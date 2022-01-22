Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Стааен
33' Желтая карточкаПий Джуниор
1:0
40' ГолХаяси Даити
1:1
44' ГолYahya Nadrani
47' Желтая карточкаМикаутадзе Жорж
Ход матча
33'
40'
1:0
44'
1:1
47'
40
Пий
Джуниор
20
Бауэр
Роберт
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
30
Диш
Гийом
25
Вагё
Молла
18
Поати
Морган
17
Кахбах
Матье
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Вагё МоллаЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Elias Spago
-
Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
История личных встреч
Сент-Трейден
Серен Юнайтед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|3 (1)
|0.13
|Хаяси Даити
|3
|0.13
|Хара Таити
|3
|0.13
|Судзуки Юма
|2
|0.09
|Конате Мори
|2
|0.09
|Де Риддер Стив
|1
|0.04
|Номбе Мбойо
|1
|0.04
|Райтц Рокко
|1
|0.04
|Ляйстнер Тони
|1
|0.04
|Бауэр Роберт
|1
|0.04
|Койта Абубакари
|1
|0.04
|Лавале Димитри
|1
|0.04
|Балонго Нельсон
|1
|0.04
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|7 (1)
|0.3
|Мазиз Юссеф
|6
|0.26
|Джаллоу Абли
|4
|0.17
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.09
|Gerald Kilota
|1
|0.04
|Fabrice Sambu
|1
|0.04
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.04
|Yahya Nadrani
|1
|0.04
|Бернье Антуан
|0
|0
|Сиссе Ибраима
|0
|0
|Кахбах Матье
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|8
|0
|Ляйстнер Тони
|5
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Дуркин Кристофер
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Конате Мори
|3
|0
|Хара Таити
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|6
|1
|Сиссе Ибраима
|6
|0
|Gerald Kilota
|5
|0
|Yahya Nadrani
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Диш Гийом
|1
|1
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Микаутадзе Жорж
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Галье Тимоти
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
|Marsoni Sambu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
4
36%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Пропущено
19
25
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
16%
0
0%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
4
21%
5
20%
61-75
6
32%
8
32%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
14%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 12
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
20%
6
26%
31-45
4
20%
6
26%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
4
20%
5
22%
76-90
Пропущено
35
46
10 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
4
11%
3
7%
1-15
3
9%
9
20%
16-30
3
9%
6
13%
31-45
8
23%
8
17%
46-60
8
23%
9
20%
61-75
9
26%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2
Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|22
|16
|2
|4
|56 - 20
|50
|2.
|Брюгге
|22
|12
|7
|3
|43 - 28
|43
|3.
|Антверпен
|22
|13
|4
|5
|42 - 25
|43
|4.
|Андерлехт
|22
|10
|9
|3
|51 - 27
|39
|5.
|Шарлеруа
|22
|10
|5
|7
|38 - 32
|35
|6.
|Гент
|22
|10
|5
|7
|35 - 24
|35
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Кортрейк
|22
|8
|9
|5
|29 - 25
|33
|9.
|Генк
|22
|9
|5
|8
|44 - 34
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|11.
|Эйпен
|23
|7
|5
|11
|31 - 39
|26
|12.
|АХ Лёвен
|1:2
|22
|6
|8
|8
|30 - 36
|26
|13.
|Сент-Трейден
|1:1
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|14.
|Стандард
|21
|6
|6
|9
|23 - 35
|24
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|22
|7
|2
|13
|24 - 45
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|1:1
|23
|6
|2
|15
|24 - 49
|20
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2:1
|22
|3
|3
|16
|18 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|2.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|3.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|4.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|9.
|АХ Лёвен
|1:2
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|1:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|13.
|Сент-Трейден
|1:1
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|14.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2:1
|12
|3
|0
|9
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|Сент-Трейден
|1:1
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|1:2
|11
|2
|5
|4
|16 - 19
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|1:1
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2:1
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3