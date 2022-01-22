Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
87' Желтая карточкаФортуна Нуриу
90' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
Ход матча
87'
28
Нкуба
Кен
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
19
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Нкуба КенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Беншаиб АминПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Шарлеруа
Гент
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
65%
8 побед 13 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
40 матчей
35%
22.5%
42.5%
14 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
12 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
47.5%
32.5%
8 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.57
|Голизадех Али
|6
|0.26
|Мориока Риота
|4
|0.17
|Anass Zaroury
|3
|0.13
|Бессиль Лоик
|2
|0.09
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Зоргане Адем
|1
|0.04
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.04
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.04
|Кнежевич Стефан
|1
|0.04
|Бедья Крис
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0.04
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|10
|0.43
|Депуатр Лоран
|6
|0.26
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.13
|Де Сар Жюльен
|3 (1)
|0.13
|Фортуна Нуриу
|2
|0.09
|Безус Роман
|2 (1)
|0.09
|Самуаз Матисс
|1
|0.04
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.04
|Нгадеу Майкл
|1
|0.04
|Бруно Джанни
|1
|0.04
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|Лемайич Дарко
|1
|0.04
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|5
|1
|Илаймахаритра Марко
|4
|0
|Jackson Tchatchoua
|4
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Бессиль Лоик
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|8
|0
|Кумс Свен
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Безус Роман
|3
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0
|Тиссудали Тарик
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
1 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
4
29%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
9
64%
1
9%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Забито
25
23
16 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
8
32%
2
9%
1-15
5
20%
5
22%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
1
4%
7
30%
61-75
3
12%
2
9%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
7
44%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Забито
39
34
17 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
8
21%
4
12%
1-15
5
13%
5
15%
16-30
4
10%
7
21%
31-45
9
23%
6
18%
46-60
1
3%
9
26%
61-75
12
31%
3
9%
76-90
Пропущено
27
25
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
0
0%
6
24%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
9
33%
3
12%
31-45
3
11%
4
16%
46-60
5
19%
6
24%
61-75
7
26%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4
Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1
Гент
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1
Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|22
|16
|2
|4
|56 - 20
|50
|2.
|Брюгге
|22
|12
|7
|3
|43 - 28
|43
|3.
|Антверпен
|22
|13
|4
|5
|42 - 25
|43
|4.
|Андерлехт
|22
|10
|9
|3
|51 - 27
|39
|5.
|Шарлеруа
|23
|10
|6
|7
|38 - 32
|36
|6.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|35 - 24
|36
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Кортрейк
|22
|8
|9
|5
|29 - 25
|33
|9.
|Генк
|22
|9
|5
|8
|44 - 34
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|11.
|Сент-Трейден
|23
|8
|3
|12
|25 - 34
|27
|12.
|Эйпен
|23
|7
|5
|11
|31 - 39
|26
|13.
|АХ Лёвен
|22
|6
|8
|8
|30 - 37
|26
|14.
|Стандард
|21
|6
|6
|9
|23 - 35
|24
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|22
|7
|2
|13
|24 - 45
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|23
|6
|1
|16
|24 - 51
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|22
|3
|3
|16
|19 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|2.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|3.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|4.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|12.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|13.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|14.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|Сент-Трейден
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|11
|2
|5
|4
|16 - 20
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3