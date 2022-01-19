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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
15 побед 10 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

35 матчей

60%
22.9%
17.1%
21 победа 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.1%
40%
22.9%
13 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
48.6%
8.5%
15 побед 17 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:2
К
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
КC
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 8 (2) 0.38
Фернандеш Бруну 7 0.33
Гринвуд Мэйсон 5 0.24
Рэшфорд Маркус 3 0.14
Фред Сантос 2 0.1
Кавани Эдинсон 2 0.1
Лингард Джесси 2 0.1
Марсьяль Антони 1 0.05
Ван де Бек Донни 1 0.05
Мактоминай Скотт 1 0.05
Санчо Джедон 1 0.05
Эланга Энтони 1 0.05
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Теллес Алекс 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 8 0.36
Боуэн Джаррод 6 0.27
Бенрахма Саид 5 0.23
Форнальс Пабло 5 0.23
Лансини Мануэль 4 (2) 0.18
Соучек Томаш 3 0.14
Райс Деклан 1 0.05
Крессуэлл Арон 1 0.05
Масуаку Артур 1 0.05
Огбонна Анджело 1 0.05
Зума Курт 1 0.05
Влашич Никола 1 0.05
Джонсон Бен 1 0.05
Ноубл Марк 1 (1) 0.05
Цоуфал Владимир 0 0
Доусон Крэйг 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 5 1
Фернандеш Бруну 6 0
Погба Поль 4 1
Шоу Люк 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Роналду Криштиану 4 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 5 1
Райс Деклан 5 0
Цоуфал Владимир 2 1
Доусон Крэйг 3 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
3
18%
5
28%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
20%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Забито

19
21
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
4
21%
4
19%
46-60
5
26%
5
24%
61-75
5
26%
5
24%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
3
16%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
8
57%
4
21%
76-90

Забито

36
39
12 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
8%
2
5%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
6
17%
6
15%
31-45
8
22%
6
15%
46-60
8
22%
8
21%
61-75
8
22%
10
26%
76-90

Пропущено

29
32
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
4
14%
5
16%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
6
21%
7
22%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
10
34%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3
Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Вест Хэм Заявка 22 11 4 7 41 - 30 37
5. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
6. Манчестер Юнайтед Заявка 21 10 5 6 35 - 30 35
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 22 6 5 11 25 - 36 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Лидс Заявка 20 5 7 8 24 - 39 22
16. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
15. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
6. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
16. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
17. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2022, осталось 2 дня 7 часов 29 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Манчестер Юнайтед 73.5% (36)
    X 20.4% (10)
    Вест Хэм 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Вест Хэм
    1.99
    4.00
    4.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    72.9% (35)
    Ничья
    20.8% (10)
    Вест Хэм
    6.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.43% (37)
    Меньше
    19.57% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (42)
    Нет
    8.7% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    47.9% (23)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    2:2 Ничья
    10.4% (5)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    6.3% (3)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    6.3% (3)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    6.3% (3)
    1:3 Вест Хэм
    4.2% (2)
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