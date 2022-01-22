Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Олд Траффорд
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
20
Далот
Диогу
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
15
Доусон
Крэйг
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Джонсон БенЗащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
35 матчей
60%
22.9%
17.1%
21 победа 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.1%
40%
22.9%
13 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
48.6%
8.5%
15 побед 17 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|8 (2)
|0.36
|Фернандеш Бруну
|7
|0.32
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.23
|Рэшфорд Маркус
|3
|0.14
|Фред Сантос
|2
|0.09
|Кавани Эдинсон
|2
|0.09
|Лингард Джесси
|2
|0.09
|Марсьяль Антони
|1
|0.05
|Ван де Бек Донни
|1
|0.05
|Мактоминай Скотт
|1
|0.05
|Санчо Джедон
|1
|0.05
|Эланга Энтони
|1
|0.05
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|8
|0.35
|Боуэн Джаррод
|6
|0.26
|Бенрахма Саид
|5
|0.22
|Форнальс Пабло
|5
|0.22
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.17
|Соучек Томаш
|3
|0.13
|Райс Деклан
|1
|0.04
|Крессуэлл Арон
|1
|0.04
|Масуаку Артур
|1
|0.04
|Огбонна Анджело
|1
|0.04
|Зума Курт
|1
|0.04
|Влашич Никола
|1
|0.04
|Джонсон Бен
|1
|0.04
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Доусон Крэйг
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|5
|1
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Погба Поль
|4
|1
|Шоу Люк
|5
|0
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Роналду Криштиану
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|5
|1
|Райс Деклан
|5
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|1
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
3
18%
5
28%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
20%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Забито
19
21
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
4
21%
4
19%
46-60
5
26%
5
24%
61-75
5
26%
5
24%
76-90
Пропущено
14
19
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
3
16%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
8
57%
4
21%
76-90
Забито
36
39
12 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
8%
2
5%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
6
17%
6
15%
31-45
8
22%
6
15%
46-60
8
22%
8
21%
61-75
8
22%
10
26%
76-90
Пропущено
29
32
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
4
14%
5
16%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
6
21%
7
22%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
10
34%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3
Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|55 - 18
|45
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|46 - 18
|44
|4.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|23
|11
|5
|7
|41 - 30
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|22
|10
|6
|6
|35 - 30
|36
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 22
|36
|7.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|17 - 15
|32
|9.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|22 - 22
|29
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|28 - 32
|26
|11.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|33 - 36
|25
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|25 - 36
|24
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|24 - 39
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|24 - 35
|19
|17.
|Норвич
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 45
|16
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|23 - 40
|14
|19.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|21
|1
|10
|10
|20 - 43
|13
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 15
|17
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|9.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|12.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|14.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|3.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 7
|18
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|14.
|Лидс
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
75.9% (123)
Ничья
15.4% (25)
Вест Хэм
8.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
76.12% (102)
Меньше
23.88% (32)
Обе команды забьют
Да
83.58% (112)
Нет
16.42% (22)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
42.6% (69)
1:0 Манчестер Юнайтед
8% (13)
1:1 Ничья
6.8% (11)
2:2 Ничья
6.2% (10)
1:2 Вест Хэм
4.3% (7)
2:0 Манчестер Юнайтед
4.3% (7)
3:1 Манчестер Юнайтед
3.7% (6)
3:2 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
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