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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Вест Хэм
0' 22'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 162
Манчестер Юнайтед 75.9% (123)
X 15.4% (25)
Вест Хэм 8.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вест Хэм
2.14
3.85
3.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
36
Эланга
Энтони
7
Роналду
Криштиану
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

35 матчей

60%
22.9%
17.1%
21 победа 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.1%
40%
22.9%
13 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
48.6%
8.5%
15 побед 17 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:2
К
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
КC
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 8 (2) 0.36
Фернандеш Бруну 7 0.32
Гринвуд Мэйсон 5 0.23
Рэшфорд Маркус 3 0.14
Фред Сантос 2 0.09
Кавани Эдинсон 2 0.09
Лингард Джесси 2 0.09
Марсьяль Антони 1 0.05
Ван де Бек Донни 1 0.05
Мактоминай Скотт 1 0.05
Санчо Джедон 1 0.05
Эланга Энтони 1 0.05
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Теллес Алекс 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 8 0.35
Боуэн Джаррод 6 0.26
Бенрахма Саид 5 0.22
Форнальс Пабло 5 0.22
Лансини Мануэль 4 (2) 0.17
Соучек Томаш 3 0.13
Райс Деклан 1 0.04
Крессуэлл Арон 1 0.04
Масуаку Артур 1 0.04
Огбонна Анджело 1 0.04
Зума Курт 1 0.04
Влашич Никола 1 0.04
Джонсон Бен 1 0.04
Ноубл Марк 1 (1) 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Доусон Крэйг 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 5 1
Фернандеш Бруну 6 0
Погба Поль 4 1
Шоу Люк 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Роналду Криштиану 4 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 5 1
Райс Деклан 5 0
Цоуфал Владимир 2 1
Доусон Крэйг 3 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
3
18%
5
28%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
20%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Забито

19
21
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
4
21%
4
19%
46-60
5
26%
5
24%
61-75
5
26%
5
24%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
3
16%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
8
57%
4
21%
76-90

Забито

36
39
12 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
8%
2
5%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
6
17%
6
15%
31-45
8
22%
6
15%
46-60
8
22%
8
21%
61-75
8
22%
10
26%
76-90

Пропущено

29
32
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
4
14%
5
16%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
6
21%
7
22%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
10
34%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3
Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 23 11 5 7 41 - 30 38
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 22 10 6 6 35 - 30 36
6. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 21 9 5 7 17 - 15 32
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
12. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
13. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
14. Брентфорд 0:0 Заявка 23 6 6 11 25 - 36 24
15. Лидс 0:0 Заявка 21 5 8 8 24 - 39 23
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Уотфорд Заявка 20 4 2 14 23 - 40 14
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 21 1 10 10 20 - 43 13
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 11 5 2 4 17 - 15 17
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
9. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Брентфорд 0:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 15 14
12. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
13. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
14. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
15. Лидс 0:0 Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Вест Хэм 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 12 21
4. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 11 5 3 3 9 - 7 18
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд 0:0 Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
20. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 21'
    Да, показали нам еще раз эпизод, который был у Роналду. Чудесным образом португалец не направил сферу в цель, хотя передача на него действительно была изумительной.
  • Опасный момент
    19'
    Фернандеш получил мяч, после чего выполнил пас на на Роналду. Тот на линии вратарской тянулся к снаряду, и в падении "рыбкой" чудом не направил сферу в ворота. Повезло "Вест Хэму"!
  • 18'
    Очень спокойны пока игроки обеих команд. Попеременно перекатывают сферу с фланга на фланг оба коллектива, особо не продвигаясь вперед к воротам.
  • 17'
    Сегодня в роли ложной "девятки" играет Роналду. Криштиану пока не так активен, как в матче прошлого тура против "Брентфорда", но мы ведь знаем, что игрок может прибавить.
  • Дождь
    16'
    Дождь зарядил, как из ведра. Сложно приходится соперникам на футбольном поле. Газон мокрый, так что нужно играть аккуратно соперникам.
  • 15'
    По мнению букмекеров, небольшое преимущество над соперником имеет манчестерский коллектив, и с этим сложно не согласиться, ведь начали встречу солидно манчестерцы.
  • 14'
    Хочется надеется, что темп игры у нас немного увеличится. Эланга попытался по правому флангу пройти к воротам соперника - Доусон вынес мяч из своей штрафной.
  • 13'
    Роналду получил мяч на чужой половине поля, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.
  • 11'
    Отбились "молотки" после подачи с правого фланга. Мяч был выбит подальше от ворот. Вышел сейчас Мойес к кромке поля, чтобы что-то подсказать свои подопечным.
  • Угловой
    10'
    В "стенку" пробивает сейчас Фернандеш. Повторно пробивает манчестерский коллектив по рамке соперника. Мяч рикошетом от Крессуэла улетел за лицевую линию. Угловой.
  • Фол, нарушение
    9'
    Роналду отдавал мяч на левый край, на Фернандеша, который получает удар по ногам от соперника. Штрафной удар в итоге манчестерцы зарабатывают у ворот соперника.
  • 8'
    Эта встреча сегодня крайне важна для коллективов в турнирном плане, поскольку оба коллектива ведут активную борьбу за место в четверке сильнейших.
  • 6'
    На контратаке попытались сейчас поймать соперника манчестерцы, но Гринвуд затянул с ударом и выстрелил в тот момент, когда защитник выбросился на него!
  • Опасный момент
    5'
    МОМЕНТ! Смогли воспользоваться ошибкой соперника гости. Райс в итоге с правого края штрафной наносил удар в дальний угол, но угодил в близ стоящего защитника.
  • 4'
    Антонио на правом фланге подхватил снаряд, после чего попытался выполнить передачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров в тот момент не оказалось.
  • 3'
    Активно, играя в прессинге, начинает эту встречу "Вест Хэм". Манчестерцам приходится отбиваться он атак своего соперника, который намерен забить быстрый мяч.
  • 2'
    Футболисты "Манчестер Юнайтед" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Вест Хэма" предстали перед нами в мятно-белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча на "Олд Траффорд"! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Манчестер Юнайтед
75.9% (123)
Ничья
15.4% (25)
Вест Хэм
8.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
76.12% (102)
Меньше
23.88% (32)
Обе команды забьют
Да
83.58% (112)
Нет
16.42% (22)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
42.6% (69)
1:0 Манчестер Юнайтед
8% (13)
1:1 Ничья
6.8% (11)
2:2 Ничья
6.2% (10)
1:2 Вест Хэм
4.3% (7)
2:0 Манчестер Юнайтед
4.3% (7)
3:1 Манчестер Юнайтед
3.7% (6)
3:2 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
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Вест Хэм

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