Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Olympisch Stadion
0:1
8' ГолШрейверс Сьебе
1:1
24' ГолЛемос Маурисио
2:1
38' ГолДом Джорен
44' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
52' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
Ход матча
8'
0:1
24'
1:1
38'
2:1
44'
52'
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
29
Де
Смет
Тибо
11
Вака
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
29 Де Смет ТибоПолузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
-
90 Ромо РафаэльВратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Резаи КавехНападающий
-
42 Jo Gilis
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
АХ Лёвен
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нубисси Мариус
|4
|0.18
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.14
|Дом Джорен
|3
|0.14
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0.09
|Кайседо Мойсес
|1
|0.05
|Берг Ян
|1
|0.05
|Лемос Маурисио
|1
|0.05
|Саньянг Абдулия
|1
|0.05
|Сумаре Исса
|1
|0.05
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Судзуки Мусаси
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Матье
|7
|0.32
|Каба Сори
|5 (1)
|0.23
|Мерсье Ксавье
|3
|0.14
|Шрейверс Сьебе
|3
|0.14
|Анри Тома
|3 (1)
|0.14
|Де Норре Каспер
|2
|0.09
|Шенгелия Леван
|2
|0.09
|Озкаджар Дженк
|2
|0.09
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0.05
|Де Сарт Алексис
|1
|0.05
|Секидика Джесс
|1
|0.05
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Хольцхаузер Рафаэль
|5
|1
|Берг Ян
|4
|1
|Stipe Radic
|2
|2
|Питермат Том
|4
|0
|Бурден Пьер
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|1
|Шрейверс Сьебе
|5
|0
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Озкаджар Дженк
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Mandela Keita
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 13
1
20%
3
19%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
60%
3
19%
76-90
Пропущено
20
16
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
1
5%
5
31%
76-90
Забито
11
14
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
4
36%
2
14%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
5
45%
5
36%
76-90
Пропущено
25
17
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
20%
2
12%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
4
16%
2
12%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
2
8%
6
35%
61-75
7
28%
3
18%
76-90
Забито
16
30
3 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 10
12 Не забивали 4
1
6%
4
13%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
4
25%
4
13%
46-60
1
6%
7
23%
61-75
8
50%
8
27%
76-90
Пропущено
45
33
22 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
8
18%
4
12%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
9
20%
6
18%
31-45
8
18%
4
12%
46-60
7
16%
8
24%
61-75
8
18%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2
Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1
АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|22
|16
|2
|4
|56 - 20
|50
|2.
|Брюгге
|22
|12
|7
|3
|43 - 28
|43
|3.
|Антверпен
|22
|13
|4
|5
|42 - 25
|43
|4.
|Андерлехт
|22
|10
|9
|3
|51 - 27
|39
|5.
|Шарлеруа
|22
|10
|5
|7
|38 - 32
|35
|6.
|Гент
|22
|10
|5
|7
|35 - 24
|35
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Кортрейк
|22
|8
|9
|5
|29 - 25
|33
|9.
|Генк
|22
|9
|5
|8
|44 - 34
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|11.
|Эйпен
|23
|7
|5
|11
|31 - 39
|26
|12.
|АХ Лёвен
|1:2
|22
|6
|8
|8
|30 - 36
|26
|13.
|Сент-Трейден
|1:1
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|14.
|Стандард
|21
|6
|6
|9
|23 - 35
|24
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|22
|7
|2
|13
|24 - 45
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|1:1
|23
|6
|2
|15
|24 - 49
|20
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2:1
|22
|3
|3
|16
|18 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|2.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|3.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|4.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|9.
|АХ Лёвен
|1:2
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|1:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|13.
|Сент-Трейден
|1:1
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|14.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2:1
|12
|3
|0
|9
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|Сент-Трейден
|1:1
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|1:2
|11
|2
|5
|4
|16 - 19
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|1:1
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2:1
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3