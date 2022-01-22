Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
0:1
23' ГолНгой Жульен
38' Желтая карточкаЭрис Жонатан
1:1
52' ГолBillel Messaoudi
Ход матча
23'
0:1
38'
52'
1:1
31
Илич
Марко
32
Бек
Андреас
24
Гнака
Силас
28
Эрис
Жонатан
26
Колс
Йенс
15
Gary
Magnee
11
Н'Дри
Конан
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
28 Эрис ЖонатанПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Защитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
-
18 Amadou Keita
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
История личных встреч
Кортрейк
Эйпен
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|9 (4)
|0.41
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.23
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.14
|Вандандриш Кевин
|2
|0.09
|Шевалье Тедди
|2
|0.09
|Мбайо Дилан
|2
|0.09
|Палаверса Анте
|1
|0.05
|Алиуи Рашид
|1
|0.05
|Billel Messaoudi
|1
|0.05
|Сейнсбери Трент
|1
|0.05
|Оканси Эрик
|1
|0.05
|Марлос Морено
|1
|0.05
|Ружо Лукас
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|6 (1)
|0.26
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.22
|Нгой Жульен
|4
|0.17
|Каембе Эдо
|4
|0.17
|Петерс Стеф
|2
|0.09
|Эрис Жонатан
|2
|0.09
|Н'Дри Конан
|1
|0.04
|Нуху Айзек
|1
|0.04
|Бек Андреас
|1
|0.04
|Ламбер Борис
|1
|0.04
|Колс Йенс
|1
|0.04
|Эмбало Карлос
|1
|0.04
|Кейта Сибири
|1
|0.04
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палаверса Анте
|6
|1
|Сейнсбери Трент
|6
|0
|Вандандриш Кевин
|6
|0
|Ружо Лукас
|6
|0
|Mathias Fixelles
|4
|1
|Д'Эне Кристоф
|5
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Марлос Морено
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Девале Жиль
|3
|0
|Мбайо Дилан
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Бадамоси Мохамед
|2
|0
|Сиссоко Самбу II
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|7
|0
|Петерс Стеф
|6
|0
|Амат Хорди
|4
|1
|Бек Андреас
|5
|0
|Ламбер Борис
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Колс Йенс
|4
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
|Gary Magnee
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
4
21%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
4
31%
7
37%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
1
10%
8
42%
76-90
Забито
17
12
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
15%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
3
23%
5
25%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
31%
4
20%
76-90
Забито
30
31
10 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
3
10%
3
10%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
8
27%
3
10%
46-60
5
17%
3
10%
61-75
7
23%
10
32%
76-90
Пропущено
23
39
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
3
13%
3
8%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
3
13%
7
18%
31-45
5
22%
8
21%
46-60
3
13%
4
10%
61-75
5
22%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2
Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2
Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3
Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|22
|16
|2
|4
|56 - 20
|50
|2.
|Брюгге
|22
|12
|7
|3
|43 - 28
|43
|3.
|Антверпен
|22
|13
|4
|5
|42 - 25
|43
|4.
|Андерлехт
|22
|10
|9
|3
|51 - 27
|39
|5.
|Шарлеруа
|22
|10
|5
|7
|38 - 32
|35
|6.
|Гент
|22
|10
|5
|7
|35 - 24
|35
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Кортрейк
|22
|8
|9
|5
|29 - 25
|33
|9.
|Генк
|22
|9
|5
|8
|44 - 34
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|11.
|Эйпен
|23
|7
|5
|11
|31 - 39
|26
|12.
|АХ Лёвен
|1:2
|22
|6
|8
|8
|30 - 36
|26
|13.
|Сент-Трейден
|1:1
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|14.
|Стандард
|21
|6
|6
|9
|23 - 35
|24
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|22
|7
|2
|13
|24 - 45
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|1:1
|23
|6
|2
|15
|24 - 49
|20
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2:1
|22
|3
|3
|16
|18 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|2.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|3.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|4.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|9.
|АХ Лёвен
|1:2
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|1:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|13.
|Сент-Трейден
|1:1
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|14.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2:1
|12
|3
|0
|9
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|Сент-Трейден
|1:1
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|1:2
|11
|2
|5
|4
|16 - 19
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|1:1
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2:1
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3