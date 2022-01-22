Дождь зарядил, как из ведра. Сложно приходится соперникам на футбольном поле. Газон мокрый, так что нужно играть аккуратно соперникам.

Сегодня в роли ложной "девятки" играет Роналду. Криштиану пока не так активен, как в матче прошлого тура против "Брентфорда", но мы ведь знаем, что игрок может прибавить.

Очень спокойны пока игроки обеих команд. Попеременно перекатывают сферу с фланга на фланг оба коллектива, особо не продвигаясь вперед к воротам.

Фернандеш получил мяч, после чего выполнил пас на на Роналду. Тот на линии вратарской тянулся к снаряду, и в падении "рыбкой" чудом не направил сферу в ворота. Повезло "Вест Хэму"!

Да, показали нам еще раз эпизод, который был у Роналду. Чудесным образом португалец не направил сферу в цель, хотя передача на него действительно была изумительной.

15' По мнению букмекеров, небольшое преимущество над соперником имеет манчестерский коллектив, и с этим сложно не согласиться, ведь начали встречу солидно манчестерцы.

14' Хочется надеется, что темп игры у нас немного увеличится. Эланга попытался по правому флангу пройти к воротам соперника - Доусон вынес мяч из своей штрафной.

13' Роналду получил мяч на чужой половине поля, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.

11' Отбились "молотки" после подачи с правого фланга. Мяч был выбит подальше от ворот. Вышел сейчас Мойес к кромке поля, чтобы что-то подсказать свои подопечным.

10' В "стенку" пробивает сейчас Фернандеш. Повторно пробивает манчестерский коллектив по рамке соперника. Мяч рикошетом от Крессуэла улетел за лицевую линию. Угловой.

9' Роналду отдавал мяч на левый край, на Фернандеша, который получает удар по ногам от соперника. Штрафной удар в итоге манчестерцы зарабатывают у ворот соперника.

8' Эта встреча сегодня крайне важна для коллективов в турнирном плане, поскольку оба коллектива ведут активную борьбу за место в четверке сильнейших.

6' На контратаке попытались сейчас поймать соперника манчестерцы, но Гринвуд затянул с ударом и выстрелил в тот момент, когда защитник выбросился на него!

5' МОМЕНТ! Смогли воспользоваться ошибкой соперника гости. Райс в итоге с правого края штрафной наносил удар в дальний угол, но угодил в близ стоящего защитника.

4' Антонио на правом фланге подхватил снаряд, после чего попытался выполнить передачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров в тот момент не оказалось.

3' Активно, играя в прессинге, начинает эту встречу "Вест Хэм". Манчестерцам приходится отбиваться он атак своего соперника, который намерен забить быстрый мяч.

2' Футболисты "Манчестер Юнайтед" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Вест Хэма" предстали перед нами в мятно-белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.