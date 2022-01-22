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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Эйпен
0' 6'
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Эйпен
2.45
3.52
3.15
Все Коэффициенты
31
Илич
Марко
6
Ружо
Лукас
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
18
Abdelkahar
Kadri
8
Палаверса
Анте
14
Сиссоко
Самбу
II
29
Марлос
Морено
9
Billel
Messaoudi
7
Мбайо
Дилан
30
Химмельман
Робин
26
Колс
Йенс
22
Агбаду
Эммануэль
24
Гнака
Силас
32
Бек
Андреас
7
Нгой
Жульен
15
Gary
Magnee
8
Петерс
Стеф
9
Превляк
Смаил
28
Эрис
Жонатан
11
Н'Дри
Конан
Кортрейк
4-3-3
Эйпен
3-4-1-2

История личных встреч

Кортрейк
Эйпен

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
К
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:3
ЛП
1:0
К
4:0
ЛП
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 9 (4) 0.41
Гейе Папе Хабиб 5 0.23
Д'Эне Кристоф 3 0.14
Вандандриш Кевин 2 0.09
Шевалье Тедди 2 0.09
Мбайо Дилан 2 0.09
Палаверса Анте 1 0.05
Алиуи Рашид 1 0.05
Сейнсбери Трент 1 0.05
Оканси Эрик 1 0.05
Марлос Морено 1 0.05
Ружо Лукас 0 0
Abdelhak Kadri 0 0
Mathias Fixelles 0 0
Billel Messaoudi 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 6 (1) 0.26
Агбаду Эммануэль 5 0.22
Каембе Эдо 4 0.17
Нгой Жульен 3 0.13
Петерс Стеф 2 0.09
Эрис Жонатан 2 0.09
Нуху Айзек 1 0.04
Бек Андреас 1 0.04
Ламбер Борис 1 0.04
Н'Дри Конан 1 0.04
Колс Йенс 1 0.04
Эмбало Карлос 1 0.04
Кейта Сибири 1 0.04
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палаверса Анте 6 1
Сейнсбери Трент 6 0
Вандандриш Кевин 6 0
Ружо Лукас 6 0
Mathias Fixelles 4 1
Д'Эне Кристоф 5 0
Селемани Фаиз 4 0
Марлос Морено 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Радованович Александар 2 1
Девале Жиль 3 0
Мбайо Дилан 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Илич Марко 2 0
Бадамоси Мохамед 2 0
Сиссоко Самбу II 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Abdelhak Kadri 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 7 0
Петерс Стеф 6 0
Амат Хорди 4 1
Бек Андреас 5 0
Ламбер Борис 5 0
Нуху Айзек 5 0
Колс Йенс 4 0
Превляк Смаил 4 0
Деом Жером 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Эрис Жонатан 2 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Gary Magnee 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
4
33%
7
39%
76-90

Пропущено

9
18
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
1
11%
8
44%
76-90

Забито

17
12
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
15%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
3
23%
5
25%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
31%
4
20%
76-90

Забито

29
30
10 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
3
10%
3
10%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
7
24%
3
10%
46-60
5
17%
3
10%
61-75
7
24%
10
33%
76-90

Пропущено

22
38
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 19
3
14%
3
8%
1-15
3
14%
5
13%
16-30
3
14%
7
18%
31-45
5
23%
7
18%
46-60
3
14%
4
11%
61-75
5
23%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2
Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2
Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3
Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 22 16 2 4 56 - 20 50
2. Брюгге 22 12 7 3 43 - 28 43
3. Антверпен 22 13 4 5 42 - 25 43
4. Андерлехт 22 10 9 3 51 - 27 39
5. Шарлеруа 22 10 5 7 38 - 32 35
6. Гент 22 10 5 7 35 - 24 35
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Кортрейк 0:0 22 8 9 5 28 - 24 33
9. Генк 22 9 5 8 44 - 34 32
10. Серкль Брюгге 22 8 4 10 31 - 28 28
11. Эйпен 0:0 23 7 5 11 30 - 38 26
12. АХ Лёвен 21 6 8 7 29 - 34 26
13. Сент-Трейден 22 7 3 12 22 - 33 24
14. Стандард 21 6 6 9 23 - 35 24
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 22 7 2 13 24 - 45 23
17. Серен Юнайтед 22 6 1 15 23 - 48 19
18. Беерсхот-Вильрейк 21 2 3 16 16 - 46 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
2. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
3. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
4. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
5. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Кортрейк 0:0 10 4 4 2 12 - 10 16
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 10 4 2 4 13 - 12 14
11. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
12. Серен Юнайтед 11 4 1 6 13 - 22 13
13. Эйпен 0:0 11 3 3 5 13 - 19 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Сент-Трейден 11 3 2 6 14 - 18 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 11 2 0 9 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 0:0 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Эйпен 0:0 12 4 2 6 17 - 19 14
10. Генк 11 4 2 5 20 - 18 14
11. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 10 2 5 3 15 - 17 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 11 2 0 9 10 - 26 6
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 3 7 11 - 25 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Эйпен
2.45
3.52
3.15
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