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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Сент-Трейден
3:1
Конец матча

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
33' Желтая карточка
Пий Джуниор
1:0
40' Гол
Хаяси Даити
1:1
44' Гол
Yahya Nadrani
47' Желтая карточка
Микаутадзе Жорж
76' Желтая карточка
Marsoni Sambu
2:1
78' Пенальти
Брюлс Кристиан
90' Желтая карточка
Бауэр Роберт
3:1
90' Гол
Хара Таити
90'+5
21
Шмидт
Даниэль
4
Хасиока
Даики
40
Пий
Джуниор
37
Ляйстнер
Тони
20
Бауэр
Роберт
13
Какас
Либерато
27
Лавале
Димитри
44
Брюлс
Кристиан
8
Райтц
Рокко
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
30
Диш
Гийом
40
Опаре
Даниэль
13
Дибала
Кауадио
25
Вагё
Молла
20
Yahya
Nadrani
18
Поати
Морган
12
Бернье
Антуан
17
Кахбах
Матье
88
Мазиз
Юссеф
8
Gerald
Kilota
9
Микаутадзе
Жорж
Сент-Трейден
5-3-2
Серен Юнайтед
5-4-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Серен Юнайтед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
2:0
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 4 (2) 0.17
Хара Таити 4 0.17
Хаяси Даити 3 0.13
Судзуки Юма 2 0.09
Конате Мори 2 0.09
Де Риддер Стив 1 0.04
Номбе Мбойо 1 0.04
Райтц Рокко 1 0.04
Ляйстнер Тони 1 0.04
Бауэр Роберт 1 0.04
Койта Абубакари 1 0.04
Лавале Димитри 1 0.04
Балонго Нельсон 1 0.04
Дуркин Кристофер 0 0
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Хасиока Даики 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 7 (1) 0.3
Мазиз Юссеф 6 0.26
Джаллоу Абли 4 0.17
Муандилмаджи Мариус 2 0.09
Gerald Kilota 1 0.04
Fabrice Sambu 1 0.04
Дель Фабро Дарио 1 0.04
Yahya Nadrani 1 0.04
Бернье Антуан 0 0
Сиссе Ибраима 0 0
Кахбах Матье 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 8 0
Ляйстнер Тони 5 1
Бауэр Роберт 3 1
Судзуки Юма 4 0
Дуркин Кристофер 4 0
Хасиока Даики 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Койта Абубакари 3 0
Конате Мори 3 0
Хара Таити 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Пий Джуниор 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Какас Либерато 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 6 1
Сиссе Ибраима 6 0
Gerald Kilota 5 0
Yahya Nadrani 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Wagane Faye 3 0
Диш Гийом 1 1
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Сами Лахссаини 2 0
Микаутадзе Жорж 2 0
Marsoni Sambu 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Галье Тимоти 1 0
Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
5
42%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Пропущено

20
28
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
15%
0
0%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
5
25%
3
11%
46-60
4
20%
5
18%
61-75
6
30%
10
36%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
14%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
5
24%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Забито

23
24
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 12
2
9%
3
13%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
5
22%
7
29%
29%
31-45
4
17%
6
25%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
6
26%
5
21%
76-90

Пропущено

36
49
11 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
4
11%
3
6%
1-15
3
8%
9
18%
16-30
4
11%
7
14%
31-45
8
22%
8
16%
46-60
8
22%
9
18%
61-75
9
25%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2
Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 22 16 2 4 56 - 20 50
2. Брюгге 22 12 7 3 43 - 28 43
3. Антверпен 22 13 4 5 42 - 25 43
4. Андерлехт 22 10 9 3 51 - 27 39
5. Шарлеруа 23 10 6 7 38 - 32 36
6. Гент 23 10 6 7 35 - 24 36
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Кортрейк 22 8 9 5 29 - 25 33
9. Генк 22 9 5 8 44 - 34 32
10. Серкль Брюгге 22 8 4 10 31 - 28 28
11. Сент-Трейден 23 8 3 12 25 - 34 27
12. Эйпен 23 7 5 11 31 - 39 26
13. АХ Лёвен 22 6 8 8 30 - 37 26
14. Стандард 21 6 6 9 23 - 35 24
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 22 7 2 13 24 - 45 23
17. Серен Юнайтед 23 6 1 16 24 - 51 19
18. Беерсхот-Вильрейк 22 3 3 16 19 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
2. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
3. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
4. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
5. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 11 4 3 4 13 - 12 15
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
12. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
13. Серен Юнайтед 11 4 1 6 13 - 22 13
14. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
15. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
16. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 11 4 2 5 20 - 18 14
11. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 11 2 5 4 16 - 20 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 3 7 11 - 25 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Yahya Nadrani бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Хаяси Даити бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Пий Джуниор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сент-Трейден 3:1 Серен Юнайтед онлайн


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