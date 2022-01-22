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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
0:0
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
87' Желтая карточка
Фортуна Нуриу
90' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
90'+6
1
Камара
Бингуру
3
Кнежевич
Стефан
25
Озорнвафор
Валентин
5
Бессиль
Лоик
4
Ван
Клеемпут
Жюль
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
12
Кайембе
Йорис
8
Голизадех
Али
70
Anass
Zaroury
28
Нкуба
Кен
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
2
Окуму
Джозеф
31
Годо
Бруно
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
14
Кастро-Монтес
Алессио
13
Де
Сар
Жюльен
25
Фортуна
Нуриу
19
Бруно
Джанни
17
Юльсагер
Эндрю
Шарлеруа
3-4-2-1
Гент
3-5-2

История личных встреч

Шарлеруа
Гент

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
65%
8 побед 13 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

40 матчей

35%
22.5%
42.5%
14 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
12 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
47.5%
32.5%
8 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
2:3
ТМК
0:2
ПДА
4:0
К
3:1
ПДА
0:1
ТМС
0:4
ПДА
1:4
К
1:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
0:1
ЛП
1:0
ТМК
0:3
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:5
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.57
Голизадех Али 6 0.26
Мориока Риота 4 0.17
Anass Zaroury 3 0.13
Бессиль Лоик 2 0.09
Кайембе Йорис 1 0.04
Зоргане Адем 1 0.04
Илаймахаритра Марко 1 0.04
Jackson Tchatchoua 1 0.04
Кнежевич Стефан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Ван Клеемпут Жюль 1 0.04
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 10 0.43
Депуатр Лоран 6 0.26
Кастро-Монтес Алессио 3 0.13
Де Сар Жюльен 3 (1) 0.13
Фортуна Нуриу 2 0.09
Безус Роман 2 (1) 0.09
Самуаз Матисс 1 0.04
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.04
Нгадеу Майкл 1 0.04
Бруно Джанни 1 0.04
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
Лемайич Дарко 1 0.04
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 5 1
Илаймахаритра Марко 4 0
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Зедадка Карим 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Зоргане Адем 1 0
Бессиль Лоик 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 8 0
Кумс Свен 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Безус Роман 3 0
Годо Бруно 3 0
Кастро-Монтес Алессио 3 0
Болат Синан 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0
Тиссудали Тарик 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Овусу Элиша 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Юльсагер Эндрю 1 0
Номбе Мбойо 1 0
Опери Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
11
1 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
4
29%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
9
64%
1
9%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Забито

25
23
16 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
8
32%
2
9%
1-15
5
20%
5
22%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
1
4%
7
30%
61-75
3
12%
2
9%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
7
44%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Забито

39
34
17 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
8
21%
4
12%
1-15
5
13%
5
15%
16-30
4
10%
7
21%
31-45
9
23%
6
18%
46-60
1
3%
9
26%
61-75
12
31%
3
9%
76-90

Пропущено

27
25
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
0
0%
6
24%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
9
33%
3
12%
31-45
3
11%
4
16%
46-60
5
19%
6
24%
61-75
7
26%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4
Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1
Гент
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1
Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 22 16 2 4 56 - 20 50
2. Брюгге 22 12 7 3 43 - 28 43
3. Антверпен 22 13 4 5 42 - 25 43
4. Андерлехт 22 10 9 3 51 - 27 39
5. Шарлеруа 23 10 6 7 38 - 32 36
6. Гент 23 10 6 7 35 - 24 36
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Кортрейк 22 8 9 5 29 - 25 33
9. Генк 22 9 5 8 44 - 34 32
10. Серкль Брюгге 22 8 4 10 31 - 28 28
11. Сент-Трейден 23 8 3 12 25 - 34 27
12. Эйпен 23 7 5 11 31 - 39 26
13. АХ Лёвен 22 6 8 8 30 - 37 26
14. Стандард 21 6 6 9 23 - 35 24
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 22 7 2 13 24 - 45 23
17. Серен Юнайтед 23 6 1 16 24 - 51 19
18. Беерсхот-Вильрейк 22 3 3 16 19 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
2. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
3. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
4. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
5. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 11 4 3 4 13 - 12 15
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
12. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
13. Серен Юнайтед 11 4 1 6 13 - 22 13
14. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
15. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
16. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 11 4 2 5 20 - 18 14
11. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 11 2 5 4 16 - 20 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 3 7 11 - 25 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шарлеруа 0:0 Гент онлайн


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