Эвертон
Астон Вилла

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 11 побед

23 матча

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
К
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.26
Ришарлисон 4 0.21
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.16
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.16
Дукуре Абдулай 2 0.11
Гордон Энтони 2 0.11
Кин Майкл 1 0.05
Айуоби Алекс 1 0.05
Рондон Саломон 1 0.05
Дэвис Том 1 0.05
Брэнтуэйт Джерред 1 0.05
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.25
Ингс Дэнни 4 (1) 0.2
Макгинн Джон 3 0.15
Рамси Джакоб 3 0.15
Конса Эзри 2 0.1
Буэндия Эмилиано 1 0.05
Бэйли Леон 1 0.05
Мингс Тайрон 1 0.05
Таргетт Мэтт 1 0.05
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.05
Коутиньо Филиппе 1 0.05
Хаус Кортни 1 0.05
Кэш Мэтти 1 0.05
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 5 0
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Грэй Демарай 3 0
Годфри Бен 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Аллан Маркес 2 0
Делф Фабиан 1 0
Кин Майкл 1 0
Гомеш Андре 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 5 0
Мингс Тайрон 5 0
Конса Эзри 3 1
Накамба Марвелус 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Уоткинс Олли 3 0
Соарес Дуглас 3 0
Рамси Джакоб 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
6
40%
5
45%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
19%
3
20%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
3
20%
76-90

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
5
45%
4
27%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
4
22%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
5
31%
3
17%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
2
13%
6
33%
76-90

Забито

26
26
6 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
4%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
6
23%
3
12%
46-60
8
31%
7
27%
61-75
6
23%
9
35%
76-90

Пропущено

32
33
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
3
9%
7
21%
1-15
6
19%
4
12%
16-30
6
19%
6
18%
31-45
2
6%
3
9%
46-60
8
25%
4
12%
61-75
7
22%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1
Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3
Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Вест Хэм Заявка 22 11 4 7 41 - 30 37
5. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
6. Манчестер Юнайтед Заявка 21 10 5 6 35 - 30 35
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 22 6 5 11 25 - 36 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Лидс Заявка 20 5 7 8 24 - 39 22
16. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
15. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
6. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
16. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
17. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2022, осталось 2 дня 4 часа 59 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Эвертон 56.9% (29)
    X 27.5% (14)
    Астон Вилла 15.7% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Астон Вилла
    2.86
    3.33
    2.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Астон Вилла онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Астон Вилла

    Исход игры
    Эвертон
    58% (29)
    Ничья
    28% (14)
    Астон Вилла
    14% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    83.67% (41)
    Нет
    16.33% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    36% (18)
    1:1 Ничья
    22% (11)
    1:2 Астон Вилла
    12% (6)
    1:0 Эвертон
    10% (5)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    2:0 Эвертон
    6% (3)
    3:1 Эвертон
    4% (2)
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    Астон Вилла

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