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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
2:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
АХ Лёвен
0'
0:1
8' Гол
Шрейверс Сьебе
1:1
24' Гол
Лемос Маурисио
2:1
38' Гол
Дом Джорен
44' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
52' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
71'

Ход матча

8'
0:1
Шрейверс Сьебе
(Mandela Keita)
24'
Лемос Маурисио
1:1
38'
Дом Джорен
(Бурден Пьер)
2:1
44'
 
Шрейверс Сьебе
52'
Авенатти Фелипе
 
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
АХ Лёвен
2.89
3.79
7.51
Все Коэффициенты
1
Бибаув
Ваутер
55
Stipe
Radic
44
Лемос
Маурисио
15
Бурден
Пьер
5
Дом
Джорен
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
29
Де
Смет
Тибо
11
Вака
Рамиро
20
Авенатти
Фелипе
10
Судзуки
Мусаси
13
Рунарссон
Рунар
5
Нгава
Пьер-Айвес
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
8
Шрейверс
Сьебе
27
Mandela
Keita
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
39
Аллемирш
Артур
33
Мертенс
Матье
Беерсхот-Вильрейк
3-4-1-2
АХ Лёвен
3-4-3

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
АХ Лёвен

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
0:1
ПДА
4:2
ПДГБП
1:4
ПДГБП
1:0
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
0:3
ПДБПЭ
1:2
ПДБПЭ
3:0
ПДБВЭ
2:2
ПДБВЭ
3:2
ПДБПЭ
3:1
ПДБПЭ
1:1
ПДБ
1:1
ПДБ
1:2
ПДБ
2:2
ПДБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нубисси Мариус 4 0.18
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.14
Дом Джорен 3 0.14
Шенклэнд Лоуренс 2 0.09
Кайседо Мойсес 1 0.05
Берг Ян 1 0.05
Лемос Маурисио 1 0.05
Саньянг Абдулия 1 0.05
Сумаре Исса 1 0.05
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Судзуки Мусаси 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Матье 7 0.32
Каба Сори 5 (1) 0.23
Мерсье Ксавье 3 0.14
Шрейверс Сьебе 3 0.14
Анри Тома 3 (1) 0.14
Де Норре Каспер 2 0.09
Шенгелия Леван 2 0.09
Озкаджар Дженк 2 0.09
Аль-Тамари Мусса 1 0.05
Де Сарт Алексис 1 0.05
Секидика Джесс 1 0.05
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Mandela Keita 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Хольцхаузер Рафаэль 5 1
Берг Ян 4 1
Stipe Radic 2 2
Питермат Том 4 0
Бурден Пьер 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Дом Джорен 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Вака Рамиро 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Авенатти Фелипе 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 1
Шрейверс Сьебе 5 0
Аль-Тамари Мусса 3 1
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Мерсье Ксавье 3 0
Мертенс Матье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Озкаджар Дженк 3 0
Каба Сори 1 1
Де Норре Каспер 2 0
Mandela Keita 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Патрис Луи 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 13
1
20%
3
19%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
60%
3
19%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
1
5%
5
31%
76-90

Забито

11
14
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
4
36%
2
14%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
5
45%
5
36%
76-90

Пропущено

25
17
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
20%
2
12%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
4
16%
2
12%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
2
8%
6
35%
61-75
7
28%
3
18%
76-90

Забито

16
30
3 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 10
12 Не забивали 4
1
6%
4
13%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
4
25%
4
13%
46-60
1
6%
7
23%
61-75
8
50%
8
27%
76-90

Пропущено

45
33
22 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
8
18%
4
12%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
9
20%
6
18%
31-45
8
18%
4
12%
46-60
7
16%
8
24%
61-75
8
18%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2
Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1
АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 22 16 2 4 56 - 20 50
2. Брюгге 22 12 7 3 43 - 28 43
3. Антверпен 22 13 4 5 42 - 25 43
4. Андерлехт 22 10 9 3 51 - 27 39
5. Шарлеруа 22 10 5 7 38 - 32 35
6. Гент 22 10 5 7 35 - 24 35
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Кортрейк 22 8 9 5 29 - 25 33
9. Генк 22 9 5 8 44 - 34 32
10. Серкль Брюгге 22 8 4 10 31 - 28 28
11. Эйпен 23 7 5 11 31 - 39 26
12. АХ Лёвен 1:2 22 6 8 8 30 - 36 26
13. Сент-Трейден 1:1 23 7 4 12 23 - 34 25
14. Стандард 21 6 6 9 23 - 35 24
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 22 7 2 13 24 - 45 23
17. Серен Юнайтед 1:1 23 6 2 15 24 - 49 20
18. Беерсхот-Вильрейк 2:1 22 3 3 16 18 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
2. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
3. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
4. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
5. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
9. АХ Лёвен 1:2 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 10 4 2 4 13 - 12 14
11. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
12. Серен Юнайтед 1:1 11 4 1 6 13 - 22 13
13. Сент-Трейден 1:1 12 3 3 6 15 - 19 12
14. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
15. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
16. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 2:1 12 3 0 9 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 11 4 2 5 20 - 18 14
11. Сент-Трейден 1:1 11 4 1 6 8 - 15 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 1:2 11 2 5 4 16 - 19 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 1:1 12 2 1 9 11 - 27 7
18. Беерсхот-Вильрейк 2:1 10 0 3 7 11 - 25 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шрейверс Сьебе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Дом Джорен бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Лемос Маурисио бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
АХ Лёвен
2.89
3.79
7.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен онлайн


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Беерсхот-Вильрейк
АХ Лёвен

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